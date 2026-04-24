  Municipal Corporation Has Taken Major Action Against Unauthorized Advertisement Hoardings In Pimpri Chinchwad

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत जाहिरात फलकांवर ‘हातोडा’; महापालिकेची धडक कारवाई

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:46 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने शहरातील विविध भागांत शोधमोहीम राबवून विनापरवाना उभारलेले मोठे जाहिरात फलक निष्कासित केले आहेत. या कारवाईमुळे अनधिकृत फलकधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

किवळे आणि चिंचवडमध्ये कारवाई

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, किवळे येथील कातळेवस्ती, एन.डी.एस. बँक्वेट्स लॉनसमोर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले २० बाय २० आकाराचे दोन भव्य जाहिरात फलक पाडण्यात आले आहेत. तसेच, चिंचवड येथील मोरया गोसावी मंदिरासमोरील १० बाय १० आकाराचा एक फलकही हटवण्यात आला आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २४४, २४५ आणि महाराष्ट्र शासन जाहिरात नियमन (९ मे २०२२) मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.

नियम डावलणाऱ्यांना इशारा

खासगी जागेत फलक उभारण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन करून फलक उभारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. “जाहिरात एजन्सी आणि व्यावसायिकांनी विनापरवाना फलक उभा करू नयेत, अन्यथा केवळ निष्कासनच नाही, तर फौजदारी कारवाईही केली जाईल,” असा कडक इशारा आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने दिला आहे.

शहर नियोजन आणि नागरी शिस्त ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून, ती नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शहर सुरक्षित आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ही मोहीम शहराच्या सुव्यवस्थेसाठी सातत्याने सुरू राहील. — डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.

शहराचे सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी आणि अनधिकृत फलकांमुळे होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी उपायुक्त राजेश आगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 02:43 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

