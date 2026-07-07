सलग पावसामुळे पुरंदर तालुका जलमय; सासवडला पाणीपुरवठा करणारे गराडे धरण 100 टक्के भरले

सासवड/संभाजी महामुनी : पुरंदर तालुक्यात गेल्या तीन ते चार दिवसापासून सलग पाऊस सुरू असून यामुळे पुरंदर तालुक्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. दरम्यान सासवडला पाणी पुरवठा करणारे पश्चिम भागातील गराडे धरण पूर्ण भरले असून, इतर धरणांच्या पाणी पातळीतही मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी सासवडच्या पाण्याचा प्रश्न आता मिटण्यास मोठी मदत झाली आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यातील जून महिना जवळपास कोरडाच गेला आहे. पुरंदर तालुक्यातील बहुतेक भाग अद्यापही पावसापासून वंचित असल्याने जोरदार सर्वत्र चिंतेचे वातावरण होते. तालुक्यातील सर्व धरणे, विहिरी, ओढे, नाले अद्यापही कोरडेच असून शेतातील कामेही सुरु झालेली नव्हती. तर काही तासांच्या अंतरावर संतांचे पालखी सोहळे सरू होत असल्याने वारीला जायचे की पेरणीसाठी पावसाच्या प्रतीक्षेत थांबायचे ? अशा चिंतेत बळीराजा सापडला होता.
८ जून रोजी मृग नक्षत्र सुरु झाले. बेडूक त्याचे वाहन होते, मात्र बेडकाची कोठेही ढराव ढराव ऐकायला मिळाली नाही. संपूर्ण नक्षत्र कोरडेच गेले. त्यानंतर २२ जून रोजी आर्द्रा नक्षत्र सुरु झाले, या नक्षत्राचे वाहन गाढव असून २ ते ५ जुलै दरम्यान पाऊस सांगितला आहे. त्यानुसार पावसास सुरुवातही झाली. मात्र पडणारा पाऊस हलक्या प्रमाणात असल्याने तालुक्यातील बहुतेक भाग मोठ्या पावसापासून वंचित होता. कामे ही ठप्पच होती. मात्र नक्षत्र संपायला काही अवधी असतानाच आर्द्रा नक्षत्राने कमाल केली. सर्वत्र जोरदार मुसंडी मारत पाणीच पाणी केले. आठवड्यातील शेवटच्या दोन, तीन दिवस सलग पावसाने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळत आहे.
सोमवारी ६ जुलै रोजी पुनर्वसू ( तरणा पाऊस) नक्षत्र सुरु झाले असून त्याचे वाहन घोडा आहे. या नक्षत्राच्या पाहिल्याच दिवशी संपूर्ण तालुक्यात जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली. त्यामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी दिसून येत होते. रात्रीही मुसळधार पाऊस झाल्याने तालुक्याच्या पश्चिम भागातील गराडे धरण जवळपास पूर्ण भरले आहे. तसेच या मार्गातील सर्वाच साखळी बंधारे दुथडी भरून वाहत आहेत. चांबळी येथील बंधारा तसेच सासवड मधील सिद्धेश्वर बंधारा आणि पुढे सर्वच बंधारे अगदी ओसंडून वाहत आहेत.
दरम्यान गराडे धरणाबरोबरच याच परिसरातील भिवडी सुपे गावाजवळील घोरवडी धरण जवळपास ३५ ते ४० टक्के पर्यंत भरले आहे. तर तालुक्यात सर्वात मोठ्या वीर धरणात तब्बल ७५ टक्के पाणीसाठा वाढला आहे. त्याचप्रमाणे माहूर, पिलानवाडी ही धरणेही पूर्ण भरून वाहत असल्याची माहिती सासवड नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता आनंद जाधव यांनी दिली आहे.
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पुरंदर तालुक्यात सोमवारी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असून पुरंदरचे कोकण समजले जाणाऱ्या भिवडी मंडल मधे तब्बल १५८ मिमी इतका पाऊस झाला आहे. सासवड मध्ये ९७ मिमी तर जेजुरी मंडल मध्ये ७५ मिमी इतका पाऊस झाला आहे. तालुक्यातील पावसाची मंडळनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे – सासवड ९७ मिमी, जेजुरी ७५ मिमी, राजेवाडी ५७ मिमी, वाल्हे ५५ मिमी, कुंभारवळण ४३ मिमी, भिवडी १५८ मिमी, परिंचे ६९ मिमी तसेच शिवरी ३७ मिमी इतका पाऊस झाल्याची माहिती पुरंदर तहसील कार्यालयातील लिपीक सोमनाथ आव्हाळे यांनी दिली आहे.