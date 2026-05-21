Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

मुंबई शहरात लोकल ट्रेन, मेट्रो, BEST बस आणि गर्दीने भरलेले रस्ते हे नेहमीचं चित्र आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मुंबईच्या रस्त्यांवर आणखी एक गोष्ट झपाट्याने वाढताना दिसते आहे ती म्हणजे ट्रॅफिक आणि त्यासाठी जबाबदार असलेला एक मुख्य घटक म्हणजे वाहनांची संख्या. 2026 पर्यंत मुंबईतील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या 53 लाखांच्या पुढे गेली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 04:50 PM
Private vehicles in mumbai crosses number of 53 lakhs, Private vehicles in mumbai, Mumbai Traffic, Mumbai News,

लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

Follow Us:
Follow Us:
  • गेल्या काही वर्षांत मुंबईच्या रस्त्यांवर आणखी एक गोष्ट झपाट्याने वाढताना दिसते आहे ती म्हणजे वाहनांची संख्या
  • 2026 पर्यंत मुंबईतील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या 53 लाखांच्या पुढे
  • दोन चाकी आणि खासगी कार्स मिळून शहरातील जवळपास 88 टक्के वाहनसंख्या
मुंबई शहरात लोकल ट्रेन, मेट्रो, BEST बस आणि गर्दीने भरलेले रस्ते हे नेहमीचं चित्र आहे. पण गेल्या काही वर्षांत मुंबईच्या रस्त्यांवर आणखी एक गोष्ट झपाट्याने वाढताना दिसते आहे ती म्हणजे ट्रॅफिक आणि त्यासाठी जबाबदार असलेला एक मुख्य घटक म्हणजे वाहनांची संख्या. 2026 पर्यंत मुंबईतील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या 53 लाखांच्या पुढे गेली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वाधिक हिस्सा हा खासगी वाहनांचा आहे. दोन चाकी आणि खासगी कार्स मिळून शहरातील जवळपास 88 टक्के वाहनसंख्या तयार होते. वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण आणि सोयीसाठी स्वतःच्या वाहनांकडे वाढलेला कल यामुळे मुंबईचे रस्ते दिवसेंदिवस अधिक व्यस्त होत आहेत.

मुंबईत कोणती वाहने आहेत सर्वाधिक ?

दोन चाकी वाहनांचा मुंबईवर सर्वाधिक प्रभाव

मुंबईतील सर्वाधिक वाहनं ही दोन चाकी आहेत. स्कूटर आणि बाइक्सची संख्या 30 ते 31 लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. शहरातील अरुंद रस्ते, पार्किंगची कमतरता आणि सततची ट्रॅफिक यामुळे अनेकांसाठी बाइक किंवा स्कूटर हा सर्वात सोयीचा पर्याय बनला आहे. ऑफिसला जाणारे कर्मचारी, डिलिव्हरी पार्टनर्स, विद्यार्थी आणि छोट्या व्यवसायांमध्ये काम करणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर दोन चाकी वाहनांचा वापर करतात. पेट्रोलच्या वाढत्या किंमती असूनही कमी देखभाल खर्च आणि वेळेची बचत यामुळे या वाहनांची लोकप्रियता कायम आहे. मात्र याच वाहनांमुळे ट्रॅफिक शिस्तीचे प्रश्नही वाढताना दिसतात. सिग्नल तोडणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे आणि फुटपाथवरून गाडी नेणे यासारख्या घटना मुंबईकर रोज अनुभवत असतात.

खासगी कार्सची वाढ आणि पार्किंगचा मोठा प्रश्न

मुंबईमध्ये खासगी कार्सची संख्या आता 15 लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. एकेकाळी कार ही लक्झरी मानली जायची, पण आता ती अनेक कुटुंबांसाठी गरज बनली आहे. पावसाळ्यातील गर्दी, लोकल ट्रेनमधील ताण आणि कुटुंबासोबत प्रवासाची सोय यामुळे कार खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला आहे. Compact SUVs आणि hatchbacks यांना विशेष मागणी दिसते. पण कार्स वाढल्याने मुंबईसमोर पार्किंगचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये पार्किंगसाठी वाद होतात, तर रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या गाड्यांमुळे ट्रॅफिक आणखी संथ होते. काही भागांमध्ये वाहनांची संख्या रस्त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप जास्त झाल्याचं स्पष्ट दिसतं.

ऑटो रिक्षा: मुंबईच्या उपनगरांची जीवनवाहिनी

मुंबईच्या उपनगरांमध्ये ऑटो रिक्षा हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. रेल्वे स्टेशनपासून घरापर्यंतचा प्रवास असो किंवा छोट्या अंतरासाठीची घाई, रिक्षा अजूनही लाखो लोकांचा पहिला पर्याय आहे. सुमारे अडीच लाखांहून अधिक रिक्षा मुंबईत धावत आहेत. विशेष म्हणजे बहुतांश रिक्षा CNG वर चालत असल्यामुळे प्रदूषण काही प्रमाणात कमी ठेवण्यात मदत होते. तरीही रिक्षांच्या बेशिस्त पार्किंगमुळे आणि अचानक थांबण्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. काही ठिकाणी प्रवाशांना नकार देण्याच्या तक्रारीही कायम आहेत.

RTO India: फक्त 100 रुपयांच्या निष्काळजीपणामुळे बसणार 10,000 रुपयांचा फटका; गाडी असेल तर ‘हा’ नियम आत्ताच वाचा

काली – पिली पासून App Cabs पर्यंत बदललेली टॅक्सी संस्कृती

मुंबईची काळी-पिवळी टॅक्सी ही शहराची ओळख मानली जाते. पण गेल्या दशकात app-based cab services मुळे प्रवासाची पद्धत बदलली आहे. आज Uber आणि Ola सारख्या सेवांमुळे लोकांना मोबाईलवरून सहज गाडी मिळते. Airport travel, office commute आणि late-night travel साठी app cabs चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र surge pricing, cancellation आणि वाढते fares यामुळे अनेक प्रवासी नाराजही दिसतात. त्याच वेळी पारंपरिक taxi drivers वर आर्थिक दबाव वाढल्याचं चित्र आहे.

टेम्पो आणि पिकअप वाहनांशिवाय मुंबई थांबू शकत नाही

मुंबईसारखं शहर चालवण्यासाठी मालवाहतूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. बाजारपेठा, किराणा दुकाने, ऑनलाइन डिलिव्हरी आणि बांधकाम साहित्य यासाठी हजारो टेम्पो आणि पिकअप वाहनं दररोज शहरभर फिरत असतात. Tata Ace, Bolero Pickup आणि छोटे goods carriers हे मुंबईच्या पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. विशेषतः ई-कॉमर्स वाढल्यानंतर delivery vehicles ची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी या वाहनांची हालचाल अधिक दिसते कारण दिवसा ट्रॅफिकमुळे मालवाहतूक करणे अवघड जाते.

Heavy Vehicles आणि मुंबईची ट्रॅफिक कोंडी

ट्रक्स, कंटेनर वाहने, टँकर्स आणि BEST बस यांसारखी heavy vehicles संख्या कमी असली तरी ट्रॅफिकवर त्यांचा प्रभाव मोठा असतो. मुंबई पोर्ट, बांधकाम प्रकल्प आणि औद्योगिक भागांमुळे मोठ्या वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते. त्यामुळे प्रशासनाने अनेक भागांमध्ये peak hours दरम्यान heavy vehicles वर निर्बंध लावले आहेत. त्याचवेळी BEST कडून electric आणि CNG buses वाढवल्या जात असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीला पर्यावरणपूरक दिशा मिळताना दिसते.

मुंबईतील वाहनसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याच वेगाने रस्ते वाढवणे शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक अधिक मजबूत करणे, parking policy कठोर करणे आणि electric mobility वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. Mumbai Metro, Coastal Road आणि Atal Setu सारखे प्रकल्प काही प्रमाणात दिलासा देत असले तरी वाहनांची वाढती संख्या हे शहरासमोरील मोठं आव्हान राहणार आहे. मुंबईची गती कधी थांबत नाही हे खरे असले तरी फक्त त्या गतीसोबत धावणाऱ्या वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

Car AC Tips : घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण

Web Title: Private vehicles in mumbai crosses number of 53 lakhs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 04:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत
1

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

Mumbai Bandra Demolition: वांद्रे गरीबनगर कारवाईला हिंसक वळण; पोलिसांवर दगडफेक, 15 जण अटकेत
2

Mumbai Bandra Demolition: वांद्रे गरीबनगर कारवाईला हिंसक वळण; पोलिसांवर दगडफेक, 15 जण अटकेत

Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली
3

Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली

Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह
4

Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMF Warns India: तेल बिघडवणार भारताचं सगळं आर्थिक गणित, IMF ने सांगितलं, आता नेमकं काय करायचं…

IMF Warns India: तेल बिघडवणार भारताचं सगळं आर्थिक गणित, IMF ने सांगितलं, आता नेमकं काय करायचं…

May 21, 2026 | 04:50 PM
मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

May 21, 2026 | 04:49 PM
Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

May 21, 2026 | 04:40 PM
IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम

IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम

May 21, 2026 | 04:40 PM
मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी

मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी

May 21, 2026 | 04:34 PM
Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

May 21, 2026 | 04:15 PM
Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

May 21, 2026 | 04:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM