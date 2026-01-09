Maharashtra Politics: “हातात कमळ, विकासाचं व्हिजन”; लहू बालवडकरांच्या प्रचाराला मिळतोय जोरदार प्रतिसाद

पुणे महानगरपालिकेसाठी भाजपचा जोरदार प्रचार
प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये लहू बालवडकर भाजपचे अधिकृत उमेदवार
16 तारखेला जाहीर होणार निकाल
पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांनी शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा उकळी आणली असताना, प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये भाजपचा प्रचार निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. सूस गावात काढण्यात आलेल्या भव्य पदयात्रेने ही लढत केवळ औपचारिक न राहता जनतेचा कौल कुणाच्या बाजूने झुकतोय, याची स्पष्ट झलक दिली.
प्रभाग क्रमांक ९ मधील भाजपचे अधिकृत उमेदवार लहू बालवडकर, रोहिणी चिमटे, गणेश कळमकर आणि मयुरी कोकाटे यांना मिळालेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा केवळ पक्षीय पाठिंबा नसून, तो “विकासाच्या दिशेने मत” असल्याचे चित्र या पदयात्रेतून स्पष्ट झाले. विशेषतः लहू बालवडकर हे या प्रचाराचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. “हातात कमळ, विकासाचं व्हिजन” हा नारा प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरलेला दिसत असून, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, सोमेश्वरवाडी, सूस आणि परिसरातील नागरिकांकडून त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
निवडणूक काळातही पुणे शहरात अविरत स्वच्छता; भाजप उमेदवार राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांची माहिती
टीका नाही, फक्त विकासाची भाषा
राजकीय वातावरणात आरोप–प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगलेले असताना, लहू बालवडकर यांनी पूर्णपणे वेगळी भूमिका घेतली आहे.
त्यांचा प्रचार नकारात्मक टीकेवर नव्हे, तर सकारात्मक विकासाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. “देश ज्या दिशेने पुढे चाललाय, महाराष्ट्र ज्या वेगाने बदलतोय, तोच वेग प्रभाग ९ मध्ये आणायचा आहे,” असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासवादी नेतृत्वाचा संदर्भ देत, बालवडकर आपला अजेंडा स्पष्टपणे मांडताना दिसत आहेत.
गावभेट दौऱ्यांतून थेट संवाद
प्रचाराच्या धावपळीतही लहू बालवडकर यांनी गावभेट आणि पदयात्रा सुरूच ठेवल्या आहेत.
घराघरात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधताना, प्रभागातील खरे प्रश्न समोर येत आहेत —
पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, खराब रस्ते, रखडलेली कामे.
या तक्रारी केवळ ऐकून घेण्यापुरते न थांबता, त्यावर ठोस उपाय करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केल्याने नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होत आहे. “हा नेता ऐकतो, समजतो आणि काहीतरी करेल,” ही भावना प्रभागातील अनेक मतदारांमध्ये तयार होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
प्रभाग ९ मध्ये ‘काम करणारा नेता’ म्हणून ओळख
लहू बालवडकर यांची प्रतिमा आता भाषणांपेक्षा काम करणारा नेता अशी तयार होत चालली आहे.
टीका-टिप्पणीपासून दूर राहून, थेट विकासावर भर देणारी ही भूमिका सुशिक्षित, नागरी मतदारांमध्ये विशेषतः भावते आहे.
त्यामुळेच प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये आज राजकीय चर्चा ही कोण काय बोललं यावर नाही, तर
कोण प्रत्यक्ष काम करतोय यावर केंद्रित होताना दिसते.
BJP अन् RPI च्या उमेदवारांचा गृहभेटीवर भर; भाजपला मतदान करण्याचे केले आवाहन
आशेचा चेहरा म्हणून लहू बालवडकर
एकूणच, प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये लहू बालवडकर हे केवळ उमेदवार म्हणून नाही, तर विकासाचा आशेचा चेहरा म्हणून पुढे येत आहेत.
लोकांच्या दैनंदिन समस्यांना समजून घेणारा, त्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असलेला आणि वादाऐवजी कामावर भर देणारा नेता — अशी त्यांची प्रतिमा आता मतदारांच्या मनात ठामपणे तयार होत आहे. प्रचाराच्या रणांगणात ही शांत पण ठाम विकासाची लाट शेवटी मतपेटीत किती मोठा प्रभाव टाकते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.