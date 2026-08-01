शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Heavy Rain Red Alert Nandurbar Yellow Alert Mumbai Pandharpur Chandrabhaga Flood

Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर; ‘या’ जिल्ह्याला रेड अलर्ट, तर मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्टचा इशारा

Updated On: Aug 01, 2026 | 12:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नंदुरबारला रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे आणि रायगडला यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. गडचिरोलीतील मेड्डीगट्टा लक्ष्मी धरणाचे 85 दरवाजे उघडण्यात आले असून पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीला पूर आला आहे.

महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर; 'या' जिल्ह्याला रेड अलर्ट, तर मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्टचा इशारा

महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर; 'या' जिल्ह्याला रेड अलर्ट, तर मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्टचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर
  • ‘या’ जिल्ह्याला रेड अलर्ट
  • तर मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्टचा इशारा
Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे (Maharashtra Rain Update) अनेक जिल्ह्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, हवामान विभागाने विविध भागांसाठी इशारे जारी केले आहेत. नद्या, धरणे आणि जलाशयांतील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत असल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन सतर्क झाले आहे.

मुंबई, ठाणे आणि रायगडला यलो अलर्ट

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मुंबई केंद्राने मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी पुढील तीन तासांचा यलो नाऊकास्ट अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Nashik Rain Update: मंदिरे पाण्याखाली, पंचवटीतील रामसेतू जलमय; मुसळधार पावसाचा नाशिकला फटका, नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

नंदुरबारमध्ये रेड अलर्ट; शाळांना सुट्टी

अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना एक दिवसाची सुट्टी जाहीर केली आहे. नागरिकांनी विनाकारण प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

गडचिरोलीत धरणाचे सर्व 85 दरवाजे उघडले

गडचिरोली जिल्ह्यातील मेड्डीगट्टा लक्ष्मी धरणातून सुमारे 9.71 लाख क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून धरणाचे सर्व 85 दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्राणहिता आणि गोदावरी नदीकाठच्या सखल भागांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

पुण्यात विक्रमी पावसाची नोंद

यंदाच्या मान्सूनमध्ये पुणे जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 179.9 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. 31 जुलैपर्यंत अपेक्षित 309.3 मिमी पावसाच्या तुलनेत 556.3 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मावळ तालुक्यात 1680.3 मिमी इतका सर्वाधिक पाऊस झाला असून, खेड तालुक्यात सरासरीच्या 390.9 टक्के पाऊस नोंदवला गेला आहे.

पंढरपुरात चंद्रभागा नदीला पूर

उजनी धरणातून 80 हजार क्यूसेक आणि वीर धरणातून 43 हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने भीमा आणि चंद्रभागा नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. पंढरपुरातील पुंडलिक मंदिरासह अनेक मंदिरे पाण्याने वेढली असून, भीमा नदीवरील आठ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्व घाटांवर भाविकांच्या स्नानावर बंदी घालण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यात पावसाने दिलासा

गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळे जालना जिल्ह्यातील 50 पैकी 39 महसूल मंडळांमध्ये 65 मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. मागील 24 तासांत जिल्ह्यात सरासरी 83 मिमी पावसाची नोंद झाली असून भोकरदन तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. बदनापूर आणि मंठा तालुक्यांत तीन घरांचे नुकसान झाले असले तरी या पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून बहुतांश नद्या-नाले पुन्हा प्रवाही झाले आहेत.

Weather Update : ‘तो’ पुन्हा येतोय?’ राज्यात पावसाने घेतली विश्रांती; उकाडा वाढला, 21 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Web Title: Maharashtra heavy rain red alert nandurbar yellow alert mumbai pandharpur chandrabhaga flood

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar News: लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ?; पाणी शुद्धीकरणासाठी एक्सपायरी केमिकल वापराचा दावा
1

Mira Bhayandar News: लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ?; पाणी शुद्धीकरणासाठी एक्सपायरी केमिकल वापराचा दावा

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग
2

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Koyna Dam: कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; मुसळधार पावसामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
3

Koyna Dam: कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; मुसळधार पावसामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू
4

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Aug 01, 2026 | 01:22 PM
झोप पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा थकवा- अशक्तपणा जाणवतोय? असू शकतो लिव्हर आणि हृदयसंबंधित ‘या’ आजारांचा धोका

झोप पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा थकवा- अशक्तपणा जाणवतोय? असू शकतो लिव्हर आणि हृदयसंबंधित ‘या’ आजारांचा धोका

Aug 01, 2026 | 01:21 PM
एसटीतून प्रवास करताना सवलतीचा लाभ घेताय? तर आता तुमचंही होणार सर्वेक्षण

एसटीतून प्रवास करताना सवलतीचा लाभ घेताय? तर आता तुमचंही होणार सर्वेक्षण

Aug 01, 2026 | 01:20 PM
Law Admissions 2026-27: मुंबई विद्यापीठाविरोधात लॉ कॉलेजेस ‘या’ कारणास्तव उच्च न्यायालयात; आता निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?

Law Admissions 2026-27: मुंबई विद्यापीठाविरोधात लॉ कॉलेजेस ‘या’ कारणास्तव उच्च न्यायालयात; आता निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?

Aug 01, 2026 | 01:14 PM
Belated ITR Filing: डेडलाईन संपली, आयटीआर भरायचा राहून गेलाय? लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर बसू शकतो मोठा दंड

Belated ITR Filing: डेडलाईन संपली, आयटीआर भरायचा राहून गेलाय? लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर बसू शकतो मोठा दंड

Aug 01, 2026 | 01:13 PM
Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

Aug 01, 2026 | 01:08 PM
स्मार्टफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय! 0mm डिस्प्ले बॉर्डरसह Tecno चा कॉन्सेप्ट फोन; IFA 2026 मध्ये होणार मोठा धमाका

स्मार्टफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय! 0mm डिस्प्ले बॉर्डरसह Tecno चा कॉन्सेप्ट फोन; IFA 2026 मध्ये होणार मोठा धमाका

Aug 01, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा