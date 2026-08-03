Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ

मृत व्यक्तीची ओळख मनोजकुमार अयोध्या यादव अशी झाली आहे. ते विलेपार्ले पश्चिम येथील एस. व्ही. रोडलगत असलेल्या अभिजीत इमारतीशी संबंधित परिसरात आढळून आले. सुरुवातीला ही घटना संशयास्पद वाटत असली तरी घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता पोलिसांनी गुन्हेगारीचा संशय व्यक्त केला आहे.
प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीच्या गळ्यावर जखमेच्या खुणा असल्याचे आढळले. तसेच त्यांचे दोन्ही हात मागील बाजूने कपड्याच्या दोरीने बांधलेले होते, अशी माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली आहे. यानंतर मृतदेह पाण्याने भरलेल्या टाकीत टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. संबंधित टाकीचे झाकणही बंद अवस्थेत असल्याने पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न झाला असावा, असा अंदाज तपास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. संपूर्ण परिसराची पाहणी करण्यात आली आणि आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण आणि वेळ स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विविध पथके तयार केली असून अनेक अंगांनी तपास सुरू आहे. इमारतीतील आणि आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले जात आहे. घटनेच्या आधी आणि नंतर कोण संशयास्पद हालचाली करत होते, याची माहितीही गोळा केली जात आहे.
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याशिवाय मृत व्यक्तीच्या ओळखीच्या लोकांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यांचे अलीकडील व्यवहार, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, संपर्कातील व्यक्ती आणि वैयक्तिक संबंध यांची माहिती तपासली जात आहे. या घटनेमागे वैयक्तिक वाद, आर्थिक कारण किंवा इतर कोणता हेतू आहे का, याचाही पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
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या घटनेमुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निवासी इमारतीत अशा प्रकारची घटना घडल्याने अनेकांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. इमारतींमधील सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही देखरेख आणि प्रवेश नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पोलिसांनी कोणताही निष्कर्ष काढण्यास घाई केलेली नाही. सर्व पुरावे आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या गूढ मृत्यूचे रहस्य उलगडण्यासाठी पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू असून, तपासाच्या पुढील घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.