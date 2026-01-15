Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Shiv Senas Nana Bhangire Opposed Bogus Voting In Mahadev Wadi Undri Ward Number 41 Pmc Election 2026

PMC Election 2026 : पुण्यात शिवसेनेचा मतदान केंद्राबाहेर गदारोळ; बोगस मतदार असल्याचे म्हणत राडा, पोलिसांची मध्यस्थी

PMC Elections 2026 : नाना भानगिरे यांनी काही मतदार बोगस असल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांना थांबवले. संबंधित मतदारांनी मतदान केल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना चौकशीसाठी थेट काळेपडळ पोलीस स्टेशन येथे नेण्यात आले

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:36 PM
Shivsena Nana Bhangire opposed bogus voting in Mahadev Wadi Undri Ward Number 41 pmc election 2026

शिवसेना नाना भानगिरे यांनी महादेव वाडी उंड्री प्रभाग क्रमांक 41 मध्ये बोगस मतदानाला विरोध केला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुण्यात शिवसेनेचा बोगस मतदानावरुन गदारोळ
  • नाना भानगिरे यांनी काही मतदार बोगस असल्याचा संशय व्यक्त
  • मतदान केंद्राबाहेर झाला मोठा राडा
PMC Elections 2026 : पुणे : आकाश ढुमेपाटील : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान (PMC Elections 2026) प्रभाग क्रमांक ४१ मध्ये बोगस मतदान झाल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे (Shivsena Politics) उमेदवार नाना भानगिरे यांनी काही मतदारांना मतदान केंद्रातून ताब्यात घेतल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या प्रकाराने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाना भानगिरे यांनी काही मतदार बोगस असल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांना थांबवले. संबंधित मतदारांनी मतदान केल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना चौकशीसाठी थेट काळेपडळ पोलीस स्टेशन येथे नेण्यात आले. मात्र, पोलिस चौकशीत एक वेगळेच चित्र समोर आले. संबंधित मतदारांची नावे अधिकृत मतदान यादीत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले असून, याच आधारे त्यांनी मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे देखील वाचा : नेलपेंट रिमूव्हरने पुसली जातीये मतदानाची शाई; रोहित पवारांनी थेट शेअर केला VIDEO

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना काळेपडळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “या प्रकरणात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून बोगस मतदान झाल्याची कोणतीही अधिकृत तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सध्या कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, संबंधित मतदारांची ओळखपत्रे, विशेषतः आधार कार्ड व इतर कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

पोलीस प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली असली, तरी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना मात्र उधाण आले आहे. शिवसेनेकडून बोगस मतदानाचा गंभीर आरोप केला जात असताना, प्रशासन मात्र नियमांच्या चौकटीतच कारवाई होईल, अशी भूमिका घेत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून बोगस मतदान झाल्याची अधिकृत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत संशयित मतदारांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

हे देखील वाचा : मतदानापेक्षा मशीनच चर्चेत! PMC निवडणुकीत EVMच्या बिघाडाने लोकशाहीचा खेळखंडोबा”

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक काळात अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे वातावरण तापते आणि मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. बोगस मतदानासारखा गंभीर आरोप केवळ राजकीय दबावातून नव्हे, तर ठोस पुराव्यांच्या आधारेच पुढे नेणे आवश्यक असते. अन्यथा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका असतो. या संदर्भात नाना भानगिरेंशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याशी संवाद होऊ शकला नाही.

Web Title: Shiv senas nana bhangire opposed bogus voting in mahadev wadi undri ward number 41 pmc election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
4

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM