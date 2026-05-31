इंधनदरांच्या वाढीमुळे कारपूलिंगला वेग, भारत ठरला BlaBlaCar चा सर्वात मोठा बाजार!

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसत आहे. दैनंदिन प्रवासापासून ते लांब पल्ल्याच्या प्रवासापर्यंत वाहतूक खर्च वाढल्याने अनेकजण पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कारपूलिंगचा पर्याय वेगाने लोकप्रिय होत असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा BlaBlaCar या जागतिक कारपूलिंग प्लॅटफॉर्मला झाला आहे. विशेष म्हणजे भारत आता BlaBlaCarचा जगातील सर्वात मोठा बाजार बनला आहे.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कारपूलिंग ही संकल्पना भारतात फारशी लोकप्रिय नव्हती. मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहनधारक आणि प्रवासी दोघांच्याही विचारात बदल झाला आहे. स्वतःच्या वाहनाने एकट्याने प्रवास करण्याऐवजी अनेक जण आता इतर प्रवाशांसोबत प्रवास खर्च वाटून घेत आहेत. यामुळे वाहनचालकांचा इंधनावरील खर्च कमी होतो, तर प्रवाशांनाही खासगी टॅक्सीपेक्षा कमी खर्चात आणि अधिक आरामदायी प्रवासाची सुविधा मिळते. त्यामुळे कारपूलिंग हा पर्याय केवळ बचतीचा नाही, तर सोयीचा देखील ठरत आहे.
BlaBlaCarच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आज भारत हा कंपनीचा सर्वात मोठा बाजार बनला असून, फ्रान्स आणि ब्राझीलसारख्या देशांनाही मागे टाकले आहे. दररोज हजारो प्रवासी या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रवास करत आहेत. भारतातील मोठी लोकसंख्या, वाढते वाहनमालक, सुधारलेले महामार्ग आणि डिजिटल व्यवहारांची सुलभता यामुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवता आली आहे.
कारपूलिंगचा सर्वाधिक वापर विद्यार्थी, नोकरी करणारे तरुण आणि नियमितपणे शहरांदरम्यान प्रवास करणारे लोक करत आहेत. ट्रेनमध्ये वेटिंग, बसमधील गर्दी आणि खासगी टॅक्सींचे वाढते भाडे यामुळे अनेक जण कारपूलिंगकडे वळत आहेत. मोबाईल अॅपवर काही मिनिटांत प्रवास बुक करण्याची सुविधा आणि डिजिटल पेमेंटची सोय यामुळे हा पर्याय अधिक आकर्षक बनला आहे. अनेक प्रवाशांच्या मते, कारपूलिंगमुळे वेळेची बचत होते आणि प्रवास अधिक आरामदायी होतो.
‘टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स’, भारत आणि जपानच्या ऑटो क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमाची वाटचाल
कारपूलिंगचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पर्यावरण संवर्धन. एका वाहनात अनेक प्रवासी प्रवास करत असल्याने रस्त्यावर वाहनांची संख्या कमी होते. परिणामी इंधनाचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जनही कमी होण्यास मदत होते. वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या मोठ्या शहरांसाठी कारपूलिंग हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
इंधनाचे दर उच्च पातळीवर राहिले आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार सुरू राहिला, तर भारतातील कारपूलिंग बाजार आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. खर्चात बचत, सोयीस्कर प्रवास आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन या तिन्ही गोष्टींचा लाभ मिळत असल्याने कारपूलिंग आता केवळ पर्याय राहिलेला नाही, तर अनेकांसाठी प्रवासाचा नियमित भाग बनत आहे. भारत BlaBlaCarचा सर्वात मोठा बाजार ठरणे हे बदलत्या प्रवास संस्कृतीचे आणि खर्चाबाबत जागरूक होत असलेल्या भारतीय ग्राहकांचे प्रतीक मानले जात आहे.
EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका