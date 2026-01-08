भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेची सुरुवात ११ जानेवारी रोजी होईल. पहिला सामना वडोदरामध्ये खेळला जाणार आहे. टीम इंडिया लवकरच तेथे पोहोचेल आणि त्यांची तयारी सुरू करेल. मालिकेचा दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये खेळला जाईल. मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला जाईल, ज्यामुळे मालिकेचा शेवट होईल. या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली व्यतिरिक्त शुभमन गिल कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. गिलची बॅट सध्या शांत आहे आणि तो धावा काढत नाहीये.
|सामना
|दिनांक
|वार
|वेळ
|ठिकाण
|पहिला वनडे
|११ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
|दुसरा वनडे
|१४ जानेवारी २०२६
|बुधवार
|दुपारी १:३०
|निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
|तिसरा वनडे
|१८ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|होळकर स्टेडियम, इंदूर
दरम्यान, सामन्यांच्या वेळेचा विचार केला तर, मालिका भारतात होणार आहे, त्यामुळे सामने दुपारनंतर सुरू होतील आणि संध्याकाळी उशिरापर्यंत चालतील. सर्व सामने दुपारी १:३० वाजता सुरू होतील, टॉस अर्धा तास आधी, दुपारी १ वाजता होईल. सामने देखील रात्री ९ वाजता संपतील. चांगली बातमी अशी आहे की सर्व सामने एकाच वेळी खेळले जातील, त्यामुळे दररोज वेळापत्रक बदलण्याची शक्यता नाही.
अलीकडेच, बीसीसीआयने मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा कर्णधार असेल आणि विराट कोहलीसह रोहित शर्माचीही मालिकेसाठी निवड करण्यात आली आहे. तसेच श्रेयस अय्यरला या मालिकेसाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असले तरी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल तरच तो खेळू शकेल. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सामना खेळून श्रेयसने हे सिद्ध केले आहे, परंतु बीसीसीआय काय विचार करते हे पाहणे बाकी आहे. बीसीसीआयने असेही म्हटले आहे की हार्दिक पांड्या या मालिकेचा भाग नाही कारण फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी त्याच्या कामाचा ताण व्यवस्थापित केला जात आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उप-कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल
