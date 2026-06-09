‘पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नेतृत्वाने देशावर उमटवला अमिट ठसा!’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक

राज्य सरकारमधील मंत्री योगेश कदम यांनी ‘आयएएनएस’ (IANS) ला सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या काही वर्षांत केलेले काम अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान मोदींनी एकही दिवस सुट्टी न घेता सातत्याने देशाची सेवा केली आहे आणि विकासासाठी काम केले आहे. पंतप्रधान मोदी हे देशातील तरुणांसाठी प्रेरणेचा एक मोठा स्रोत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा सर्वाधिक कालावधीचा जागतिक विक्रमही प्रस्थापित करावा, अशी इच्छा कदम यांनी व्यक्त केली. तसेच, त्यांनी विरोधकांच्या आरोप आणि टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले.
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कदम म्हणाले की, विरोधकांचे काम मतभेद दर्शवणे हे असते आणि ते तेच करत आहेत परंतु लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचा असतो. जनतेने पंतप्रधान मोदींची निवड केली आहे आणि जनता विकासाच्या आधारावरच आपला कौल देत राहील. २०२४ च्या तुलनेत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणखी चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जनता पुन्हा एकदा विकास आणि सुशासनाच्या बाजूने मतदान करेल आणि नरेंद्र मोदी २०२९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान होतील.
दरम्यान, ‘ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सरचिटणीस मौलाना यासूब अब्बास यांनी पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन केले आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. मौलाना यासूब अब्बास यांनी म्हटले की, भारताचे पंतप्रधान मोदी या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचले आहेत, ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे.