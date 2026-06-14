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Beed Crime: लग्नानंतर मुलगी गर्भवती; रुग्णालयातील तपासणीत धक्कादायक खुलासा

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:12 AM IST
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सारांश

बीडच्या माजलगाव तालुक्यात अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह लावून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोटदुखीमुळे रुग्णालयात दाखल केलेल्या मुलीची तपासणी करताना ती गर्भवती असल्याचे उघड झाले. यानंतर पती, आई-वडील आणि सासरच्यांविरोधात पॉक्सोसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • अल्पवयीन मुलगी गर्भवती असल्याचे तपासणीत उघड झाल्याने बालविवाहाचा पर्दाफाश.
  • पतीविरोधात बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल.
  • मुलीच्या आई-वडिलांसह सासू-सासऱ्यांवरही पोलिसांची कारवाई.
बीड: बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लग्नानंतर बायको गर्भवती राहिली. तिला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. या प्रकरणातील मुलगी अल्पवयीन असून तिचा बाल विवाह लावून देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी मुलीच्या आई-वडिलांसह पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पतीवर बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यान्वयेही कारवाई करण्यात आली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

माजलगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीचा विवाह परभणी जिल्ह्यात लावून देण्यात आला होता. ९ जून रोजी या मुलीला पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला. तिला माजलगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी दरम्यान संबंधित मुलगी अल्पवयीन असल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तत्काळ पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी मुलीच्या वयाची पडताळणी केली असता ती अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले.

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या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी मुलीच्या आई-वडिलांनी बालविवाह लावून दिल्याप्रकरणी तसेच सासू-सासऱ्यांनी विवाहाला सहकार्य केल्याप्रकरणी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. एवढेच नाही तर मुलगी अल्पवयीन असल्याची माहिती असूनही तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याने आणि ती गर्भवती झाल्याने तिच्या पतीविरोधात भारतीय न्याय संहिता तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पुढील तपास माजलगाव ग्रामीण पोलिस तसेच पिंक पथकाकडून करण्यात येत आहे.

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बीड तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय विवाहित महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृत्यू अपघाती नसून हत्या आहे असा आरोप मृत्यू झालेल्या महिलेच्या माहेरच्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही घटना बीड तालुक्यातील कुटेवाडी येथे घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: बालविवाहाचा प्रकार कसा उघड झाला?

    Ans: पोटदुखीमुळे मुलीला रुग्णालयात नेल्यानंतर तपासणीत ती अल्पवयीन आणि गर्भवती असल्याचे समोर आले.

  • Que: या प्रकरणात कोणावर गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: मुलीचे आई-वडील, पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

  • Que: पतीवर कोणत्या कलमांखाली कारवाई झाली?

    Ans: पतीविरोधात बलात्कार तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Beed crime woman pregnant after marriage shocking revelation during hospital check up

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:12 AM

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