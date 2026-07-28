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Nagpur : विदर्भ साहित्य संघ आपली जागा परत करणार !

Updated On: Jul 28, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

नागपूरमधील विदर्भ साहित्य संघाला शासनाने पूर्वी सांस्कृतिक आणि साहित्यिक उपक्रमांसाठी दिलेल्या जागेचा वापर मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने झाल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघाने संबंधित जागा शासनाकडे परत करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • कार्यकारणी द्वारे राज्य सरकारला विनंती
  • दोन एकर जागेत साहित्य संकुल उभारण्याची मागणी
नागपूर, सांस्कृतिक प्रतिनिधी. विदर्भ साहित्य संघाच्या संकुलातील बरीच
जागा ही आजही कधीच वापरलेली नाही. तसेच अग्निशमनची परवानगी वास्तूला मिळाली नाही. परिणामी ही जागा शासनास परत करण्याची तयारी आम्ही केली आहे. त्याबदल्यात इतरत्र दोन एकर जागेत राज्य सरकारने वि. सा. संघाला नवी इमारत बांधून द्यावी आणि संस्थेला खर्चासाठी ५० कोटी फिक्स स्वरूपात द्यावे, असा विनंतीवजा प्रस्ताव शासनास सादर केल्याची माहिती वि. सा. संघाचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनी पत्रकारांनी दिली. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष घातले आहे. यातून सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा गिरीश गांधी यांनी व्यक्त केली. वि. सा. संघाच्या आजीव सभासदांची वार्षिक साधारण सभा २६ जुलैला शंकरनगर येथील साई सभागृहात पार पडली. सभेनंतर डॉ. गांधी यांनी सभेचा वृत्तांत पत्रकारांसमोर मांडला. यावेळी त्यांनी सभेत चर्चीले गेलेले मुद्दे, व्यक्त झालेले आक्षेप आणि प्रस्तावांविषयी माहिती दिली. सभेमध्ये शासनाने संस्थेला
दिलेल्या १० कोटींचे काय झाले याविषयी विचारणा झाली. हे १० कोटी रुपये फिक्स केले असून, त्याचे ८२ लाख रुपये व्याज संस्थेकडे जमा आहे. हा व्याजातील पैसा ग्रंथालय, जिल्हा शाखा, त्यांचे प्रस्तावित कार्यक्रम, संमेलनांसाठी खर्च करण्याची शासनाची अट आहे. या रकमेतून खर्चास मान्यता देण्याची विनंती शासनाकडे केल्याचे डॉ. गांधी यांनी सांगितले. सभेला अरुणा सबाने, बाळ कुळकर्णी व चंद्रकांत लाखे, सरचिटणीस विलास मानेकर, माधुरी साकुळकर, शुभदा फडणवीस, आसावरी तिडके, श्रीपाद अपराजित यांच्यासह ७० सदस्य उपस्थति होते.

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नाट्यगृह हे सुरूच होऊ शकत नाही .                                                                                                                                 नाट्यगृहाचे निर्माण हेच वि. सा. संकुल उभारणीचा मूळ हेतू होता. परंतु, हे नाट्यगृह आजवर सुरू होऊ शकले नाही. अग्निशमन व्यवस्थेच्या दृष्टीने बिल्डरने काही कामे सुरू केली आहे. परंतु, नाट्यगृहासाठी पार्किंगचा प्रश्न या इमारतीत सुटणे आता शक्य नाही. तसेच फायरच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचीही अडचण येणारच असल्याने हे नाट्यगृह कधीच सुरू होऊ शकत नसल्याचेही डॉ. गांधी यांनी रविवारी सांगितले.

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गुप्त बैठकीवर प्रश्नचिन्ह
विदर्भ साहित्य संघाच्या काही कार्यकारिणी सदस्यांची गुप्त बैठक सोमवारी धंतोली येथील भाजपच्या कार्यालयात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ही खाजगी बैठक असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी. वि. सा. संघाचे पदाधिकारी भाजप कार्यालयात बैठक घेत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भाजप नेते उपेंद्र कोठेकर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यापैकी माधुरी साकुळकर, श्याम घोड, श्रीपाद अपराजित, विष्णू मनोहर व इतर काही सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक कशासाठी होती? काय चर्चा झाली? याबाबत माहिती समोर आली नाही. मात्र, रविवारीच वि. सा. संधाची सर्वसाधारण सभा साई सभागृहात पार पडली आणि सभेमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यावर गोंधळ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Web Title: Nagpur vidarbha sahitya sangh to return its land

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Published On: Jul 28, 2026 | 03:30 PM

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