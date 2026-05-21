Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Police Have Seized The Car Of The Accused Who Stole It In Rajapur

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

राजापुरातील हॉटेल फुडलॅन्ड व संगमेश्वरमधील हॉटेल श्रध्दा येथील लॉजिंगचे नोंदणी रजिस्टर घेऊन पलायन करणाऱ्या त्या चार संशयीत आरोपींची गाडी राजापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 05:38 PM
चोरी करुन पळालेल्या 'त्या' आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

राजापूर : राजापुरातील हॉटेल फुडलॅन्ड व संगमेश्वरमधील हॉटेल श्रध्दा येथील लॉजिंगचे नोंदणी रजिस्टर घेऊन पलायन करणाऱ्या त्या चार संशयीत आरोपींची गाडी राजापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. या गाडीत सात मोबाईल, नऊ हॉटेल व लॉजिंगचे नोंदणी रजिस्टर आढळून आले असून, तेही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान चारही संशयित आरोपी कर्नाटक येथील असल्याचे तपासात पुढे आले असून, राजापूर पोलिसांकडून कर्नाटक पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला असून लवकरच आरोपींना जेरबंद केले जाईल, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक अमित यादव यांनी दिली.

 

सोमवारी सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान राजापुरातील हॉटेल फुडलॅन्ड येथे रूम बघण्याच्या बहाण्याने हॉटेलमध्ये येऊन हॉटेलचे ग्राहक नोंदणी रजिस्टर घेवून या चारही संशयितांनी पोबारा केला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला होता. दरम्यान याच दिवशी संगमेश्वर येथे देखील या चारही आरोपींनी हॉटेल श्रध्दामध्ये अशाच प्रकारे ग्राहक नोंदणी रजिस्टर लांबवत पळ काढला होता. ही बाब हॉटेल मालकाच्या लक्षात येताच त्याने संगमेश्वर पोलिसांशी संपर्क साधून याची माहिती दिली. संगमेश्वर पोलिस निरीक्षक राजाराम चव्हाण यांनी तत्काळ नाकाबंदी केली.

गाडी महामार्गावर साेडून काढला पळ

पोलिसांची सर्वत्र नाकाबंदी असल्याचे लक्षात येताच या संशयितांनी वापरलेली निळ्या रंगाची गाडी (केओ ५१ एमजी ६९०५) महामार्गावर तुरळ येथे सोडून पळ काढला. सावर्डा पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक आबासो पाटील यांनी तत्काळ ही गाडी ताब्यात घेतली. या संशयित आरोपींनी राजापूरातील हॉटेल फुडलॅन्ड येथून रोख सहा हजार रूपये लांबविल्याचे तर संगमेश्वर येथील एका हॉटेलमधून साडेपाच हजार रूपये लांबविल्याचे पुढे आले असून, या हॉटेल मालकांच्या तक्रारीवरून राजापूर व संगमेश्वर पोलिसांनी चारही संशयित आरोपींविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

आयफोनसह सात माेबाईल हस्तगत

राजापूर पोलिसांनी मंगळवारी उशीरा या आरोपींनी वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आहे. ही गाडी राजापुरात आणणे शक्य नसल्याने ती सावर्डा पोलीस स्थानकात जमा करून ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान त्या गाडीत सापडलेले सात मोबाईल फोन व नऊ नोंदणी रजिस्टर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. या सात पैकी सहा अॅन्ड्रॉईड मोबाईल असून दोन साधे मोबाईल आहेत. यात एक आयफोन देखील आहे. या सर्व मोबाईल मधील सीमकार्ड ही कर्नाटक राज्यातील आहेत. याद्वारेही तपास सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विकास लवांडे पोलिसांच्या ताब्यात; स्वतः पोस्ट लिहून दिली माहिती

आराेपी लवकरच सापडतील : यादव

या प्रकरणी पोलिसांकडून कर्नाटक पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. लवकरच आरोपीही सापडतील, असा विश्वास पोलिस निरीक्षक अमित यादव यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक अमित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक मोबीन शेख तपास करत आहेत.

Web Title: Police have seized the car of the accused who stole it in rajapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?
1

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…
2

महिलेचा मोबाईल हॅक केला अन् 1.34 लाखांना गंडा घातला; परस्पर पैसे काढत गेला नंतर…

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले
3

रावेतमधील गोळीबार प्रकरणात मोठी कारवाई; बिश्नोई गँगच्या तीन जणांना उत्तराखंडमधून पकडले

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई
4

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

Rajapur Crime : चोरी करुन पळालेल्या ‘त्या’ आरोपींची गाडी पोलिसांना सापडली; आयफोनसह सात माेबाईलही हस्तगत

May 21, 2026 | 05:36 PM
Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

May 21, 2026 | 05:33 PM
काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष नियुक्त्यांमध्ये व्यापक सोशल इंजिनिअरिंग; समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व

काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष नियुक्त्यांमध्ये व्यापक सोशल इंजिनिअरिंग; समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व

May 21, 2026 | 05:13 PM
Minister Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत; प्रताप सरनाईकांचा थेट इशारा

Minister Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत; प्रताप सरनाईकांचा थेट इशारा

May 21, 2026 | 05:10 PM
Gmail मधील बगमुळे युजर्स हैराण! अनेकांना ईमेल उघडताच येईना, नेमकं काय घडलं?

Gmail मधील बगमुळे युजर्स हैराण! अनेकांना ईमेल उघडताच येईना, नेमकं काय घडलं?

May 21, 2026 | 05:09 PM
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा; दोन वर्षांत 4.39 लाख वाहन परवाने वितरित

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा; दोन वर्षांत 4.39 लाख वाहन परवाने वितरित

May 21, 2026 | 05:05 PM
Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

Tumbadchi Manjula : तुंबाडची मंजुळा चा ट्रेलर रिलीज! रहस्य, भीती आणि भन्नाट कॉमेडीचा तडका

May 21, 2026 | 05:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM