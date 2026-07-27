International News: ऑस्ट्रेलियाच्या शिक्षणमंत्री इव्हेट बेरी यांचा राजीनामा

▶ कॅनबेरा, वृत्तसंस्था.
भारतातील नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर
झालेल्या गदारोळानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातूनही अशीच बातमी समोर आली आहे, जिथे शिक्षणमंत्री इव्हेट बेरी यांनी अचानक आपल्या कॅबिनेट पदाचा राजीनामा जाहीर केला आहे.
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तथापि, हे ऑस्ट्रेलियन प्रकरण पेपरफुटीशी संबंधित नव्हते, तसेच इव्हेंट बेरी स्वतः कोणत्याही गैरकृत्यात सामील नव्हत्या. खरे तर, त्यांच्या विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक घोटाळा घडवून आणला, त्यामुळे सरकारची बदनामी झाली. प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून, इव्हेंट बेरी यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या अपयशाची आणि चुकांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला.
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प्रादेशिक सचोटी आयोगाने त्यांच्या विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारात दोषी ठरवल्यानंतर त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. तथापि, आयोगाच्या तपासात इव्हेंट बेरी यांच्या विरोधात कोणताही गैरप्रकार आढळला नाही.
इव्हेट बेरी (Yvette Berry) या ऑस्ट्रेलियातील वरिष्ठ राजकारणी असून त्या ऑस्ट्रेलियन कॅपिटल टेरिटरी (ACT) मधील लेबर पक्षाच्या (Labor Party) नेत्या आहेत. त्या अनेक वर्षे ACT सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होत्या.