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मराठी चित्रपट महामंडळाचे आज मतदान; तब्बल 700 मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:18 AM IST
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सारांश

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज रविवार, ७ जून रोजी राज्यभरातील ५ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून, निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

मराठी चित्रपट महामंडळाचे आज मतदान; तब्बल 700 मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क

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विस्तार

पुणे : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज रविवार, ७ जून रोजी राज्यभरातील ५ मतदान केंद्रांवर मतदान होत असून, निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीकडे मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि सभासदांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील मतदान स. प महाविद्यालय येथे सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. पुणे केंद्रावर सुमारे ७०० पात्र मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. राज्यातील सर्वाधिक मतदार मुंबई केंद्रात असून, तेथील मतदानाकडेही विशेष लक्ष लागले आहे.

 

महामंडळाच्या राज्यभरातील ३,४०३ पात्र सभासदांना मतदानाचा अधिकार असून १४ जागांसाठी एकूण ४४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. समर्थ पॅनेल आणि चित्रकर्मी पॅनेल या दोन प्रमुख गटांनी प्रत्येकी १४ उमेदवार उभे केले आहेत. याशिवाय १६ अपक्ष उमेदवारांनीही निवडणूक लढविल्याने अनेक जागांवर चुरशीची लढत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ८ जूनला कोल्हापूर केंद्रमध्ये मतमोजणी होणार आहे.

मतदान प्रक्रिया शांततेत आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी सर्व केंद्रांवर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतदानानंतर मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या भविष्यातील दिशा ठरविणाऱ्या या निवडणुकीकडे संपूर्ण चित्रपट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

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निवडणुकीची आकडेवारी

मतदान केंद्रे : ५

पात्र मतदार : ३,४०३

एकूण जागा : १४

बिनविरोध निवडून आलेले-३

एकूण उमेदवार : ४४

समर्थ पॅनेल : १४

चित्रकर्मी पॅनेल : १४

अपक्ष : १६

Web Title: Voting is taking place today for the elections of the all india marathi film corporation

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:18 AM

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