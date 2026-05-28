Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

Updated On: May 28, 2026 | 02:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

दुशिंगपूर शिवारात पाझर तलावाजवळील पूल ओलांडल्यानंतर अचानक कारच्या बोनेटमधून धुराचे लोट बाहेर येऊ लागले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून घुगे यांनी तातडीने कार थांबवून बाहेर पडताच आगीचा भडका उडाला.

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्...

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सिन्नर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर दुशिंगपूर शिवारात भरधाव इलेक्ट्रिक कारने दुपारी पेट घेतला. धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर येऊ लागल्याचे लक्षात येताच चालकाने प्रसंगावधान राखून तात्काळ बाहेर उडी घेतली. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण कारला वेढा घातला. त्यात कार पूर्णपणे जळून जळून खाक झाली होती.

सिन्नर येथील व्यावसायिक योगेश घुगे हे त्यांच्या टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कारमधून (एमएच १५ एचवाय ५५६३) समृद्धी महामार्गाने शिर्डीकडे जात होते. वावी पोलीस ठाणे हद्दीतील दुशिंगपूर शिवारात पाझर तलावाजवळील पूल ओलांडल्यानंतर अचानक कारच्या बोनेटमधून धुराचे लोट बाहेर येऊ लागले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून घुगे यांनी तातडीने कार थांबवून बाहेर पडताच आगीचा भडका उडाला. कार पेटल्यानंतर मदतीसाठी घुगे यांनी वाहनांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणतेही वाहन थांबले नाही.

समृद्धीवरील आपात्कालीन मदतीचा क्रमांकही तत्काळ उपलब्ध न झाल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. अखेर घुगे यांनी सिन्नरमधील मित्रांशी संपर्क साधून टोल फ्री क्रमांक मिळवला. त्यानंतर गोंदे टोल प्लाझावरील आपात्कालीन पथक घटनास्थळी रवाना झाले. घटनेची माहिती मिळताच वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी अमोल गोडे आणि विक्रम टिळे मदतीसाठी रवाना झाले.

दीड किलोमीटर जावे लागले पायी

दुशिंगपूर शिवारातील ठिकाणी थेट प्रवेशमार्ग नसल्याने त्यांनी पाझर तलाव परिसरातून शॉर्टकट घेतला. वाहन खाली उभे करून या कर्मचाऱ्यांना तब्बल दीड किलोमीटर अंतर पायी चालत घटनास्थळी जावे लागले.

अचानक लागलेल्या आगीत गाडी जळून खाक

दुसऱ्या एका घटनेत, पनवेल ओएनजीसी (Panvel ONGC) आणि भिंगारी गावाजवळ (Bhigari Village) असलेल्या सीएनजी पंपाजवळ (CNG Pump) थरार उडवणारी घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. पनवेल ओएनजीसी आणि भिंगारी गावाजवळील सीएनजी पंपाजवळ उभ्या असलेल्या एका झायलो गाडीने (Xylo Car) अचानक पेट घेतला. ही घटना घडताच परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. मात्र, अचानक झायलो गाडीने पेट घेतल्यामुळे आजूबाजूला उभ्या असलेल्या गाड्या लगेच बाजूला घेण्यात आल्या होत्या. तसेच झायलो गाडीला आग लागताच जवळील व्यक्तींनी अग्निशमन दलाच्या जवानांना कळवले.

Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

Web Title: Electric car catches fire on samruddhi expressway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड
1

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश
2

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

May 28, 2026 | 04:33 PM
Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

May 28, 2026 | 04:25 PM
Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

May 28, 2026 | 04:23 PM
“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

May 28, 2026 | 04:17 PM
Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

May 28, 2026 | 04:16 PM
बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

May 28, 2026 | 04:15 PM
”तू, मी आणि देऊळ बंद 2….”, Pravin Tarde यांच्या पत्नीची भावनिक पोस्ट चर्चेत! म्हणाल्या, ”स्वामींनी आपल्याला…”

”तू, मी आणि देऊळ बंद 2….”, Pravin Tarde यांच्या पत्नीची भावनिक पोस्ट चर्चेत! म्हणाल्या, ”स्वामींनी आपल्याला…”

May 28, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM