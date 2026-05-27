Matheran News: माथेरानच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट? शार्लोट लेक २०१३ पासून गाळमुक्तच नाही, मनसे आक्रमक

Matheran News : इतिहास, निसर्ग आणि परंपरेचा उत्सव! माथेरानचा 176 वा वाढदिवस दिमाखात साजरा
माथेरान शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून शार्लोट लेक तलाव आहे.तेथील पाण्याची साठवण क्षमता जंगलातील गाळ,माती वाहून आल्याने कमी झाली आहे. २०१३ मध्ये या तलावातील गाळ श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान कडून २००० श्री सदस्यांनी श्रमदान करून काढले होते. त्यानंतर एक तप पूर्ण झाले असून अनेक वर्षे शार्लोट लेक मधील गाळ काढल्याची मागणी होत आहे.त्यासाठी मनसेचे शहर अध्यक्ष कदम यांनी उपोषण देखील केले.त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि माथेरान नगरपरिषद कडून त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही नव्हती.त्यामुळे माथेरान मधील निसर्ग पर्यटन संस्थेने उपोषण सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना जाग आली आणि २०२४ मध्ये गाळ काढण्याचा निर्णय झाला.त्यानंतर शासनाने केंद्र सरकारच्या अमृत २ मधून पाच कोटींची निविदा काढण्यात आली.माथेरान नगरपरिषदेस राज्य शासनाने राज्य सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत माथेरान येथील शार्लोट तलावास पर्यावरणदृष्ट्या संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी या कामाला मंजुरी मिळाली होती.
मात्र माथेरान नगरपरिषदेकडून गाळ काढण्यात आले नाही.त्यानंतर सलग दोन वर्षे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पाठपुरावा करीत आहे.मात्र जीवन प्राधिकरण आणि नगरपरिषद यांच्याकडून शार्लोट लेक मधील माती दगड आणि गाळ काढला गेला नाही.शेवटी पुन्हा एकदा मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.मनसे कडून शहर अध्यक्ष संतोष कदम आक्रमक झाले असून त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता एस पी वेंगुर्लेकर यांची भेट घेतली.त्यात जीवन प्राधिकरणाचे यावर्षी शार्लोट लेक मधील गाळ काढला नाही तर मात्र आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
