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World News : POKचे सत्य दडपण्यासाठी पाकिस्तानचा नवा डाव? अल-जझीरावर बंदी!

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

World News : पाकिस्तानचा कब्जा असलेला काश्मीर ( POK ) यामध्ये सुरु असलेल्या जोरदार विरोध प्रदर्शन आणि हिंसेचे रिपोर्टींग केल्यानंतर , पाकिस्तान सरकार पूर्णपणे वेडी झाली आहे . शहाबाज शरीफ च्या सरकारने देशातील नॅरेटिव्ह आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी अल जजीरा इंग्लिश आणि इतर डिजिटल न्यूज वेबसाईटवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे .

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • यु ट्यूब चॅनेल्स वर कडक कारवाई
  • ८० लोकं मृत्युमुखी
  • कंटेन्ट क्रियेटर्स ना इशारा
  • अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला
World News : मीडिया रिपोर्ट्स नुसार सगळ्या वेबसाईट पूर्णपणे बॅन केल्यामुळे , इंटरनेट युजर्स या वेबसाईट खोलू शकत नाहीत . सेना प्रमुख असिफ मुनीर यांच्या आदेशानुसार पाकिस्तानी सेना POK मध्ये खूपच जास्त हिंसा आणि हत्त्या घडवून आणत आहे . आणि याच बातम्या बाहेर जाण्यापासून सरकार घाबरत आहे . परंतु अजूनही पाकिस्तान सरकार कडून अधिकारीक वक्तव्य अजून यावर आलेले नाही .

यु ट्यूब चॅनेल्स वर कडक कारवाई

यापूर्वी, अल जझीराने एका सविस्तर अहवालात वृत्त दिले होते की, पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्थेने (एनसीसीआयए) इस्लामाबाद येथील न्यायालयात कडक कारवाई केली आहे. या संस्थेने माजी पंतप्रधान इम्रान खान, अनेक प्रमुख विरोधी नेते आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांशी संबंधित अनेक यूट्यूब चॅनेल तात्काळ ब्लॉक करण्याची जोरदार मागणी केली होती.

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८० लोकं मृत्युमुखी

या भयंकर घटनेत एका साध्या वेषातल्या माणसाने शांततेत मोर्चा काढणाऱ्या समूहावर बंदूक रोखून फायर केले आहे . तर दुसरीकडे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर (HRC-PoJK) यांनी एक खळबळजनक दावा केलाय कि , आत्तापर्यंत या संघर्षात जवळपास ८० लोकं मारली गेली आहेत .

कंटेन्ट क्रियेटर्स ना इशारा

रिपोर्ट नुसार यु ट्यूब ने कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे २७ कंटेन्ट क्रियेटर्स ना कडक शब्दात कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत . याच्या ऐवजी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) यांनी काही व्हिडीओ जाहीर करत सांगितले कि मुजफ्फराबाद मध्ये सुरक्षा रक्षकांनी एका निशस्त्र व्यक्तीला खुलेआम मारपीट केलेली आहे .

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अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला

निवडणुकीत झालेल्या हिंसक घटनांनंतर निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्न उभे केले जात आहेत . यातच पाकिस्तानी सरकार आपल्या सैन्याचे ना कर्ते पण आणि केलेला अन्याय दुनियेपासून लपवण्यासाठी विदेशी मीडियाच्या आवाजाला पूर्णपणे दाबायचा प्रयत्न करत आहे .

रस्त्यांवर उतरले नागरिक

काश्मीरचे निष्पाप आणि निरपराध लोक आपल्या स्वातंत्र्याची आणि मूलभूत हक्कांची मागणी करत रस्त्यावर उतरून पाकिस्तानी शासकांविरुद्ध आपला संताप सातत्याने व्यक्त करत आहेत. परिस्थिती त्वरित नियंत्रणात आणण्यासाठी, जगातील प्रमुख राष्ट्रांनी या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानविरुद्ध लवकरात लवकर कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.

Web Title: World news pakistans new ploy to suppress the truth about pok ban on al jazeera

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Published On: Aug 03, 2026 | 04:22 PM

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