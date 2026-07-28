Nagpur : विदर्भ साहित्य संघ आपली जागा परत करणार !

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नाट्यगृह हे सुरूच होऊ शकत नाही . नाट्यगृहाचे निर्माण हेच वि. सा. संकुल उभारणीचा मूळ हेतू होता. परंतु, हे नाट्यगृह आजवर सुरू होऊ शकले नाही. अग्निशमन व्यवस्थेच्या दृष्टीने बिल्डरने काही कामे सुरू केली आहे. परंतु, नाट्यगृहासाठी पार्किंगचा प्रश्न या इमारतीत सुटणे आता शक्य नाही. तसेच फायरच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचीही अडचण येणारच असल्याने हे नाट्यगृह कधीच सुरू होऊ शकत नसल्याचेही डॉ. गांधी यांनी रविवारी सांगितले.
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गुप्त बैठकीवर प्रश्नचिन्ह
विदर्भ साहित्य संघाच्या काही कार्यकारिणी सदस्यांची गुप्त बैठक सोमवारी धंतोली येथील भाजपच्या कार्यालयात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ही खाजगी बैठक असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी. वि. सा. संघाचे पदाधिकारी भाजप कार्यालयात बैठक घेत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भाजप नेते उपेंद्र कोठेकर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यापैकी माधुरी साकुळकर, श्याम घोड, श्रीपाद अपराजित, विष्णू मनोहर व इतर काही सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक कशासाठी होती? काय चर्चा झाली? याबाबत माहिती समोर आली नाही. मात्र, रविवारीच वि. सा. संधाची सर्वसाधारण सभा साई सभागृहात पार पडली आणि सभेमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यावर गोंधळ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.