Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Virat Kohli Earns A Staggering Amount In Crores From A Single Instagram Post See Details

Virat Kohli एका Instagram पोस्टमधून कमावतो तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये! आकडा ऐकून थक्क व्हाल

Updated On: May 31, 2026 | 05:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

विराट कोहली जगातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत त्याचं नाव घेतलं जातं. सध्या, इन्स्टाग्रामवर त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या २७४ दशलक्ष इतकी आहे. त्यामुळे त्याचं फॅनफॉलोईंग इतकं तगडं आहे की त्याला कोणत्या सुपरस्टारपेक्षा कमी प्रेम मिळत नाही. याच सोशल मीडियाच्या बळावर विराट एका पोस्टमागे कोट्यवधी कमवतो.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Virat Kohli Instagram Earning : क्रिकेटचा किंग म्हणून ओळखला जाणारा क्रिकेटर विराट कोहली नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो.  त्याची वेगळी ओळख करुन देण्याची गरज नाही. त्याने आतापर्यंत गाजवलेल्या मैदानांवरील त्याची कामगिरी पाहता कोणीही तो काय आहे त्याचा अंदाज येईल. जगभरात त्याचे लाखो चाहते आहेत आणि सोशल मीडियावर त्याचा प्रचंड मोठा चाहतावर्ग आहे. विराट कोहली जगातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत त्याचं नाव घेतलं जातं. सध्या, इन्स्टाग्रामवर त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या २७४ दशलक्ष इतकी आहे. त्यामुळे त्याचं फॅनफॉलोईंग इतकं तगडं आहे की त्याला कोणत्या सुपरस्टारपेक्षा कमी प्रेम मिळत नाही. याच सोशल मीडियाच्या बळावर विराट एका पोस्टमागे कोट्यवधी कमवतो. नेमका काय आहे आकडा? जाणून घेऊयात.

प्लास्टिकच्या नोटा आता भारतात? 14 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा, ‘या’ देशांमध्ये आधीपासूनच चलन, RBI चा प्लॅन काय?

अंकुर वारिकूने केला खुलासा

नुकतेच, ‘कंटेंट क्रिएटर’ आणि व्यावसायिक तज्ज्ञ अंकुर वारिकूने विराट कोहलीच्या इन्स्टाग्रामवरील कमाईबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे. याव्यतिरिक्त, विराट कोहली एका इन्स्टाग्राम पोस्टमधून जेवढी कमाई करतो, तेवढीच कमाई करण्यासाठी आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना किती कालावधी लागेल, हे देखील त्यांनी यात स्पष्ट केलं आहे.

‘किंग कोहली’ कोट्यवधींची कमाई

फेसबुकवर शेअर केलेल्या एका पोस्टमध्ये, अंकुरने हा खुलासा केला आहे की, विराट कोहली इन्स्टाग्रामवरील केवळ एका ‘स्पॉन्सर्ड’ पोस्टमधून अंदाजे १२ ते १४ कोटी रुपये कमावतो. या बाबतीत, तो केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही अव्वल दर्जाच्या सोशल मीडिया सेलिब्रिटींच्या पंक्तीत गणला जातो. आपल्या पोस्टमध्ये अंकुरने स्पष्ट केलं की, “विराट कोहली इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टसाठी १२ कोटी रुपये आकारतो. जर तुम्ही दरमहा १० लाख रुपये कमावत असाल, तर ही रक्कम कमावण्यासाठी तुम्हाला १० वर्षे लागतील. जर तुम्ही ५ लाख रुपये कमावत असाल, तर तुम्हाला २० वर्षे लागतील. आणि जर तुम्ही दरमहा १ लाख रुपये कमावत असाल, तर एवढी मोठी रक्कम कमावण्यासाठी तुम्हाला १०० वर्षे लागतील.” या मांडणीतून सामान्य माणसाला हा आकडा गाठणं किती कठीण आहे, तोच आकडा विराट कोहली एकावेळी कमवतो हे स्पष्ट केलं.

जागतिक क्रमवारीत अग्रस्थानी

जागतिक पातळीवर, इन्स्टाग्रामवरून सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये विराट कोहलीचा समावेश होतो; या यादीत तो केवळ ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि लिओनेल मेस्सी यांच्याच मागे आहे. कोहलीकडे उत्पन्नाचे इतरही अनेक स्रोत आहेत जसं की BCCI च्या ‘A+’ श्रेणीतील करारांतर्गत, त्याला दरवर्षी ₹७ कोटींचा निश्चित पगार मिळतो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर संघासोबतच्या प्रत्येक हंगामातून तो ₹१५ कोटींहून अधिक कमाई करतो. तसेच, तो PUMA, MRF आणि Audi यांसारख्या ब्रँड्सचेही endorsement करतो. याव्यतिरिक्त, ‘One8’ आणि ‘Wrogn’ हे त्याचे स्वतःचे lifestyle ब्रँड्सही आहेत.

Market क्लोजिंग टाईम वाढणार! ऑगस्टपासून गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी मिळणार अधिक वेळ; नेमका काय आहे NSE चा प्लॅन?

Web Title: Virat kohli earns a staggering amount in crores from a single instagram post see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Air Pollution : आता श्वास घेणंही धोकादायक? ‘प्रदूषित हवा ठरतेय सायलेंट किलर’ ; WHO गंभीर इशारा
1

Air Pollution : आता श्वास घेणंही धोकादायक? ‘प्रदूषित हवा ठरतेय सायलेंट किलर’ ; WHO गंभीर इशारा

Bank Account शिवाय करता येणार UPI पेमेंट, Paytm ने लॉन्च केलं Pocket Money फीचर, काय आहे खास?
2

Bank Account शिवाय करता येणार UPI पेमेंट, Paytm ने लॉन्च केलं Pocket Money फीचर, काय आहे खास?

EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका
3

EV Technology Update : EV चार्गिंजची कटकट संपली! आता फक्त २ मिनिटांत मिळणार फूल चार्ज बॅटरी; ‘या’ कंपनीचा मोठा धमाका

बापरे! तब्बल 1413 कोटींची संपत्ती! DK Shivakumar देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री; तर सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या CM कडे?
4

बापरे! तब्बल 1413 कोटींची संपत्ती! DK Shivakumar देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री; तर सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या CM कडे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Virat Kohli एका Instagram पोस्टमधून कमावतो तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये! आकडा ऐकून थक्क व्हाल

Virat Kohli एका Instagram पोस्टमधून कमावतो तब्बल ‘इतके’ कोटी रुपये! आकडा ऐकून थक्क व्हाल

May 31, 2026 | 05:10 PM
पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

May 31, 2026 | 05:07 PM
कल्पनाशक्तीला ‘एआय’चे पंख, AI मुळे चित्रकलेच्या विश्वात बदल; डिजिटल आर्टचा वाढता प्रभाव

कल्पनाशक्तीला ‘एआय’चे पंख, AI मुळे चित्रकलेच्या विश्वात बदल; डिजिटल आर्टचा वाढता प्रभाव

May 31, 2026 | 05:01 PM
अनिकेत तटकरेंना विधान परिषदेची लॉटरी, अदिती तटकरेंसह उमेदवारी अर्ज भरण्यास रवाना

अनिकेत तटकरेंना विधान परिषदेची लॉटरी, अदिती तटकरेंसह उमेदवारी अर्ज भरण्यास रवाना

May 31, 2026 | 04:58 PM
Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!

Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!

May 31, 2026 | 04:54 PM
IPL Final 2026: IPL 2026 च्या फायनलमध्ये रंगणार सुरांची मैफल! कैलाश खेर यांच्यासह दिग्गज गायक वाढवणार खेळाडूंचा उत्साह

IPL Final 2026: IPL 2026 च्या फायनलमध्ये रंगणार सुरांची मैफल! कैलाश खेर यांच्यासह दिग्गज गायक वाढवणार खेळाडूंचा उत्साह

May 31, 2026 | 04:45 PM
Mira-Bhayander News: मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, रखडलेल्या पदोन्नतींना मिळणार चालना

Mira-Bhayander News: मीरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, रखडलेल्या पदोन्नतींना मिळणार चालना

May 31, 2026 | 04:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM