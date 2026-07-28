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Farmer Suicides : कर्ज माफीत नाव नाही , शेतकऱ्याची आत्महत्त्या : यवतमाळ मध्ये टोकाचे पाऊल

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातील भांब गावात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. राजू बापुराव चुडुके या शेतकऱ्याचे विष प्राशन केल्यानंतर उपचारादरम्यान निधन झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026
यवतमाळ, नवराष्ट्र ब्युरो. मिळालेल्या माहितीनुसार,, त्यांच्या नावावर मुधापूर उजाड येथे १ हेक्टर ३९ आर शेती आहे . ही घटना शनिवारी राळेगाव तालुक्यातील भांब येथे रात्री उघडकीस आली. कर्जमाफीच्या लाभार्थी यादीत आपले नाव नसल्याने राजू चुडुके मानसिक तणावाखाली होते ,असा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यानंतर त्यांनी शनिवारी रात्री १० वाजता घरातच विषप्राशन केले हा प्रकार लक्षात येताच.कुटुंबीयांनी तातडीने त्यांना राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, कुटुंबीयांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्थानिक प्रशासनाकडून घटनेची नोंद घेण्यात आली असून, मृत्यूची नेमकी कारणे आणि त्यामागील परिस्थितीची चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

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दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. अधिकृत यादीतील पात्रता, पडताळणी आणि लाभ वितरणाची प्रक्रिया शासनाच्या निकषांनुसार सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात कुटुंबीयांनी केलेले दावे आणि कर्जमाफीशी संबंधित कारणांचा तपास सुरू असून, अधिकृत चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच सर्व बाबी स्पष्ट होणार आहेत.

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मुख्य मुद्दे

  • ₹2 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय.
  • या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख (5.6 दशलक्ष) शेतकऱ्यांना मिळण्याचा अंदाज.
  • राज्य सरकारवर सुमारे ₹36,585 कोटींचा आर्थिक भार येणार आहे.
  • नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ₹50,000 पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंमलबजावणी

  • जुलै 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात येत आहेत.
  • पहिली लाभार्थी यादी प्रसिद्ध झाली असून पुढील याद्या पडताळणीनंतर प्रसिद्ध केल्या जात आहेत.
  • सरकारने जुलैअखेरपर्यंत मोठ्या संख्येने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

पात्रता

  • प्रामुख्याने पीक कर्ज (Crop Loan) घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ.
  • आधार पडताळणी (Aadhaar Authentication) अनिवार्य करण्यात आली आहे.
  • पात्रता व इतर अटी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहतील

Web Title: Farmer suicide name missing from loan waiver list farmer takes extreme step in yavatmal

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM

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