  • Pune Poisonous Liquor Case Rohit Pawar And Ncp Sharad Pawar Party Workers Vandalized Liquor Shop

पुणे विषारी दारू प्रकरणात १८ जण दगावले ! रोहित पवार घटनास्थळी दाखल.. कार्यकर्त्यांनी फोडलं दारूचं दुकान !

Updated On: May 29, 2026 | 02:31 PM IST
सारांश

या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अश्यातच आत मोठी बातमी येत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे त्या दारू दुकानाच्या स्थळी पोहोचले असून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संतप्त होत दुकानाची तोडफोड केली आहे.

विस्तार

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात केमिकलयुक्त विषारी गावठी दारू प्यायल्याने तब्बल १८ जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्काफायक बातमी समोर आली असून, यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हडपसर येथील काळेपडळ येथे तयार झालेल्या या ‘विषारी दारूमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले असून या घटनेमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अश्यातच आत मोठी बातमी येत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे त्या दारू दुकानाच्या स्थळी पोहोचले असून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संतप्त होत दुकानाची तोडफोड केली आहे.

यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, “जेव्हा सिस्टीम काम करत नाही. जेव्हा पोलीस प्रशासन कमी पडतं. म्हणून आम्हाला लोकांना एक संदेश द्यायचा आहे. काही गोष्टी हातात घ्याव्या लागतील. लहान मुलींवर अत्याचार होतो, महिलांवर अत्याचार होतो तेव्हाही सिस्टीम मदत करत नाही,” असे ते म्हणाले.

काय म्हणाले रोहित पवार?

या घटनेबाबत आपल्या ‘X’अकाऊंटवरून ट्विट करत रोहित पवार म्हणाले, “पुण्यात हडपसर आणि फुगेवाडी भागात विषारी दारू पिऊन तब्बल 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही अत्यंत भीषण आणि गृह विभागाच्या बेलगाम आणि भ्रष्टाचारी कारभाराचा पर्दाफाश करणारी आहे. पुण्यात ससून हॉस्पिटलला भेट देऊन या घटनेत मृत्यू झाल्याबाबतच्या कारणांचा काही अहवाल आहे का, याबाबत विचारणा केली असता गोपनीयतेचं कारण सांगून हा अहवाल दाखवता येत नसल्याचं थातूरमातूर कारण अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलं.”

ते पुढे म्हणाले, “हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून अनेकजण अजूनही मृत्यूशी झुंजत आहेत. राज्यात बोकाळलेल्या अवैध धंद्यांविरोधात वारंवार आवाज उठवूनही सरकार त्याला आळा घालू शकलं नाही आणि यामुळंच अवैध दारू पिऊन १८ जणांचा बळी गेला, याची पूर्णतः जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. पाशवी बहुमतामुळं हे सरकार केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सत्तेत आहे पण नैतिकदृष्ट्या या सरकारने कधीच जनतेचा विश्वास गमावलाय. त्यामुळं आपल्या जबाबदारीचं थोडं जरी भान या सरकारला असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची जाहीर माफी मागावी…”

नेमकं काय घडलं?

हडपसर येथील काळेपडळ येथे अत्यंत सराईत गुन्हेगार योगेश वानखेडे हा या विषारी दारूचा अड्डा चालवत होता. त्याने केमिकलयुक्त स्पिरिटचा वापर करून ही विषारी दारू तयार केली होती. ही दारू त्याने हडपसर आणि फुगेवाडी येथील अवैध अड्ड्यांवर पुरवली. ही दारू प्यायल्यानंतर नागरिकांना तीव्र उलट्या, पोटदुखी आणि डोळ्यांसमोर अंधारी येण्याचा त्रास सुरू झाला. काही तासांतच एकापाठोपाठ एक अशा १८जणांचा मृत्यू झाला.

योगेश वानखेडे हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) रेकॉर्डवरील अत्यंत सराईत गुन्हेगार आहे. या घटनेमुळे दारू बनवत असलेल्या ठिकाणचे पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार वानखेडे प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत एवढा मोठा विषारी दारूचा अड्डा चालवतोच कसा? केमिकल स्पिरिटचा बेकायदेशीर पुरवठा त्याच्यापर्यंत पोहोचतोच कसा? असे संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

Published On: May 29, 2026 | 02:31 PM

