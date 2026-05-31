पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

Updated On: May 31, 2026 | 05:07 PM IST
सारांश

IPL 2026: आयपीएल 2026 चा संपूर्ण हंगाम या वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने गाजवला आहे. अनेक रेकॉर्डस आपल्या नावावर केले आहेत. तसेच एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर 2 मध्ये संघाला आवश्यकता असताना अत्यंत आक्रमक आणि महत्वाची खेळी त्याने केली.

पुढचा ‘विराट’ की ‘तेंडुलकर’? 15 वर्षांच्या Vaibhav Suryavanshi चा धुमाकूळ; पहा ‘हे’ भीमकाय रेकॉर्ड्स

वैभव सूर्यवंशीने गाजवला आयपीएल हंगाम (फोटो- ians)

विस्तार

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने गाजवला आयपीएल 2026 चा हंगाम 
पॉवर प्ले मध्ये सर्वाधिक सिक्सर मारण्याचा विक्रम केला नावावर 
राजस्थान रॉयल्सकडून सर्वाधिक धावांचा सूर्यवंशीचा विक्रम

Vaibhav Suryvanshi Records in IPL 2026: आज आयपीएल 2026 चा हंगाम समाप्त होणार आहे. आज या हंगामातील महामुकाबला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स आमनेसामने येणार आहेत. मात्र सध्या फायनलची उत्सुकता असली तरी चर्चा केवळ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची होत आहे. त्याने यंदाच्या हंगामात अनेक रेकॉर्डस आपल्या नावावर केले आहेत.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मागील वर्षीपासून आयपीएल खेळी लागला. मागील हंगामात त्याने जास्त सामने खेळले नाहीत. मात्र आयपीएल 2026 चा संपूर्ण हंगाम या वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने गाजवला आहे. अनेक रेकॉर्डस आपल्या नावावर केले आहेत. तसेच एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर 2 मध्ये संघाला आवश्यकता असताना अत्यंत आक्रमक आणि महत्वाची खेळी त्याने केली. आयपीएल 2026 मधील या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे महत्वाचे रेकॉर्डस जाणून घेऊयात.

1. सर्वाधिक सिक्सर मारण्याचा रेकॉर्ड: राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशी सलामीवीर म्हणून खेळत होता. आक्रमक फलंदाजीसाठी तो ओळखला जात आहे. त्याने आयपीएलच्या एकाच हंगामात सर्वाधिक सिक्सर मारण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने तब्बल 72 सिक्स मारले आहेत. त्याने ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

2. पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक रन्स: वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने अनेकांना चकित केले आहे. ख्रिस गेल, सचिन तेंडुलकर यांनी देखील त्याचे कौतुक केले आहे. आयपीएलमध्ये 6 ओव्हर्सचा पॉवर प्ले असतो. त्या पॉवर प्लेमध्ये त्याने सर्वाधिक रन्स करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने पॉवर प्ले मध्ये 500 पेक्षा जास्त रन्स केल्या आहेत.

3. अनकॅप्ड खेळाडूच्या सर्वाधिक रन्स: 15 वर्षीय डावखुरा फलंदाज असणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने यंदाच्या हंगामात अनेक विक्रम मोडले आहेत. त्याने यंदाच्या हंगामात 776 रन्स केल्या आहेत. ऑरेंज कॅपचा तो मानकरी ठरला होता. मात्र यामध्ये खास गोष्ट अशी की अनकॅप्ड खेळाडू असणाऱ्या वैभवने सर्वाधिक रन्स केल्या आहेत.

4. जलद शतक आणि रन्स करण्याचा रेकॉर्ड: मागील हंगामात खेळताना वैभव सूर्यवंशीने टी-20 फॉर्मटमध्ये सर्वात वेगवान शतळ लगावले आहे. तसेच आयपीएल 2026 मध्ये त्याने सर्वाधिक वेगवान 1000 रन्स करण्याचा रेकॉर्ड केला आहे. असा रेकॉर्ड करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे.

Published On: May 31, 2026 | 05:07 PM

