समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्...

सिन्नर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर दुशिंगपूर शिवारात भरधाव इलेक्ट्रिक कारने दुपारी पेट घेतला. धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर येऊ लागल्याचे लक्षात येताच चालकाने प्रसंगावधान राखून तात्काळ बाहेर उडी घेतली. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण कारला वेढा घातला. त्यात कार पूर्णपणे जळून जळून खाक झाली होती.
सिन्नर येथील व्यावसायिक योगेश घुगे हे त्यांच्या टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कारमधून (एमएच १५ एचवाय ५५६३) समृद्धी महामार्गाने शिर्डीकडे जात होते. वावी पोलीस ठाणे हद्दीतील दुशिंगपूर शिवारात पाझर तलावाजवळील पूल ओलांडल्यानंतर अचानक कारच्या बोनेटमधून धुराचे लोट बाहेर येऊ लागले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून घुगे यांनी तातडीने कार थांबवून बाहेर पडताच आगीचा भडका उडाला. कार पेटल्यानंतर मदतीसाठी घुगे यांनी वाहनांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणतेही वाहन थांबले नाही.
समृद्धीवरील आपात्कालीन मदतीचा क्रमांकही तत्काळ उपलब्ध न झाल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. अखेर घुगे यांनी सिन्नरमधील मित्रांशी संपर्क साधून टोल फ्री क्रमांक मिळवला. त्यानंतर गोंदे टोल प्लाझावरील आपात्कालीन पथक घटनास्थळी रवाना झाले. घटनेची माहिती मिळताच वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी अमोल गोडे आणि विक्रम टिळे मदतीसाठी रवाना झाले.
दीड किलोमीटर जावे लागले पायी
दुशिंगपूर शिवारातील ठिकाणी थेट प्रवेशमार्ग नसल्याने त्यांनी पाझर तलाव परिसरातून शॉर्टकट घेतला. वाहन खाली उभे करून या कर्मचाऱ्यांना तब्बल दीड किलोमीटर अंतर पायी चालत घटनास्थळी जावे लागले.
अचानक लागलेल्या आगीत गाडी जळून खाक
दुसऱ्या एका घटनेत, पनवेल ओएनजीसी (Panvel ONGC) आणि भिंगारी गावाजवळ (Bhigari Village) असलेल्या सीएनजी पंपाजवळ (CNG Pump) थरार उडवणारी घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. पनवेल ओएनजीसी आणि भिंगारी गावाजवळील सीएनजी पंपाजवळ उभ्या असलेल्या एका झायलो गाडीने (Xylo Car) अचानक पेट घेतला. ही घटना घडताच परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. मात्र, अचानक झायलो गाडीने पेट घेतल्यामुळे आजूबाजूला उभ्या असलेल्या गाड्या लगेच बाजूला घेण्यात आल्या होत्या. तसेच झायलो गाडीला आग लागताच जवळील व्यक्तींनी अग्निशमन दलाच्या जवानांना कळवले.
Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू