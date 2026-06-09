Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pm Modi Left An Indelible Mark With His Leadership Says Deputy Chief Minister Eknath Shinde

‘पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नेतृत्वाने देशावर उमटवला अमिट ठसा!’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवण्याचा ऐतिहासिक विक्रम केला आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री योगेश कदम यांनी मोदींच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत २०२९ मध्येही मोदीच पंतप्रधान होतील असा विश्वास व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक (Photo Credit- X)

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नेतृत्वाने देशावर उमटवला अमिट ठसा!’
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या कामगिरीवर भाष्य करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या १२ वर्षांपासून देशाला पुढे नेण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांनी भारताच्या इतिहासात स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अत्यंत यशस्वी पंतप्रधानांपैकी एक म्हणून, त्यांनी आपल्या कार्यकाळाद्वारे आणि नेतृत्वाद्वारे एक अमिट छाप पाडली आहे.”

राज्य सरकारमधील मंत्री योगेश कदम यांनी ‘आयएएनएस’ (IANS) ला सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या काही वर्षांत केलेले काम अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान मोदींनी एकही दिवस सुट्टी न घेता सातत्याने देशाची सेवा केली आहे आणि विकासासाठी काम केले आहे. पंतप्रधान मोदी हे देशातील तरुणांसाठी प्रेरणेचा एक मोठा स्रोत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा सर्वाधिक कालावधीचा जागतिक विक्रमही प्रस्थापित करावा, अशी इच्छा कदम यांनी व्यक्त केली. तसेच, त्यांनी विरोधकांच्या आरोप आणि टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले.

Nashik Politics: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा कायम; गोकुळ गीते यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

कदम म्हणाले की, विरोधकांचे काम मतभेद दर्शवणे हे असते आणि ते तेच करत आहेत परंतु लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचा असतो. जनतेने पंतप्रधान मोदींची निवड केली आहे आणि जनता विकासाच्या आधारावरच आपला कौल देत राहील. २०२४ च्या तुलनेत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणखी चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जनता पुन्हा एकदा विकास आणि सुशासनाच्या बाजूने मतदान करेल आणि नरेंद्र मोदी २०२९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान होतील.

दरम्यान, ‘ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सरचिटणीस मौलाना यासूब अब्बास यांनी पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन केले आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. मौलाना यासूब अब्बास यांनी म्हटले की, भारताचे पंतप्रधान मोदी या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचले आहेत, ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे.

Web Title: Pm modi left an indelible mark with his leadership says deputy chief minister eknath shinde

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik Politics: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा कायम; गोकुळ गीते यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
1

Nashik Politics: नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील बंडखोरीचा तिढा कायम; गोकुळ गीते यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

‘गेल्या 12 वर्षांत भारताने अनेक बदल पाहिले’; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विधान
2

‘गेल्या 12 वर्षांत भारताने अनेक बदल पाहिले’; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विधान

‘एकनाथ शिंदेजी, राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून…’ वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा
3

‘एकनाथ शिंदेजी, राहुलजींवर टीका करण्याची तुमची पात्रता नाही. दिल्लीसमोर लाचारी पत्करून…’ वर्षा गायकवाडांचा शिंदेंवर निशाणा

‘इंडिया आघाडी गलितगात्र; विरोधकांचे मनोबल खच्ची,’ एकनाथ शिंदेंचा घणाघात; फेसबुक लाईव्हवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा 
4

‘इंडिया आघाडी गलितगात्र; विरोधकांचे मनोबल खच्ची,’ एकनाथ शिंदेंचा घणाघात; फेसबुक लाईव्हवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

कार कर्ज घेण्यापूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; कर्जासाठी पात्रता काय? कोणत्या बँका देतात सर्वात उत्तम सुविधा?

Jun 09, 2026 | 09:35 PM
IND Vs AUS: कांगारूंचा अहंकार चक्काचूर! बांगलादेशचा ऑस्ट्रेलियावर 86 धावांनी थरारक विजय

IND Vs AUS: कांगारूंचा अहंकार चक्काचूर! बांगलादेशचा ऑस्ट्रेलियावर 86 धावांनी थरारक विजय

Jun 09, 2026 | 09:29 PM
Washim News : रिसोड तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; उकाड्यापासून दिलासा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Washim News : रिसोड तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी; उकाड्यापासून दिलासा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Jun 09, 2026 | 09:29 PM
Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद

Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद

Jun 09, 2026 | 09:27 PM
मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय ! मंत्रालयीन विभागांची होणार पुनर्रचना, प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय ! मंत्रालयीन विभागांची होणार पुनर्रचना, प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढणार

Jun 09, 2026 | 09:24 PM
हे आहेत भारतातील टॉप 10 बाईक रायडिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्ह्लॉगर्स! आत्ताच जाणून घ्या

हे आहेत भारतातील टॉप 10 बाईक रायडिंग इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्ह्लॉगर्स! आत्ताच जाणून घ्या

Jun 09, 2026 | 09:20 PM
मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांचा समावेश का केला जातो? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक आणि पारंपरिक कारणे

मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांचा समावेश का केला जातो? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक आणि पारंपरिक कारणे

Jun 09, 2026 | 09:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें