Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pune News: म्हाळुंगे येथे राष्ट्रवादीला उस्फूर्त प्रतिसाद; पदयात्रेत नागरिकांचा मोठा सहभाग

पदयात्रेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद स्थानिक प्रश्नांबाबत नागरिकांमध्ये असलेल्या जागरूकतेचे द्योतक आहे. नागरिकांनीही या संधीचा उपयोग करत थेट उमेदवारांसमोर आपल्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासासंबंधी सूचना मांडल्या.

Updated On: Jan 07, 2026 | 08:13 PM
Pune News: म्हाळुंगे येथे राष्ट्रवादीला उस्फूर्त प्रतिसाद; पदयात्रेत नागरिकांचा मोठा सहभाग

म्हाळुंगे येथे राष्ट्रवादीला उस्फूर्त प्रतिसाद

Follow Us:
Follow Us:

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदयात्रेला प्रचंड प्रतिसाद
घराघरांत जाऊन उमेदवारांनी साधला संवाद
पदयात्रेदरम्यान स्थानिक पदाधिकारी आणि सामाजिक प्रतिनिधी उपस्थित

म्हाळुंगे: म्हाळुंगे परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) वतीने आयोजित पदयात्रेला स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. प्रत्येक उपविभागात नागरिकांचा (Pune) सहभाग लक्षणीय वाढताना दिसून आला. घराघरांत जाऊन संवाद साधताना नागरी सुविधा, सुरू असलेली विकासकामे आणि परिसरातील अपेक्षा यावर थेट चर्चा करण्यात आली.

या पदयात्रेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार गायत्री मेढे-कोकाटे यांच्यासह बाबुराव चांदेरे, पार्वती निम्हाणे आणि अमोल बालवडकर सहभागी झाले होते. नेत्यांनी नागरिकांची दारोदारी भेट घेत स्थानिक विकास, प्रशासन आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत आपली भूमिका मांडली.

दरम्यान, याच आठवड्यात ‘विजय संकल्प यात्रे’दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले भाजपचे माजी सरपंच संपर्क प्रमुख, कोथरूड विधानसभा, काळुराम गुलाब गायकवाड, सुस–महाळुंगे प्रभागाचे भाजपचे माजी उपसरपंच व अध्यक्ष राजेंद्र भिमा पाडाळे, तसेच खंडू काशिनाथ खैरे, अनिल गायकवाड, भगवान कामठे, ओम गायकवाड आणि ओम संतोष पाडाळे यांनी या पादयात्रेत सक्रिय सहभाग घेत पक्षाला पाठिंबा दर्शवला.

पदयात्रेदरम्यान अनेक स्थानिक पदाधिकारी आणि सामाजिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये पोलीस पाटील शांताराम पाडाळे, वामनराव कोळेकर, निलेश पाडाळे, सोपानराव खैरे, सुखदेव कोळेकर, विजय कोळेकर, नामदेवराव गोलांडे, युवराज कोळेकर, हरिश्चंद्र गायकवाड, जितेंद्र कोळेकर, राहुल दादा, किसन पारडे, काळुराम गायकवाड, राजेंद्र पाडाळे, नंदकुमार पाडाळे, समीर कोळेकर, किसनराव सुतार, रामराव पाडाळे, ज्ञानेश्वर पाडाळे, मनोज पाडाळे, धनराज निकळजे, आनंदराव कांबळे, प्रकाश तात्या आणि अनिल तात्या यांचा समावेश होता.

पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पदयात्रेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद स्थानिक प्रश्नांबाबत नागरिकांमध्ये असलेल्या जागरूकतेचे द्योतक आहे. नागरिकांनीही या संधीचा उपयोग करत थेट उमेदवारांसमोर आपल्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासासंबंधी सूचना मांडल्या. म्हाळुंगे परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळत असलेला वाढता पाठिंबा आगामी निवडणूक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Web Title: Ncp sharad pawar and ajit pawar party candidates rally in mhalunge local body election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 08:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM