सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

गोंदियातील करोडो रुपयांची वडिलोपार्जित मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावल्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी मुकेशकुमार कारड यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. तोतयागिरी आणि कागदपत्रांमधील फेरफार उघडकीस आणण्यासाठी आरोपीची कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गोंदिया अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने बनावट कागदपत्रांद्वारे करोडो रुपयांची मालमत्ता बळकावल्याच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन फेटाळला. 
  • तक्रारदाराच्या दाव्यानुसार, वडिलांचे बनावट ओळखपत्र, स्वाक्षऱ्या आणि जमिनीच्या क्रमांकात फेरफार करून खरेदीखत तयार करण्यात आले. 
  • प्रकरणाचे गांभीर्य आणि कट उघड करण्यासाठी पोलिसांनी आरोपीच्या कोठडीतील चौकशीची मागणी न्यायालयासमोर लावून धरली. 

बनावट दस्ताऐवज तयार करून कोट्यवधी रुपयांची वडिलोपार्जित मालमत्ता बळकावली. या गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात गोंदियाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी मुकेशकुमार कारडज्ञ यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रकरणाचे गांभीर्य, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, २०२२ मध्ये त्यांच्या वडिलांच्या नावाने एक बनावट दस्ताऐवज तयार करून ते रायपूर उपनिबंधक कार्यालयात असलेले प्रथमदर्शनी पुरावे आणि तपासाची सद्यस्थिती पाहता, आरोपीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.

Gondiya: चक्क ६३६ शाळा इमारती जीर्ण! गळते छत, तडे गेलेल्या भिती, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

तक्रारदाराचा दावा आहे की, या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, सह्या आणि जमिनीच्या भूखंड क्रमांकांमध्येही फेरफार करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, पोलिसांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आरोपीने अपेक्षेप्रमाणे तपासात सहकार्य केले नाही आणि अद्याप मूळ दस्ताऐवज सादर केलेले नाही.

दुसरीच असल्याचा दावा करण्यात आला. या कथित बनावट दस्तऐवजाच्या आधारे, गोरेगावमधील मौल्यवान जमीन, एक तांदूळ गिरणी, एक गोदाम आणि इतर मालमत्तांशी संबंधित विक्रीपत्रे तयार करण्यात आली.

Gondiya: काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबराची मलमपट्टी! राज्यमार्गाची समस्या; ७५ कोटींच्या रस्त्यावर ‘थातूरमातूर’ काम

न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून प्रथमदर्शनी बनावटगिरी, कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि तोतयागिरी झाल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की, तपास सुरू असून बनावट कागदपत्रे जप्त करण्यासाठी आणि संपूर्ण कट उघडकीस आणण्यासाठी आरोपीची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळे, अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तपासात अडथळा येऊ शकतो.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला आणि अंतरिम संरक्षण केवळ सात दिवसांसाठी वाढवले, तसेच आरोपीला इच्छित असल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली असल्याची माहिती देण्यात आली.

Web Title: Gondia property fraud court rejects anticipatory bail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 04:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी
1

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना
2

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना

Satara Rain: कृष्णामाईच्या पुराच्या पाण्याने ढोल्या गणपतीच्या चरणांना स्पर्श; वाईत भाविकांची गर्दी
3

Satara Rain: कृष्णामाईच्या पुराच्या पाण्याने ढोल्या गणपतीच्या चरणांना स्पर्श; वाईत भाविकांची गर्दी

रेशन दुकानातून गहू झाला बेपत्ता! गडचिरोली जिल्ह्यात तीन महिने होणार मक्याचे वितरण; नागरिकांमध्ये संताप
4

रेशन दुकानातून गहू झाला बेपत्ता! गडचिरोली जिल्ह्यात तीन महिने होणार मक्याचे वितरण; नागरिकांमध्ये संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CAT 2026 Registration : कॅट परीक्षेच्या अर्जात आणि शुल्कात बदल! कधी आहे शेवटची तारीख? वाचा सविस्तर माहिती

CAT 2026 Registration : कॅट परीक्षेच्या अर्जात आणि शुल्कात बदल! कधी आहे शेवटची तारीख? वाचा सविस्तर माहिती

Aug 03, 2026 | 06:06 PM
Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो

Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णीच्या घरात वाजले सनई-चौघडे; समोर आले लग्नाचे खास फोटो

Aug 03, 2026 | 06:06 PM
Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?

Vietnam Flight Offer: फक्त 11 रुपयांत विमानाने फिरा व्हिएतनाम! भारतीय पर्यटकांसाठी खास ऑफर? जाणून घ्या कुठे अन् कशी करायची बुकिंग?

Aug 03, 2026 | 05:50 PM
कारला द्या सुपरकारसारखा लूक! हे ५ कस्टम बोनेट डिझाईन्स बनवतील तुमची गाडी खास

कारला द्या सुपरकारसारखा लूक! हे ५ कस्टम बोनेट डिझाईन्स बनवतील तुमची गाडी खास

Aug 03, 2026 | 05:47 PM
ठाकरेंना आणखी एक धक्का! कल्याणच्या बड्या महिला पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा; नव्या राजकीय चर्चांना उधाण

ठाकरेंना आणखी एक धक्का! कल्याणच्या बड्या महिला पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा; नव्या राजकीय चर्चांना उधाण

Aug 03, 2026 | 05:30 PM
सांगलीत रंगणार ‘विश्वजित मराठी सेलिब्रिटी Cricket League’; ‘या’ तारखेला रंगणार ‘VMPL’चा महासंग्राम

सांगलीत रंगणार ‘विश्वजित मराठी सेलिब्रिटी Cricket League’; ‘या’ तारखेला रंगणार ‘VMPL’चा महासंग्राम

Aug 03, 2026 | 05:29 PM
Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी

Buldhana News: अतिवृष्टीचा कहर; पावसाने जिल्ह्यात घातले थैमान, चोवीस तासात चार बळी

Aug 03, 2026 | 05:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा