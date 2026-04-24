पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत जाहिरात फलकांवर ‘हातोडा’; महापालिकेची धडक कारवाई

पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने शहरातील विविध भागांत शोधमोहीम राबवून विनापरवाना उभारलेले मोठे जाहिरात फलक निष्कासित केले आहेत. या कारवाईमुळे अनधिकृत फलकधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
किवळे आणि चिंचवडमध्ये कारवाई
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, किवळे येथील कातळेवस्ती, एन.डी.एस. बँक्वेट्स लॉनसमोर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले २० बाय २० आकाराचे दोन भव्य जाहिरात फलक पाडण्यात आले आहेत. तसेच, चिंचवड येथील मोरया गोसावी मंदिरासमोरील १० बाय १० आकाराचा एक फलकही हटवण्यात आला आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २४४, २४५ आणि महाराष्ट्र शासन जाहिरात नियमन (९ मे २०२२) मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.
नियम डावलणाऱ्यांना इशारा
खासगी जागेत फलक उभारण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन करून फलक उभारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. “जाहिरात एजन्सी आणि व्यावसायिकांनी विनापरवाना फलक उभा करू नयेत, अन्यथा केवळ निष्कासनच नाही, तर फौजदारी कारवाईही केली जाईल,” असा कडक इशारा आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने दिला आहे.
शहर नियोजन आणि नागरी शिस्त ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून, ती नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शहर सुरक्षित आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ही मोहीम शहराच्या सुव्यवस्थेसाठी सातत्याने सुरू राहील. — डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.
शहराचे सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी आणि अनधिकृत फलकांमुळे होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी उपायुक्त राजेश आगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे.
