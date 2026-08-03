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Balumama Devasthan Scam:  आणखी एका मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश; बाळूमामा देवस्थानातील 60.75 कोटींच्या गैरव्यवहार उघड

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:15 PM IST
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सारांश

गुन्हा दाखल होताच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर, कंत्राटे आणि देवस्थानाच्या आर्थिक नोंदींची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Balumama Devasthan 60 Crore Fraud, Kolhapur Crime News

Balumama Devasthan Scam: बाळूमामा देवस्थानात 60.75 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप; उपनिबंधकांसह तिघांवर गुन्हा, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास

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विस्तार
  • आदमापूर येथील बाळूमामा देवस्थान समितीमध्ये तब्बल 60 कोटी 75 लाख 28 हजार रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार
  • देवस्थानातील ६० कोटींच्या घोटाळ्यामुळे वारकरी संप्रदायात व भाविकांमध्ये प्रचंड संताप
  • कोल्हापूर पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूकडून तपास सुरू
Kolhapur News:अयोध्येतील राम मंदिरातील दान चोरीचा मुद्दा तापला असतानाच आता महाराष्ट्रातील एका मंदिरातील आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकार उघडकीस आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र आदमापूर येथील श्री संत सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान समितीमध्ये तब्बल 60 कोटी 75 लाख 28 हजार रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचा प्रकरण उजेडात आले आहे. या प्रकरणी उपनिबंधक रागिणी खडके यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

रागिणी खडके फरार असल्याचा दावा

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर जिल्हा प्रमुख निलोत्पल यांनी बाळूमामा देवस्थान समितीत 60 कोटी 75 लाख 28 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी भुदरगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर उपनिबंधक रागिणी खडके या फरार असून तत्कालीन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त निवेदिता पवार यांच्यावरही गंभीर आरोप आहेत. या कथित गैरव्यवहारात त्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांवर संबंधितांनी अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही.

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कोणाविरोधात गुन्हा?

मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या देवस्थान शाखेचे निरीक्षक राजेंद्र गडकरी यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीत तत्कालीन निरीक्षक तथा कार्याध्यक्ष रागिणी खडके, सचिव रावसाहेब वीराप्पा खोतकरी (रा. भडगाव, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर) तसेच संबंधित विश्वस्त, व्यापारी, कंत्राटदार आणि मध्यस्थ यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, संबंधितांनी संगनमताने कट रचून विश्वासाचा गैरफायदा घेत फसवणूक केली आणि आर्थिक गैरव्यवहार केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सखोल तपास

गुन्हा दाखल होताच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर, कंत्राटे आणि देवस्थानाच्या आर्थिक नोंदींची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कथित गैरव्यवहारामुळे राज्यातील धार्मिक संस्थांच्या आर्थिक कारभाराबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तपासातून नेमकी वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Kolhapur news balumama devasthan admapur 60 crore financial scam eow inquiry

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Published On: Aug 03, 2026 | 04:15 PM

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