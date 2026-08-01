शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कांदा उत्पादकांना दिलासा ! बाजारभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना मिळाला आधार

Updated On: Aug 01, 2026 | 11:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

मंचर बाजार समितीत चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला सुमारे २५०० ते ३००० प्रति क्विंटलपर्यंत तर नारायणगाव बाजार समितीतही दर्जेदार कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणत आहेत.

कांदा उत्पादकांना दिलासा! बाजारभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना मिळाला आधार

कांदा उत्पादकांना दिलासा! बाजारभाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना मिळाला आधार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

रांजणी : सध्या कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव मिळत असल्याने आंबेगाव तालुका आणि परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात कांद्याच्या दरात सुधारणा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला अपेक्षेपेक्षा चांगला मोबदला मिळत आहे.

मंचर बाजार समितीत चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला सुमारे २५०० ते ३००० प्रति क्विंटलपर्यंत तर नारायणगाव बाजार समितीतही दर्जेदार कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणत आहेत. यंदा उत्पादन खर्चात वाढ, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्च वाढल्याने शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, सध्याच्या बाजारभावामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असून, उत्पादन खर्च वसूल होण्यास मदत होत असल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

व्यापाऱ्यांच्या मते, दर्जेदार कांद्याला बाजारात चांगली मागणी असून, पुढील काही दिवस आवक आणि मागणी यावर बाजारभाव अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दर्जेदार आणि निवड केलेला माल बाजारात आणल्यास अधिक चांगला दर मिळू शकतो. दरम्यान, बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहता कांदा उत्पादक शेतकरी आशावादी असून आगामी काळातही बाजारभाव स्थिर राहावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तांत्रिक निकष रद्द करा; पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच 1068 कोटींचा विमा द्या; मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

गेल्या दोन-तीन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी कांद्याला चांगला आणि समाधानकारक बाजार भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात खर्च वजा जाता दोन रुपये राहतील त्यामुळे साहजिकच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कांदा विक्रीमुळे कमी होईल. हा बाजारभाव असाच टिकुन राहिल्यास यंदा शेतकरी वर्ग खऱ्या अर्थाने आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल.

दरात वाढ झाली असली तरी…

आळेफाटा येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दुय्यम बाजार आवारात झालेल्या कांदा लिलावात मागील बाजाराच्या तुलनेत दरात काहीशी सुधारणा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दरात वाढ झाली असली तरी ती फार मोठी नसून शेतकऱ्यांना केवळ काहीसा दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

Onion Market News : आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Web Title: Onion farmers found relief due to rising market prices

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 11:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मरण स्वस्त होतेय? वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा; पुण्यात वेगवेगळ्या अपघातांत पाच जणांचा मृत्यू
1

मरण स्वस्त होतेय? वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा; पुण्यात वेगवेगळ्या अपघातांत पाच जणांचा मृत्यू

जिद्दीला सलाम! हताश न होता ग्रामीण लेकरांच्या स्वप्नांना दिली ढाल; राजू मुजावर यांची ‘न भूतो’ कामगिरी
2

जिद्दीला सलाम! हताश न होता ग्रामीण लेकरांच्या स्वप्नांना दिली ढाल; राजू मुजावर यांची ‘न भूतो’ कामगिरी

पुणेरी स्ट्रायकर्सचा ‘धडाका’! फिअरलेस फायटर्सला चारल्या माती; डीएसपी कपमध्ये सलग दुसरा विजय
3

पुणेरी स्ट्रायकर्सचा ‘धडाका’! फिअरलेस फायटर्सला चारल्या माती; डीएसपी कपमध्ये सलग दुसरा विजय

40 कोटी खर्चुनही शहर अस्वच्छ राहिल्यास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणार; अमोल बालवडकर यांचा इशारा
4

40 कोटी खर्चुनही शहर अस्वच्छ राहिल्यास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणार; अमोल बालवडकर यांचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Aug 01, 2026 | 01:22 PM
झोप पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा थकवा- अशक्तपणा जाणवतोय? असू शकतो लिव्हर आणि हृदयसंबंधित ‘या’ आजारांचा धोका

झोप पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा थकवा- अशक्तपणा जाणवतोय? असू शकतो लिव्हर आणि हृदयसंबंधित ‘या’ आजारांचा धोका

Aug 01, 2026 | 01:21 PM
एसटीतून प्रवास करताना सवलतीचा लाभ घेताय? तर आता तुमचंही होणार सर्वेक्षण

एसटीतून प्रवास करताना सवलतीचा लाभ घेताय? तर आता तुमचंही होणार सर्वेक्षण

Aug 01, 2026 | 01:20 PM
Law Admissions 2026-27: मुंबई विद्यापीठाविरोधात लॉ कॉलेजेस ‘या’ कारणास्तव उच्च न्यायालयात; आता निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?

Law Admissions 2026-27: मुंबई विद्यापीठाविरोधात लॉ कॉलेजेस ‘या’ कारणास्तव उच्च न्यायालयात; आता निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार?

Aug 01, 2026 | 01:14 PM
Belated ITR Filing: डेडलाईन संपली, आयटीआर भरायचा राहून गेलाय? लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर बसू शकतो मोठा दंड

Belated ITR Filing: डेडलाईन संपली, आयटीआर भरायचा राहून गेलाय? लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर बसू शकतो मोठा दंड

Aug 01, 2026 | 01:13 PM
Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

Amit Shah Pune Visit: अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी पोलिसांची मोठी कारवाई; काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धरपकड

Aug 01, 2026 | 01:08 PM
स्मार्टफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय! 0mm डिस्प्ले बॉर्डरसह Tecno चा कॉन्सेप्ट फोन; IFA 2026 मध्ये होणार मोठा धमाका

स्मार्टफोनच्या दुनियेत नवा अध्याय! 0mm डिस्प्ले बॉर्डरसह Tecno चा कॉन्सेप्ट फोन; IFA 2026 मध्ये होणार मोठा धमाका

Aug 01, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा