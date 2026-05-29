पुणे-पिंपरी हादरले ! केमिकलयुक्त विषारी दारूमुळे 15 जणांचा संशयास्पद मृत्यू; प्रशासनासमोरच मृत्यूचे थैमान

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केमिकलयुक्त विषारी गावठी दारू प्यायल्याने तब्बल 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हडपसर येथील काळेपडळ येथे तयार झालेल्या या ‘विषारी घोट’ने अनेकांचे सुखी संसार उद्ध्वस्त केले आहेत. या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या घटनेमागे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) रेकॉर्डवरील अत्यंत सराईत गुन्हेगार योगेश वानखेडे याचे नाव समोर आले आहे. वानखेडे याने हडपसर परिसरातील काळेपडळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मानवी जिवाशी खेळणारा विषारी दारूचा अड्डा चालवला होता. त्याने केमिकलयुक्त स्पिरिटचा वापर करून ही विषारी दारू तयार केली होती. ही दारू त्याने हडपसर आणि फुगेवाडी येथील अवैध अड्ड्यांवर पुरवली. ही दारू प्यायल्यानंतर नागरिकांना तीव्र उलट्या, पोटदुखी आणि डोळ्यांसमोर अंधारी येण्याचा त्रास सुरू झाला. काही तासांतच एकापाठोपाठ एक अशा 15 जणांचा मृत्यू झाला.
प्रशासनाचा ढिम्म कारभार की भ्रष्ट आशीर्वाद?
या घटनेमुळे दारू बनवत असलेल्या ठिकाणचे पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार वानखेडे प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत एवढा मोठा विषारी दारूचा अड्डा चालवतोच कसा? केमिकल स्पिरिटचा बेकायदेशीर पुरवठा त्याच्यापर्यंत पोहोचतोच कसा? असे संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे हा स्वतः राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला असून पोलिसांनी त्याच्या इतर काही साथीदारांना ताब्यात घेतले आहे. मात्र, निष्पाप जीव गेल्यानंतर आता कारवाईचे सोंग कशासाठी, असा उद्विग्न सवाल विचारला जात आहे.
हडपसर परिसरातील मृत व्यक्ती
1. राहुल शरद क्षीरसागर (वय ४५ वर्षे, रा. पांढरे मळा, सर्वे नंबर २५७, हडपसर, पुणे)
2. विजय भूकुरलाल शर्मा (वय ४५ वर्षे, रा. पांढरी मळा, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे)
3. अरुण डाडर (रा. हडपसर, पुणे)
4. अशोक रमेश चव्हाण (रा. काळेपडळ, हडपसर, पुणे)
फुगेवाडी व इतर परिसरातील मृत व्यक्ती
५. पांडुरंग सदाशिव फुगे (वय ५७ वर्षे)
६. विजय प्रकाश राठोड (वय ३१ वर्षे)
७. राजेंद्र प्रकाश राठोड (वय ३४ वर्षे)
८. राजेंद्र राजपूत (वय ५१ वर्षे)
९. अकबर पठाण (वय ५२ वर्षे)
१०. बाबा शेख
११. आनंद देसाई (वय ६० वर्षे)
१२. निकाळजे
गंभीर रुग्ण नेमके किती?
अक्षय अवसरमल (अतिशय गंभीर अवस्था, उपचार सुरू – वाय. सी. एम. हॉस्पिटल, पिंपरी)
सुभाष डिग्गीकर (अतिशय गंभीर अवस्था, उपचार सुरू – औंध जिल्हा रुग्णालय)
प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत माहिती नाही
या इतक्या मोठ्या दुर्घटनेनंतरही रुग्णालय प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. माहिती लपवण्यामागे कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे. हडपसर आणि फुगेवाडी परिसरात सध्या प्रचंड तणावाचे वातावरण असून, मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा आहे.