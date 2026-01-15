Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Rohit Pawar Shared Video Of Indelible Ink Used For Voting Wiped With Nail Polish Remover

BMC Election 2026 : नेलपेंट रिमूव्हरने पुसली जातीये मतदानाची शाई; रोहित पवारांनी थेट शेअर केला VIDEO

तदारांच्या खुणेसाठी केली जाणारी मार्करची खूण ही सहज पुसली जात आहे. याचा व्हिडिओ शेअर करुन आमदार रोहित पवारांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:05 PM
Rohit Pawar shared video of indelible ink used for voting wiped with nail polish remover

नेलपेंट रिमूव्हरने मतदानाची शाई पुसली जात असल्याचा व्हिडओ रोहित पवारांनी शेअर केला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मतदारांच्या बोटावरची शाई नेलपेंट रिमूव्हरने जाते पुसल्या
  • आमदार रोहित पवारांची शेअर केला व्हिडिओ
  • सत्ताधारी भाजपवर  साधला निशाणा
BMC Election 2026 : मुंबई : राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी (Municipal Elections) मतदान प्रक्रिया सुरु आहे. राज्यातील 29 पालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असून उद्या निकाल हाती येणार आहे. सकाळी सात वाजल्यापासून मोठ्या उत्साहात मतदान पार पडत आहे. मात्र मतदानावेळी केल्या जाणाऱ्या शाईच्या खुणेवरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मार्करने केलेली खूण ही सहज निघून जात असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. याबाबत एक व्हिडिओ देखील समोर आला असून रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) टीकास्त्र डागले आहे.

मतदारांच्या खुणेसाठी केली जाणारी मार्करची खूण ही सहज पुसली जात आहे. नेल पेंट रिमूव्हरने देखील ती पुसली जात आहे. यामुळे पालिका निवडणुकीतील विश्वासहर्ता आणि पारदर्शकता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ही शाई पुसली जात असल्यामुळे दुबार मतदान होण्याची शक्यता आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आली आहे. यामध्ये ही शाई पुसली जात असल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. हा व्हिडिओ राष्ट्रवादी आमदार रोहित पवार यांनी देखील टीका केली आहे.

हे देखील वाचा : मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच; घटनेचा Video व्हायरल

नेल पेंट रिमूव्हरने शाई पुसली जात असल्याचा व्हिडिओ रोहित पवारांनी शेअर केला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, मतदानानंतर बोटाला लावलेली शाई अनेक दिवस तशीच रहात असल्याचं आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकींमध्ये बघितलंय… पण आज ही लावण्यात आलेली शाई लगेचच पुसली जात असून अशा प्रकारची शाई वापरणं म्हणजे दुबार आणि बोगस मतदानासाठी निवडणूक आयोगानेच लावलेला हा हातभार नाही का? की बोगस मतदानाच्या माध्यमातून जिंकण्यासाठी महाशक्तीच्या दबावातून अशी शाई वापरण्यात आली की या शाईमध्येही भ्रष्टाचार झाला? याचा खुलासा निवडणूक आयोगाने करावा. तसंच अनेक ठिकाणी दुबार मतदार असूनही तिथं डबल स्टार दिसत नाही, याचा अर्थ काय? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.

त्याचबरोबर महाराष्ट्र कॉंग्रेसने देखील शाई पुसली जात असल्यावर टीका केली आहे. सोशल मीडियावर कॉंग्रेसने लिहिले आहे की, कधी नव्हे ते निवडणूकीत आज शाई ऐवजी मार्कर वापरल्या जातोय, तो मार्कर कसा पुसायचा यासाठी वेगवेगळे पर्याय अगोदरच सर्वांना माहिती आहेत, त्यामुळे एका मतदान केंद्रावर मतदान झाल्यानंतर दूबार मतदार बोटावरील शाई नेलपेंट रिमुव्हर, विनेगर यांसारख्या वस्तूंचा वापर करून मिटवताहेत आणि पुन्हा दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदानासाठी उभे राहताहेत, ही खरेतर लोकशाहीची थट्टाच म्हणावी लागेल.

हे देखील वाचा : मतदानाऐवजी पुणेकरांची सिंहगडावर गर्दी; लोकशाहीपेक्षा विरंगुळ्याला पसंती?

आपल्या संविधानाने मतदानाचा समान अधिकार सर्वांना दिलेला आहे. कोणी उद्योगपती असो, पंतप्रधान असो की सामान्य नागरिक त्याला एकच मत देता येतं. पण आज खुलेआम दुबार तिबार मतदान होत असतील तर हा संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा अपमान नाही का ? आज निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाने उघडपणे दूबार तिबार मतदान घडवून आणत असेल तर या निवडणूकांना अर्थ तो काय उरतो, या निवडणूका घेतल्या तरी का जात आहेत, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आला तर ते काही चूक नाही, असे मत कॉंग्रेसने व्यक्त केले आहे.

Web Title: Rohit pawar shared video of indelible ink used for voting wiped with nail polish remover

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 05:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन
1

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
2

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण
3

BMC Mayor: …असं झाले तर महापौर भाजपचा नाही तर उद्धव ठाकरे गटाचा होणार! वाचा BMC चे रंजक समीकरण

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका
4

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM