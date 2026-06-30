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पुण्यातील वाकड चौकातून आता रस्ता ओलांडता येणार; मेट्रो 60 मीटरचा पादचारी पूल बांधणार

Updated On: Jun 30, 2026 | 02:58 PM IST
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सारांश

वाहतुकीला कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी मेट्रोच्या नागरी अभियांत्रिकी पथकाने शनिवार आणि रविवार अशा सलग दोन रात्री अखंड काम केले. अखेर सोमवारी (दि.२९) पहाटे या पुलाची दोन्ही टोके मेट्रो स्थानकाच्या संरचनेशी यशस्वीपणे जोडण्यात आली.

पुण्यातील वाकड चौकातून आता रस्ता ओलांडता येणार; मेट्रो 60 मीटरचा पादचारी पूल बांधणार

पुण्यातील वाकड चौकातून आता रस्ता ओलांडता येणार; मेट्रो 60 मीटरचा पादचारी पूल बांधणार

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विस्तार

पिंपरी : पुण्यातील अत्यंत वर्दळीचा आणि अपघातांचा धोका असलेला मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाकड चौक आता पादचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित बनला आहे. पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने पुणेरी मेट्रो’च्या वाकड स्थानकावर ६० मीटर लांबीचा भव्य पादचारी पूल (फूट ओव्हर ब्रिज) यशस्वीरीत्या उभारला आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मेट्रो प्रवासीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही रस्ता ओलांडण्यासाठी या पुलाचा वापर करता येणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून वाकड चौकातून महामार्ग ओलांडणे म्हणजे नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ अधिक सक्षम करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे. वाकड चौक हा पश्चिम पुण्याचे प्रमुख प्रवेशद्वार असून, येथे २४ तास वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. अशा गजबजलेल्या ठिकाणी पुलाची उभारणी करणे अभियंत्यांसाठी मोठे तांत्रिक आव्हान होते.

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वाहतुकीला कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी मेट्रोच्या नागरी अभियांत्रिकी पथकाने शनिवार आणि रविवार अशा सलग दोन रात्री अखंड काम केले. अखेर सोमवारी (दि.२९) पहाटे या पुलाची दोन्ही टोके मेट्रो स्थानकाच्या संरचनेशी यशस्वीपणे जोडण्यात आली.

वाकड चौक बनणार ‘एकात्मिक वाहतूक केंद्र’

मुंबई, बंगळुरू, नागपूर आणि चेन्नई यांसारख्या शहरांतून पुण्यात येणाऱ्या किंवा येथून बाहेर जाणाऱ्या शेकडो शासकीय आणि खासगी बसेस, शेअर्ड कॅब्ससाठी वाकड चौक हा मुख्य ‘पिक-अप आणि ड्रॉप पॉइंट’ आहे. दररोज येथे हजारो प्रवाशांची ये-जा असते. नव्याने उभारण्यात आलेला हा पादचारी पूल आता थेट मेट्रो स्थानकाला महामार्गाच्या दुसऱ्या बाजूशी जोडत असल्याने, बाहेरील शहरांतून येणारे प्रवासी थेट सुरक्षितपणे मेट्रोचा प्रवास करू शकतील. परिणामी, वाकड चौक आता एक आधुनिक ‘एकात्मिक वाहतूक केंद्र’ म्हणून विकसित होत आहे.

वाकड मेट्रो स्थानकाचे काम अंतिम टप्प्यात

हिंजवडी ते जिल्हा न्यायालय या २३.३ किलोमीटर लांबीच्या ‘पुणे मेट्रो लाइन ३’ (पुणेरी मेट्रो) मार्गावरील वाकड स्थानक हे सर्वात महत्त्वाचे आणि सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक असणार आहे. स्थानकाची बहुतांश नागरी कामे पूर्ण झाली असून, फिनिशिंग आणि दिशादर्शक फलक (सायनेज) बसवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

अंतिम वैधानिक मंजुरीची प्रतिक्षा

हे स्थानक शहर बस सेवा, फीडर सेवा, खासगी वाहने आणि पादचारी सुविधांशी जोडले जाणार आहे. प्रवासाचा वेळ ५०% वाचणार आहे. पुणेरी मेट्रोने संपूर्ण २३ किलोमीटरच्या उन्नत मार्गावर आपली यशस्वी ‘एंड-टू-एंड’ चाचणी पूर्ण केली असून, आता केवळ अंतिम वैधानिक आणि नियामक मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

Web Title: Crossing road at pune wakad chowk will now be possible the metro is set to build a 60 meter pedestrian bridge

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Published On: Jun 30, 2026 | 02:58 PM

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