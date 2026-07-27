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International News: ऑस्ट्रेलियाच्या शिक्षणमंत्री इव्हेट बेरी यांचा राजीनामा

Updated On: Jul 27, 2026 | 02:29 PM IST
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सारांश

जुलै 2026 मध्ये, कॅनबेरातील एका शाळेच्या पुनर्विकासाशी संबंधित करारावरील चौकशीनंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उपलब्ध माहितीनुसार, चौकशीत त्यांच्यावर वैयक्तिक गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष निघाला नव्हता, मात्र राजकीय जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी पद सोडले .

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार

कॅनबेरा, वृत्तसंस्था.

भारतातील नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर
झालेल्या गदारोळानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातूनही अशीच बातमी समोर आली आहे, जिथे शिक्षणमंत्री इव्हेट बेरी यांनी अचानक आपल्या कॅबिनेट पदाचा राजीनामा जाहीर केला आहे.

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तथापि, हे ऑस्ट्रेलियन प्रकरण पेपरफुटीशी संबंधित नव्हते, तसेच इव्हेंट बेरी स्वतः कोणत्याही गैरकृत्यात सामील नव्हत्या. खरे तर, त्यांच्या विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक घोटाळा घडवून आणला, त्यामुळे सरकारची बदनामी झाली. प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून, इव्हेंट बेरी यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या अपयशाची आणि चुकांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला.

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प्रादेशिक सचोटी आयोगाने त्यांच्या विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारात दोषी ठरवल्यानंतर त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. तथापि, आयोगाच्या तपासात इव्हेंट बेरी यांच्या विरोधात कोणताही गैरप्रकार आढळला नाही.

इव्हेट बेरी (Yvette Berry) या ऑस्ट्रेलियातील वरिष्ठ राजकारणी असून त्या ऑस्ट्रेलियन कॅपिटल टेरिटरी (ACT) मधील लेबर पक्षाच्या (Labor Party) नेत्या आहेत. त्या अनेक वर्षे ACT सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होत्या.

राजकीय कारकीर्द

  • 2015 मध्ये त्यांना प्रथम मंत्रीपद मिळाले.
  • 2016 पासून त्या ACT च्या Deputy Chief Minister (उपमुख्यमंत्री) म्हणून कार्यरत होत्या.
  • त्यांनीशिक्षण, बालविकास, गृहनिर्माण, महिला कल्याण, क्रीडा आणि सामाजिक समावेशन यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या प्रकरणाशी तुलना

दोन्ही राजीनाम्यांमध्ये एक समान मुद्दा दिसतो—मंत्रिस्तरीय जबाबदारी (Ministerial Responsibility).
  • इव्हेट बेरी: त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर गंभीर गैरप्रकाराचे निष्कर्ष आले, पण त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप सिद्ध झाले नाहीत. तरीही त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला.
  • धर्मेंद्र प्रधान: NEET-UG पेपर लीक आणि त्यानंतरच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
यामुळे अनेक माध्यमांनी या दोन घटनांची तुलना करत, संसदीय लोकशाहीतील “Ministerial Accountability” (मंत्र्यांची विभागासाठीची जबाबदारी) या तत्त्वावर चर्चा केली आहे

Web Title: International news resignation of australias education minister yvette berry

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Published On: Jul 27, 2026 | 02:29 PM

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