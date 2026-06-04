Water Shortage : पिंपरी-चिंचवडकरांनो, पाणी ठेवा साठवून; उद्या शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा राहणार बंद

पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पाणीपुरवठा विभागांतर्गत येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रात तातडीची दुरुस्ती कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कामांमुळे गुरुवारी (दि. ४) पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसी प्रशासनाने दिली आहे.
दुरुस्तीच्या कामाचा फटका पिंपरी-चिंचवडसह भोसरी, देहूरोड, कासारवाडी, निगडी, सीएमई, आर अँड डी दिघी, व्हीएसएनएल, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि ओएफडीआर परिसराला बसणार आहे. केवळ गुरुवारचाच नव्हे, तर दुरुस्ती कामांचा परिणाम पुढील दोन दिवसही जाणवणार आहे. शुक्रवारी (दि. ५) आणि शनिवारी (दि. ६) या संबंधित भागांमध्ये पाणीपुरवठा कमी दाबाने आणि अपुरा होण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे. पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार असल्याने नागरिकांनी पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवावा आणि पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन एमआयडीसी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
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दरम्यान, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 5 जून आणि 6 जून रोजीदेखील संबंधित परिसरांमध्ये पाणी कमी दाबाने किंवा अपुऱ्या स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऐनवेळी गैरसोय होऊ नये म्हणून नागरिकांनी आतापासूनच आवश्यकतेनुसार पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवावा, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
कोणत्या भागांत जाणवणार तुटवडा?
पिंपरी-चिंचवडसह कासारवाडी, भोसरी, देहूरोड, निगडी, सीएमई, आर अँड डी दिघी, व्हीएसएनएल, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि ओएफडीआर परिसराला बसणार आहे. या भागात तुटवडा जाणवणार आहे.
पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाची कामे पूर्ण करा
दुसरीकडे, संभाजीनगर जिल्ह्यात मृद जलसंधारणाची कामे वेळत व पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी. त्यासाठी तालुकास्तरीय यंत्रणेने समन्वय राखून काम करावीत असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले. जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांचा आढावा घेण्यात आला. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अशा विविध जलसंधारण उपचार उपाययोजना राबविणाऱ्या यंत्रणांचा आढावा घेण्यात आला.
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