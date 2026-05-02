Ganga Expressway: ड्राइव्हिंग करताना डुलकी लागल्यास वाजणार अलार्म; गंगा एक्सप्रेसवेवर ‘म्युझिक रोड’चा कमाल प्रयोग

Music Road India: रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सरकारने गंगा द्रुतगती मार्गावर 'म्युझिक रोड' सुरू केला आहे, ज्यामुळे 'व्हाइट लाइन फीव्हर'मुळे होणारे अपघात कमी होतील आणि हा भविष्यात एक नवीन ओळख बनेल.

Updated On: May 02, 2026 | 02:22 PM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ‘म्युझिक रोड’चा अभिनव प्रयोग
  • अत्याधुनिक एआय देखरेख प्रणाली (AI Monitoring)
  • आणीबाणीसाठी हवाईपट्टी

Ganga Expressway Music Road 2026 : भारतात रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात चालकाला येणारी झोप आणि थकवा हे जीवघेण्या अपघातांचे मुख्य कारण ठरतात. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि चालकांना सतर्क ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील गंगा एक्सप्रेसवेवर एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर चर्चेत असलेला हा उपक्रम म्हणजे ‘म्युझिक रोड’ (Music Road). हे तंत्रज्ञान कशा प्रकारे कार्य करते आणि यामागील नेमके विज्ञान काय आहे, हे समजून घेणे प्रत्येक वाहन चालकासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

‘व्हाइट लाइन फीव्हर’ म्हणजे नेमके काय?

प्रवासादरम्यान अनेकदा चालकांना ‘व्हाइट लाइन फीव्हर’ किंवा ‘हायवे हिप्नोसिस’ (Highway Hypnosis) चा सामना करावा लागतो. जेव्हा एखादा चालक सलग अनेक तास एकाच गतीने, एकाच लेनमध्ये आणि पांढऱ्या पट्ट्यांकडे टक लावून गाडी चालवतो, तेव्हा त्याचा मेंदू एक प्रकारच्या सुन्न अवस्थेत जातो. या स्थितीला ‘व्हाइट लाइन फीव्हर’ म्हणतात. यामुळे चालकाची प्रतिक्रिया देण्याची क्षमता (Reaction Time) मंदावते आणि अचानक एखादा अडथळा आल्यास तो योग्य वेळी ब्रेक लावू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी गंगा एक्सप्रेसवेवर म्युझिक रोड्सची निर्मिती करण्यात आली आहे.

म्युझिक रोडचे वैज्ञानिक रहस्य

म्युझिक रोड हे रस्ते सुरक्षेच्या क्षेत्रातील एक मोठे आश्चर्य आहे. या रस्त्यांवर विशिष्ट अंतरावर बारीक खोबण्या (Grooves) तयार केल्या जातात. जेव्हा एखादे वाहन एका निश्चित वेगाने या पट्ट्यांवरून जाते, तेव्हा वाहनाचे टायर आणि रस्त्यामधील घर्षणामुळे एक विशिष्ट ध्वनी आणि कंपन (Vibration) निर्माण होते. हा ध्वनी थेट वाहनाच्या आत येतो आणि चालकाच्या मज्जासंस्थेला जागे करतो.

  • थेट जागे करण्याची क्षमता: या कंपन आणि संगीतमय आवाजामुळे चालकाची झोप लगेच उडते.
  • कोणत्याही उपकरणाची गरज नाही: हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे मेकॅनिकल असल्यामुळे यात कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची किंवा बॅटरीची गरज भासत नाही.
  • आवाजाची लय: वाहनाचा वेग जितका जास्त असेल, तितका संगीताचा टोन बदलतो, ज्यामुळे चालकाला स्वतःचा वेग नियंत्रित करण्याची जाणीव होते.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुरक्षा कवच

फक्त म्युझिक रोडवर अवलंबून न राहता या एक्सप्रेसवेला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) देखील वापर करण्यात आला आहे. एक्सप्रेसवेच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हाय-डेफिनेशन्स कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे २४ तास वाहनांच्या गतीवर आणि चालकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. जर एखाद्या चालकाने चुकीच्या दिशेने गाडी नेली, अचानक लेन बदलली, किंवा जास्त वेळ ब्रेक दाबला, तर लगेचच एआय सिस्टीमद्वारे मुख्य नियंत्रण कक्षाला (Control Room) अलर्ट पाठवला जातो. यामुळे महामार्गावर गस्त घालणाऱ्या पोलिसांना आणि रुग्णवाहिकांना त्वरित घटनास्थळी पोहोचणे शक्य होते, ज्यामुळे अनेक निष्पाप जीव वाचू शकतात.

आणीबाणीच्या प्रसंगी हवाईपट्टीची सुविधा

गंगा एक्सप्रेसवे केवळ प्रवासासाठी नाही, तर भविष्यातील युद्धाच्या आणि संकटाच्या परिस्थितीसाठी देखील सज्ज ठेवण्यात आला आहे. एक्सप्रेसवेवरच एक विशेष हवाईपट्टी (Airstrip) तयार करण्यात आली आहे. या हवाईपट्टीवर भारतीय हवाई दलाची (IAF) लढाऊ विमाने अत्यंत कठीण प्रसंगी उतरू शकतात. पूर, भूकंप किंवा अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जेव्हा मदत साहित्य वेगाने पोहोचवण्याची गरज असते, तेव्हा ही हवाईपट्टी एक जीवनरेषा म्हणून काम करेल.

रस्ते सुरक्षेचा एक नवीन अध्याय

जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाचा असा वापर करून भारताने रस्ते सुरक्षेच्या दिशेने एक मोठी झेप घेतली आहे. गंगा एक्सप्रेसवेवरील म्युझिक रोड, एआय निगराणी आणि हवाईपट्टीचा हा संगम येणाऱ्या काळात इतर देशांसाठीही एक आदर्श ठरणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: म्युझिक रोड म्हणजे काय आणि तो कसा काम करतो?

    Ans: म्युझिक रोड हा असा रस्ता आहे ज्यावर विशिष्ट अंतरावर खोबणी (Grooves) असतात. वाहनांचे टायर यावरून जाताना आवाज आणि कंपन निर्माण होते, ज्यामुळे चालकाची झोप उडते.

  • Que: व्हाइट लाईन फीवर म्हणजे काय?

    Ans: तासनतास एकाच गतीने गाडी चालवताना मेंदू सुस्त होतो, या स्थितीला 'व्हाइट लाईन फीवर' म्हणतात.

  • Que: गंगा एक्सप्रेसवेवर एअरस्ट्रिप कशासाठी आहे?

    Ans: आणीबाणीच्या काळात भारतीय वायुसेनेची विमाने उतरवण्यासाठी ही एअरस्ट्रिप तयार करण्यात आली आहे.

Published On: May 02, 2026 | 02:22 PM

