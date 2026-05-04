महाराष्ट्रात हायवेचे जाळे विस्तारणार! नितीन गडकरींकडून ५२७ किमीच्या प्रकल्पांचा आढावा; कनेक्टिव्हिटीला मिळणार वेग

Nitin Gadkari News: नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील ५२७ किमी लांबीच्या नवीन रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेतला. पुणे, सातारा, नागपूर आणि संभाजीनगरसह अनेक जिल्ह्यांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 06:22 PM
महाराष्ट्रात हायवेचे जाळे विस्तारणार! नितीन गडकरींकडून ५२७ किमीच्या प्रकल्पांचा आढावा (Photo Credit- X)

Nitin Gadkari Highway Projects: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी महाराष्ट्रातील प्रस्तावित नवीन ‘हाय-स्पीड कॉरिडॉर्स’ (अतिजलद मार्गिका), ‘हाय-डेन्सिटी कॉरिडॉर्स’ (अति-वाहतूक घनता मार्गिका) आणि इतर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा आढावा घेतला. एका अधिकृत निवेदनानुसार, राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित या आढावा बैठकीदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी महामार्ग विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर चर्चा केली. यामध्ये नागपूर-भंडारा टप्प्याचे सहा-पदरीकरण, तळोदा-बऱ्हाणपूर टप्प्याचे चार-पदरीकरण, दुर्ग-गडचिरोली-मंचेरियल कॉरिडॉर, गडचिरोली-कांकेर (रायपूर-विशाखापट्टणम) कॉरिडॉर, ग्वाल्हेर-नागपूर कॉरिडॉर आणि नागपूर-हैदराबाद कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, भंडारा-रायपूर टप्प्याचे सहा-पदरीकरण, लखनादोन-दुर्ग-रायपूर कॉरिडॉर, नागपूर-अमरावती टप्प्याचे सहा-पदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग-४४ वरील मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा–नागपूर बायपास–बोरखेडी टप्पा आणि पुणे-सातारा टप्प्याचे सहा-पदरीकरण यांसारख्या प्रकल्पांवरही चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण ५२७ किलोमीटर लांबीच्या, राज्यस्तरीय अशा नऊ ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (BOT) प्रकल्पांवरही सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले.

या प्रकल्पांमध्ये शिरूर-अहिल्यानगर (चार-पदरी), अहिल्यानगर-वडगाव (चार-पदरी), वडगाव-छत्रपती संभाजीनगर (चार-पदरी), छत्रपती संभाजीनगर-जालना (चार-पदरी), जालना-वाटूर (चार-पदरी), नांदेड-नारसी-देगलूर (चार आणि दोन-पदरी), जाम-वरोरा (चार-पदरी), वरोरा-चंद्रपूर-बामणी (चार-पदरी) आणि मलकापूर-चिखली (दोन-पदरी) या कॉरिडॉर्सचा समावेश आहे.

या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, या आढाव्याचा मुख्य उद्देश या प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया गतिमान करणे हा आहे; जेणेकरून या प्रदेशातील रस्ते दळणवळण अधिक बळकट होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. गेल्या ११ वर्षांत, भारताच्या रस्ते जाळ्याचा (नेटवर्कचा) वेगाने विस्तार झाला असून, आता ते जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रस्ते जाळे बनले आहे; यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी १,४६,५६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत, केंद्र सरकारने ५७,१२५ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम केले आहे; याचा सरासरी वार्षिक वेग ३४,२१५ ‘लेन-किलोमीटर’ इतका राहिला आहे. यामुळे दरवर्षी अंदाजे ३३० दशलक्ष ‘व्यक्ती-दिवस’ इतक्या रोजगाराची निर्मिती झाली आहे, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या नोकरीच्या संधींचा समावेश आहे. ही आकडेवारी नुकतीच संसदेत सादर करण्यात आली.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, रस्ते बांधकामातील या प्रचंड वाढीमुळे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे २०१४ मधील ९१,२८७ किलोमीटरवरून वाढून २०२५ पर्यंत १,४६,५६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे—जी सुमारे ६१ टक्क्यांची वाढ दर्शवते. दरम्यान, कार्यान्वित असलेल्या ‘ॲक्सेस-कंट्रोल्ड’ (नियंत्रित प्रवेशाच्या) वेगवान मार्गिका आणि द्रुतगती महामार्गांची लांबी, जी २०१४ मध्ये केवळ ९३ किलोमीटर इतकी होती, ती २०२५ च्या अखेरीस वाढून ३,०५२ किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे.

Published On: May 04, 2026 | 06:21 PM

