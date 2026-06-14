Beed Crime: लग्नानंतर मुलगी गर्भवती; रुग्णालयातील तपासणीत धक्कादायक खुलासा

काय नेमकं प्रकरण?
माजलगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीचा विवाह परभणी जिल्ह्यात लावून देण्यात आला होता. ९ जून रोजी या मुलीला पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला. तिला माजलगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणी दरम्यान संबंधित मुलगी अल्पवयीन असल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तत्काळ पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी मुलीच्या वयाची पडताळणी केली असता ती अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले.
Washim Crime: पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकललं; पतीचीही आत्महत्या, तिवळी गाव हादरलं
या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी मुलीच्या आई-वडिलांनी बालविवाह लावून दिल्याप्रकरणी तसेच सासू-सासऱ्यांनी विवाहाला सहकार्य केल्याप्रकरणी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. एवढेच नाही तर मुलगी अल्पवयीन असल्याची माहिती असूनही तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याने आणि ती गर्भवती झाल्याने तिच्या पतीविरोधात भारतीय न्याय संहिता तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पुढील तपास माजलगाव ग्रामीण पोलिस तसेच पिंक पथकाकडून करण्यात येत आहे.
‘मुलीचा अपघाती मृत्यू नाही, खूनच झाला’ कुटुंबीयांचा आरोप; हुंड्यासाठी छळानंतर विवाहितेचा मृतदेह विहिरीत सापडला
बीड तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय विवाहित महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृत्यू अपघाती नसून हत्या आहे असा आरोप मृत्यू झालेल्या महिलेच्या माहेरच्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही घटना बीड तालुक्यातील कुटेवाडी येथे घडली.
इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप
Ans: पोटदुखीमुळे मुलीला रुग्णालयात नेल्यानंतर तपासणीत ती अल्पवयीन आणि गर्भवती असल्याचे समोर आले.
Ans: मुलीचे आई-वडील, पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Ans: पतीविरोधात बलात्कार तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.