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Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:44 PM IST
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सारांश

अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महाडमध्ये रविवारी दमदार पावसाने हजेरी लावली आणि उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांच्या मनातही शेतीकामांबाबत नव्या आशा जागल्या आहेत.

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

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विस्तार
  • महाडमध्ये रविवारी सायंकाळी झालेल्या दमदार पावसाने उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा दिला.
  • पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून बालगोपाळांसह नागरिकांनीही आनंद व्यक्त केला.
  • या पावसामुळे जमिनीला ओलावा मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीकामांना गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
महाड: अखेर अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर वरुणराजाने रविवारी महाडवर कृपादृष्टी केली आणि कोसळलेल्या पावसाच्या सरींनी उष्णतेने होरपळलेल्या जनजीवनाला मोठा दिलासा दिला. गेल्या अनेक दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटले. तर पावसाच्या प्रतीक्षेत आस लावून बसलेल्या बळीराजाच्या मनातही नव्या आशेचे अंकुर फुटले. रविवारी सायंकाळच्या सुमारास अचानक दाटून आलेल्या काळ्याभोर ढगांनी संपूर्ण परिसर व्यापला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरींनी महाडला अक्षरशः चिंब भिजवून टाकले. अनेक दिवसांपासून तापलेल्या धरतीला जणू या पावसाने शीतल स्पर्श दिला.

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रस्त्यांवर धावपळ उडाली, काही काळ जनजीवन विस्कळीत झाले. मात्र प्रत्येकाच्या मनात या पावसाबद्दल समाधान आणि आनंदाचीच भावना होती. गेल्या काही दिवसांपासून असह्य उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. दिवसभर ऊन आणि ढंग यांचा सुरू असलेला लपंडाव, दमट वातावरण आणि वाढलेली उष्णता यामुळे जनजीवन अस्वस्थ झाले होते. अशा परिस्थितीत रविवारी बरसलेल्या पावसाच्या सरींनी वातावरणात गारवा निर्माण करत सर्वांनाच सुखद दिलासा दिला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

बालगोपाळांचाही आनंदाने सुरू जल्लोष

पावसाचे पहिले थेंब पडताच बालगोपाळांनीही आनंदाने जल्लोष केला. अनेक ठिकाणी मुले पावसात भिजत, खेळत आणि सरींचा मनमुराद आनंद लुटताना दिसून आली. अनेकांसाठी हा पाऊस केवळ ऋतूचा बदल नव्हता, तर तो उन्हाच्या काहिलीवर मिळालेला निसर्गाचा दिलासादायक स्पर्श ठरला. शेतकरी वर्गासाठी हा पाऊस विशेष समाधानकारक ठरला आहे. मान्सूनचे आगमन लांबल्याने पेरण्यांबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. कृषी विभागाने पेरण्या पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला असला, तरी मृग नक्षत्रावर विश्वास ठेवत काही शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने पेरणी केली होती. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढली होती.

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शेतीकामांना गती मिळणार

  • रविवारी झालेल्या पावसामुळे जमिनीला ओलावा मिळाल्याने शेतीच्या कामांना गती मिळणार असून बळीराजाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
  • शनिवारी काही प्रमाणात पाऊस झाला होता. मात्र रविवारी सायंकाळी बरसलेल्या दमदार सरींनी संपूर्ण वातावरणच बदलून टाकले. गेल्या अनेक दिवसांपासून ढगाळ वातावरण असतानाही पाऊस दडी मारून बसला होता.
  • अखेर रविवारी वरुणराजाने दिलेली ही हजेरी महाडकरांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरली.
  • आकाशातून कोसळणाऱ्या सरीनी तापलेली धरती शांत केली, मनाला गारवा दिला आणि नव्या आशेची चाहूल लावली.
  • आता आगामी काळातही समाधानकारक पाऊस पडावा आणि शेतशिवारांसह जनजीवनही हिरवाईने नटावे, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mahad rain update heavy showers bring relief from heat raise hopes for farmers

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:44 PM

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