Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्यांना आता पूर्णविराम; सातबारावरील ‘ही’ कामे होणार ऑनलाईन

Updated On: Jun 11, 2026 | 01:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

अनोंदणीकृत फेरफार नोंदींसाठी ई-हक्क प्रणालीद्वारेच अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. एखादा खातेदार लेखी अर्ज घेऊन आल्यास त्यालाही ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यास मार्गदर्शन केले जाईल.

तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्यांना आता पूर्णविराम; सातबारावरील 'ही' कामे आता होणार ऑनलाईन

तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्यांना आता पूर्णविराम; सातबारावरील 'ही' कामे आता होणार ऑनलाईन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंद करणे, मयत व्यक्तीचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे अथवा कमी करणे यांसारख्या विविध महसुली कामांसाठी आता नागरिकांना तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. भूमिअभिलेख विभागाने विकसित केलेल्या ‘ई-हक्क’ ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिक घरबसल्या अर्ज दाखल करू शकणार आहेत. फेरफार नोंदविण्यासाठी यापूर्वी नागरिकांना तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करावा लागत होता.

तलाठी संबंधित फेरफार नोंदवून ती मंजुरीसाठी मंडल अधिकाऱ्यांकडे पाठवत असत. मात्र, काही ठिकाणी फेरफार नोंदविण्यास किंवा मंजुरी देण्यास होणारा विलंब नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत होता. नियमांनुसार कोणतीही हरकत अथवा वाद नसल्यास फेरफार व मंजुरीची प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ई-हक्क प्रणालीचा शंभर टक्के वापर बंधनकारक केला आहे.

अर्जासोबतची कागदपत्रे अपूर्ण असली तरी तलाठ्यांना अर्ज थेट नामंजूर करता येणार नाही. अशा वेळी सातबाऱ्यावर नोंद घेऊन अर्जदाराला आवश्यक कागदपत्रांबाबत लेखी सूचना देत प्रकरण पुढील निर्णयासाठी मंडल अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे लागणार आहे. तसेच ऑनलाइन अर्ज अनावश्यकपणे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.

ई-हक्क प्रणालीचा वापर बंधनकारक

अनोंदणीकृत फेरफार नोंदींसाठी ई-हक्क प्रणालीद्वारेच अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. एखादा खातेदार लेखी अर्ज घेऊन आल्यास त्यालाही ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यास मार्गदर्शन केले जाईल. ऑनलाइन अर्ज करण्यास अडचण असलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी तहसील कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

वारस नोंदसह अनेक कामे केली जाणार ऑनलाईन

वारस नोंद, मयत व्यक्तीचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे, गहाणखत नोंदविणे, बोजा कमी करणे, ई-करार नोंद, अज्ञान पालनकर्ता शेरा कमी करणे, एकत्र कुटुंब व्यवस्थापक नोंद कमी करणे, विश्वस्ताचे नाव बदलणे, हस्तलिखित व संगणकीकृत ७/१२ मधील तफावत किंवा चुका दुरुस्त करणे तसेच मयत कुळाच्या वारसांची नोंद या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ई-हक्क प्रणालीमुळे महसूल विभागाच्या सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार असून, नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि कार्यालयीन फेऱ्यांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार

Web Title: 712 extract related tasks will now be done online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Ration Distribution: राजगुरूनगर परिसरात अलर्ट! १५ जूननंतर मोफत रेशन वितरण थांबणार
1

Free Ration Distribution: राजगुरूनगर परिसरात अलर्ट! १५ जूननंतर मोफत रेशन वितरण थांबणार

प्रशासकीय कामांसाठी ‘पीएमआरडीए’ची ‘त्रिसूत्री’; पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी अन् पारदर्शकतेवर भर
2

प्रशासकीय कामांसाठी ‘पीएमआरडीए’ची ‘त्रिसूत्री’; पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी अन् पारदर्शकतेवर भर

Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन; ‘या’ मागण्यांसाठी तरुणाई आक्रमक
3

Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आज पुण्यात आंदोलन; ‘या’ मागण्यांसाठी तरुणाई आक्रमक

Baramati Politics: सुनेत्रा पवारांचा ‘अजितदादा स्टाईल’ दणका! शासकीय रुग्णालयातील अस्वच्छतेवरून अधिकाऱ्यांना सुनावले खडे बोल
4

Baramati Politics: सुनेत्रा पवारांचा ‘अजितदादा स्टाईल’ दणका! शासकीय रुग्णालयातील अस्वच्छतेवरून अधिकाऱ्यांना सुनावले खडे बोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

Jun 11, 2026 | 03:04 PM
Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Jun 11, 2026 | 03:03 PM
50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

Jun 11, 2026 | 03:02 PM
मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

Jun 11, 2026 | 02:56 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

Jun 11, 2026 | 02:54 PM
अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

Jun 11, 2026 | 02:50 PM
Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Jun 11, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें