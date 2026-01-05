Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

किती ते दुर्दैव! व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याच्या कष्टाची चेष्टा; 1 किलो कांद्याला मिळतोय फक्त 1 रुपयांचा भाव

पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना कांदा रडवताना दिसत आहे. मात्र, यावेळी व्यापारी देखील शेतकऱ्याला रडवत आहेत. एके ठिकाणी तरी १ किलो कांद्याला फक्त 1 रुपयांचा भाव मिळाला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:25 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल भाव
  • 1 किलो कांद्याला मिळतोय फक्त 1 रुपयांचा भाव
  • बळीराजा हवालदिल
एकीकडे कांद्याला प्रतिक्विंटल २ ते ३ हजार रुपये भाव दर्शवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांकडून कांदा १०० ते २०० रुपये प्रतिक्विंटल, तर काही ठिकाणी १ ते ३ रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यभरातील कांदाउत्पादक बळीराजासाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि वेदनादायक परिस्थिती मानली जात आहे.

गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून कांद्याला अपेक्षित दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कांद्याच्या भावाने शेतकऱ्यांना रडवले असून, या परिस्थितीचा फायदा घेत व्यापारी मात्र मोठ्या प्रमाणात नफा कमावताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प दराने खरेदी केलेला कांदा ग्राहकांना मात्र १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात असल्याचे चित्र सध्या नगर जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये पाहायला मिळत आहे.

Shivsena : “आम्ही फोटो आणि पीपीटी दाखवत नाही, काम करून दाखवतो…”, शायना एन.सी. यांचा उबाठावर हल्लाबोल

बाजारात १५ ते २५ रुपये किलो दर

शहरातील उपनगरीय भाजीबाजारांचा आढावा घेतला असता, कांद्याचे दर १५ ते २५ रुपये प्रतिकिलो असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हाच कांदा शेतकऱ्यांकडून १ रुपयापर्यंतच्या कवडीमोल दराने खरेदी केला जात आहे. या तफावतीवर सरकार ठोस उपाययोजना करणार का, असा सवाल उपस्थित होत असून हमीभावाबाबत कोणतीही ठोस कृती न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रडवणारी घटना

उन्हाळी हंगामातील जुना कांदा संपल्यानंतर सध्या बाजारात नवीन लाल कांदा दाखल झाला आहे. मात्र, या कांद्यालाही योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पाथर्डी तालुक्यातील धारवाडी येथील शेतकरी अर्जुन सोनवणे यांना त्यांच्या कांद्याला अवघा १ रुपया प्रतिकिलो दर मिळाल्याने, बाजारात माल नेण्यासाठीचे गाडीभाडेही स्वतःच्या खिशातून भरावे लागले, ही घटना कांदाउत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरली आहे.

Pratap Sarnaik : एसटीच्या ताफ्यात ८ हजार नवीन बसेस वर्षाअखेरपर्यंत दाखल करा, प्रताप सरनाईक यांचा सज्जड दम

शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर, व्यापाऱ्यांचा नफा

कांद्याच्या शेतीसाठी लागणारा खर्चही सध्याच्या दरात वसूल होणे अशक्य झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन पीक घेतले असून, ते कसे फेडायचे हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. दुसरीकडे, व्यापारी मात्र शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेत कवडीमोल दरात कांदा खरेदी करून तो ग्राहकांना अवाच्या सव्वा दराने विकत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात सर्रास पाहायला मिळत आहे. यातून शेतकऱ्यांची उघड लूट आणि ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

Web Title: Onion farmers are getting only rs 1 per kilogram of onion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 09:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
3

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा
4

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM