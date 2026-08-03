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Tamannaah Bhatia Jewellery: तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ; इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

Tamannaah Bhatia Jewellery: समंथा रुथ प्रभूने तमन्ना भाटियाच्या फाइन ज्वेलरी ब्रँडमधील कानातले परिधान करत इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर केली. यावर तमन्नानेही खास प्रतिक्रिया देत समंथाचं कौतुक केलं.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Tamannaah Bhatia Jewellery: अभिनयासोबतच फॅशन आणि व्यवसाय क्षेत्रातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिने स्वतःचा फाइन ज्वेलरी ब्रँड सुरू केला होता. आता या ब्रँडची चाहती दक्षिणेतील आघाडीची अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभू झाली आहे. (Tamannaah Bhatia Jewellery)

समंथा रुथ प्रभूने घातले तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरी ब्रँडचे दागिने

समंथाने नुकतेच तमन्नाच्या ज्वेलरी ब्रँडमधील पाचू (Emerald) आणि फिरोजा (Turquoise) जडवलेले आकर्षक झुंबर-शैलीतील कानातले परिधान केले. यासोबतचा फोटो तिने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर करत खास कॅप्शनही लिहिलं.

इन्स्टाग्राम स्टोरीतून केलं खास कौतुक

समंथाच्या या पोस्टचा आनंद व्यक्त करत तमन्नानेही ती स्टोरी री-शेअर केली आणि “सौंदर्य आणि सोज्वळतेचं मूर्तिमंत रूप” अशा शब्दांत तिचं कौतुक केलं. तमन्नाच्या ज्वेलरी ब्रँडला मिळालेली ही दखल तिच्यासाठी विशेष मानली जात आहे.

प्रेग्नन्सी फोटोशूटने वेधलं चाहत्यांचं लक्ष

दरम्यान, समंथा रुथ प्रभू सध्या तिच्या गरोदरपणामुळेही चर्चेत आहे. अभिनेत्रीने नुकतेच तिच्या लेटेस्ट प्रेग्नन्सी फोटोशूटची झलक इन्स्टाग्रामवर शेअर केली. पिवळ्या रंगाच्या बॉडीकॉन ड्रेसमध्ये समंथा तिचा बेबी बंप फ्लाँट करताना दिसत असून, तिच्या चेहऱ्यावरील प्रेग्नन्सी ग्लोने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या लूकला तिने तमन्नाच्या ज्वेलरी ब्रँडमधील कानातल्यांची जोड दिली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया) तमन्ना भाटियाच्या ज्वेलरीची समंथा रुथ प्रभूला भुरळ

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हे फोटो शेअर करताना समंथाने एक भावनिक संदेशही लिहिला. ती म्हणाली, “प्रत्येक टप्पा सारखा नसतो. काही टप्पे आपल्याला थांबायला सांगतात, काही लढायला शिकवतात, तर काही सर्व काही सोडून द्यायला सांगतात. आपण टप्पे निवडू शकत नाही, पण ते कसे जगायचे हे मात्र आपण ठरवू शकतो.”

समंथाच्या या पोस्टवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून, तिच्या बेबी बंपसोबतच तमन्नाच्या ज्वेलरीचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

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Web Title: Tamannaah bhatia jewellery samantha prabhu wear

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Published On: Aug 03, 2026 | 04:00 PM

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