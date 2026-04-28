Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Supports Iran In Unsc Slams America And Europian Countries

Russia Iran Relation : आता खेळ पलटणार! इराणसाठी Putin मैदानात; UN मध्ये थेट अमेरिकेला ललकारले

Russia Iran Relations : जागतिक राजकारणात सध्या मोठा बदल घडताना दिसत आहे. रशिया आणि इराणची मैत्री अधिक घट्ट होताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्रात इराणचे समर्थन करत रशियाने अमेरिकेला सुनावले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 01:18 PM
Russia President Vladimir Putin and Iran FM Abbas araghchi
Follow Us:
Follow Us:
  • जागतिक राजकारणात नवा ट्विस्ट
  • इराणच्या मदतीसाठी धावला रशिया
  • संयुक्त राष्ट्रात थेट अमेरिकेला ललकारले
Russia Support Iran in UN : मॉस्को : अमेरिका इराणमधील संघर्ष आता केवळ जमिनीपर्यंत मर्यादित न राहता समुद्रातही पेटला आहे. यामुळे जागतिक व्यापारात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी(२७ एप्रिल) संयुक्त राष्ट्रांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत इराणविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. मात्र, रशियाने या बैठकीत  इराणचे जोरदार समर्थन करत पाश्चात्य देशांना खडे बोल सुनावले.

US Iran Peace Talks : ट्रम्प संतापले! अणु कारारावरुन अमेरिका इराणमध्ये मोठा राडा, आता थेट युद्ध होणार?

रशियाने संयुक्त राष्ट्रात इराणला पाठिंबा देत, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग  कायदेशीररित्या बंद करण्याचा अधिकार असल्याचे त्याला असल्याचे सांगितले. तर अमेरिकेची तुलना २१ व्या शतकातील समुद्री डाकू अशी केली.

पुतिन-अराघची भेट

एकीकडे संयुक्त राष्ट्रात रशियाने इराणची बाजू घेतली, तर दुसरीकडे सेंट पीटर्सबर्ग येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी इराणचे परराष्ट्रा मंत्री अब्बास अराघची यांची भेट घेतली आहे. या भेटीने रशिया आणि इराणचे संबंध केवळ राजनैतिक नसून सागरी भागीदारीचेही आहेत आणि रशिया इराणच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.

रशियाचा अमेरिकेवर हल्लाबोल

संयुक्त राष्ट्रातील रशियाचे स्थायी प्रतिनिधी वासिली नेबेंजिया यांनी इराणच्या बाजूने रशियाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांना सुनावले. त्यांनी म्हटले की, जे देश स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा रक्षक समजतात, तेच देश समुद्रात लुटमार करत आहेत. पाश्चात्य देशांची इराणवर दबाव टाकण्याची रणनीती ही समुद्री डाकूसारखी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, इराणला त्यांच्या सुरक्षेसाठी समुद्री नाकेबंदी सार्वभौम अधिकार आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश स्वत:च्या सोयीनुसार, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा वापर करतात असाही आरोप करण्यात आला. रशियाच्या मते, इराणने त्यांच्या सुरक्षेसाठी समुद्रात नाकेंबदी केली तो धोका आणि हेच पाश्चात्य देशांनी केले तर त्याला नियम मानले जाते जो उघडपणे पाखंडीपणा आहे असे रशियाने म्हटले.

सध्या रशियाच्या या भूमिकेमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा मार्ग जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु यावर इराणचे नियंत्रण योग्य असल्याचे रशियाने म्हटल्याने येणाऱ्या काळात  तेल पुरवठा आणि सागरी सुरक्षेवरुन महासत्तांमध्ये संघर्ष सुरु होण्याची शक्यता आहे. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष आता अमेरिका यावर काय भूमिका घेते याकडे लागले आहे.

US Iran Tension : पाकिस्तान फेल! आता UN ने सांभाळला मध्यस्थीचा मोर्चा, इराणला होर्मुझ खुला करण्याचा अल्टीमेटम

Web Title: Russia supports iran in unsc slams america and europian countries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
1

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
2

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
3

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट
4

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM