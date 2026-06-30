Maharashtra Rain Alert: पुणेकरांनो जरा जपूनच! दोन ते दिवसांत असा कोसळणार की...

शहरात आणि परिसरात मंगळवारी (ता. ३०) कमाल तापमानात चार अंशांची घट नोंदविण्यात आली. कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.९ अंश सेल्सिअस इतके होते. सकाळपासूनच शहरात ढगाळ वातावरण होते. सकाळी शहरात काही ठिकाणी हलक्या पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास काही भागात पावसाची रिमझिम होती. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत हवामानात लक्षणीय बदल होऊन कमाल आणि किमान तापमानात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच, मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.
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पुणे आणि परिसरात बुधवारी (ता.१) कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर २३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
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दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात केवळ हलक्या सरी कोसळत असल्याने दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. मंगळवारी (ता. ३०) शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. सकाळी काही भागांत हलका पाऊस झाला, तर सायंकाळीही रिमझिम सुरू होती. शहराचे कमाल तापमान चार अंशांनी घटून २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. आयएमडीच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत पुण्यात हवामानात लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता असून मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा जोर वाढेल. कमाल आणि किमान तापमानातही घट होण्याचा अंदाज आहे.
बुधवारी (ता. १) पुण्यात कमाल तापमान सुमारे ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहून मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.