Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • India Vs New Zealand Odi Series 2026 Match Timings Schedule Updates

IND vs NZ ODI: क्रिकेट चाहत्यांनो लक्ष द्या! भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांची वेळ बदलली? जाणून घ्या किती वाजता सुरु होणार लढत

IND vs NZ यांच्यातील वनडे मालिकेला ११ जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. वडोदरा, राजकोट आणि इंदूरमध्ये होणाऱ्या या सामन्यांची वेळ, वेळापत्रक आणि भारतीय संघ याबद्दलची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर वाचा.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:10 PM
क्रिकेट चाहत्यांनो लक्ष द्या! भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांची वेळ बदलली? (Photo Credit- X)

क्रिकेट चाहत्यांनो लक्ष द्या! भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांची वेळ बदलली? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारत-न्यूझीलंड मालिकेचा थरार!
  • सामन्यांची वेळ, संपूर्ण वेळापत्रक आणि टीम इंडियाचा नवा स्क्वॉड्स
  • एका क्लिकवर सर्व माहिती
India vs New Zealand Match Time: भारतीय क्रिकेट संघ लवकरच २०२६ चा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्याची वनडे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. तर मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. दरम्यान, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक, ठिकाणे आणि सुरुवातीच्या वेळेसह स्पष्ट करूया. कृपया ही माहिती लक्षात ठेवा, अन्यथा तुम्ही सामन्याच्या दिवशी ते चुकवू शकता.

सामन्याचे वेळापत्रक

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेची सुरुवात ११ जानेवारी रोजी होईल. पहिला सामना वडोदरामध्ये खेळला जाणार आहे. टीम इंडिया लवकरच तेथे पोहोचेल आणि त्यांची तयारी सुरू करेल. मालिकेचा दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये खेळला जाईल. मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल, ज्यामुळे मालिकेचा शेवट होईल. या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली व्यतिरिक्त शुभमन गिल कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. गिलची बॅट सध्या शांत आहे आणि तो धावा काढत नाहीये.

सामना दिनांक वार वेळ ठिकाण
पहिला वनडे ११ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
दुसरा वनडे १४ जानेवारी २०२६ बुधवार दुपारी १:३० निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
तिसरा वनडे १८ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० होळकर स्टेडियम, इंदूर

IND vs NZ Head to Head: भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोणाचा वरचष्मा? मालिका सुरू होण्यापूर्वी वाचा हेड टू हेड रेकाॅर्ड

किती वाजता सुरु होणार सामने

दरम्यान, सामन्यांच्या वेळेचा विचार केला तर, मालिका भारतात होणार आहे, त्यामुळे सामने दुपारनंतर सुरू होतील आणि संध्याकाळी उशिरापर्यंत चालतील. सर्व सामने दुपारी १:३० वाजता सुरू होतील, टॉस अर्धा तास आधी, दुपारी १ वाजता होईल. सामने देखील रात्री ९ वाजता संपतील. चांगली बातमी अशी आहे की सर्व सामने एकाच वेळी खेळले जातील, त्यामुळे दररोज वेळापत्रक बदलण्याची शक्यता नाही.

बीसीसीआयकडून संघाची घोषणा

अलीकडेच, बीसीसीआयने मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा कर्णधार असेल आणि विराट कोहलीसह रोहित शर्माचीही मालिकेसाठी निवड करण्यात आली आहे. तसेच श्रेयस अय्यरला या मालिकेसाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असले तरी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल तरच तो खेळू शकेल. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सामना खेळून श्रेयसने हे सिद्ध केले आहे, परंतु बीसीसीआय काय विचार करते हे पाहणे बाकी आहे. बीसीसीआयने असेही म्हटले आहे की हार्दिक पांड्या या मालिकेचा भाग नाही कारण फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी त्याच्या कामाचा ताण व्यवस्थापित केला जात आहे.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उप-कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल

रोहित शर्माच्या फिटनेसची चलती! विराट कोहलीलाही टाकले मागे? ‘हिटमॅन’चा सुपर अवतार पाहिलात का? पहा VIDEO

Web Title: India vs new zealand odi series 2026 match timings schedule updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 09:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
1

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…
2

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
3

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
4

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

Jan 20, 2026 | 05:52 PM
”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

Jan 20, 2026 | 05:50 PM
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Jan 20, 2026 | 05:43 PM
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 05:35 PM
राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

Jan 20, 2026 | 05:34 PM
काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Jan 20, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM