Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

मकरसंक्रांतीच्या काळात पतंगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र या उत्सवात वापरला जाणारा चायनीज नायलॉन मांजा पक्षी, प्राणी तसेच नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:35 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

नायलॉन मांजा थरतोय घातक (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा
पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’ 
अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे हे अभियान

पुणे: “पतंगोत्सव आनंदाचा असावा, पण त्यातून कोणाचाही मृत्यू होता कामा नये,” असा माणुसकीचा संदेश देत पक्षी, प्राणी आणि माणसांचे प्राण वाचवण्यासाठी डॉ. कल्याण गंगवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’ राबविण्यात येत आहे. हे अभियान ३१ जानेवारीपर्यंत सुरू असून सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान पुणे, रेस्क्यू वाईल्ड लाईफ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुनील परदेशी यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम साकारत आहे. परमपूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज आणि परमपूज्य मुनि १०८ प्रमाण सागर महाराज यांच्या प्रेरणा व आशीर्वादाने हे अभियान अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे.

मकरसंक्रांतीच्या काळात पतंगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र या उत्सवात वापरला जाणारा चायनीज नायलॉन मांजा पक्षी, प्राणी तसेच नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. डॉ. गंगवाल यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, बाजारात उपलब्ध असलेल्या या मांज्यावर काच लावलेली असल्याने तो हाताने सहज तुटत नाही. त्यामुळे उडणारे पक्षी या मांज्यात अडकून गंभीर जखमी होतात किंवा आपला जीव गमावतात.

Karnataka News: नायलॉन मांजाने 48 वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी अंत; रक्ताच्या थारोळ्यात मुलीला केला शेवटचा कॉल, मात्र…

मागील वर्षी चायनीज मांज्यामुळे हजारो पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती देत, या मांज्यामुळे सुमारे २१५ नागरिकांनाही आपला जीव गमवावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांचे गळे कापले जाणे, नागरिक जखमी होणे अशा अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ‘मांजा हटवा, जीव वाचवा’ या संदेशासह रेस्क्यू अभियान राबवले जात आहे. या अभियानांतर्गत सुसज्ज रुग्णवाहिका, डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जखमी पक्षी व नागरिकांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. उपचारानंतर पक्ष्यांना पुन्हा त्यांच्या नैसर्गिक पर्यावरणात सोडण्यात येते. झोपडपट्टी व वस्ती भागात जखमी झालेल्या नागरिकांनाही विनामूल्य वैद्यकीय मदत दिली जात आहे.

नायलॉन मांजाची विक्री करताय? तर सावधान ! तब्बल अडीच लाखांचा दंडच आकारला जाणार

चायनीज मांज्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली असतानाही त्याची सर्रास विक्री सुरू असल्याची खंत व्यक्त करत, नागरिकांनी सजग राहून अशा विक्रेत्यांची माहिती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन डॉ. गंगवाल यांनी केले. अहिंसा आणि जीवदयेचा मार्ग स्वीकारून पक्षी, प्राणी आणि माणसांचे प्राण वाचवणे हीच खरी मानवता आहे, असे त्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले.

Web Title: Chinese kite string is proving fatal to peoples lives in pune city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM