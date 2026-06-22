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Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासासाठी महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना १ ऑगस्ट २०२६ पासून NCMC स्मार्ट कार्ड बंधनकारक होणार आहे. या निर्णयानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्ड नोंदणी आणि वितरणासाठी एसटी आगारांमध्ये लाभार्थ्यांची मोठी गर्दी होत आहे.

Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

Chandrapur News: १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; चंद्रपूरमध्ये लाभार्थ्यांची गर्दी

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विस्तार
  • १ ऑगस्टपासून एसटी सवलतींसाठी NCMC स्मार्ट कार्ड बंधनकारक होणार आहे.
  • चंद्रपूरमध्ये 71 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी कार्डसाठी नोंदणी केली आहे.
  • अजून 27 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना कार्ड मिळणे बाकी आहे.
चंद्रपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विविध प्रवासी सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केल्यानंतर राज्यभरासह चंद्रपूर जिल्ह्यातही एनसीएमसी कार्ड नोंदणी आणि वितरण मोहिमेला वेग आला. परिणामी जिल्ह्यातील एसटी आगारांमध्ये कार्ड काढण्यासाठी लाभार्थ्यांची मोठी गर्दी होत असल्याचे चित्र आहे.

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यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला आणि इतर सवलतधारक प्रवाशांना आधार कार्ड अथवा इतर ओळखपत्रांच्या आधारे तिकिटांमध्ये सवलत मिळत होती. मात्र, आता सवलतींचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि डिजीटल पद्धतीने करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टनंतर संबंधित लाभार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासासाठी एनसीएमसी कार्ड आवश्यक ठरणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत ७१ हजार ६३३ प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केली. यामध्ये ५४ हजार १११ महिला, ९ हजार ३६० ज्येष्ठ नागरिक, ७ हजार ३०७ अमृत ज्येष्ठ नागरिक तसेच ८५५ अन्य प्रवाशांचा समावेश आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

नोंदणीची संख्या मोठी असली तरी सर्व लाभाथ्यर्थ्यांपर्यंत कार्ड पोहोचलेले नाही. जिल्ह्यात आजपर्यंत ४४ हजार १५२ लाभार्थ्यांना स्मार्ट कार्डाचे वितरण करण्यात आले. त्यामध्ये ३१ हजार ९२७ महिला, ६ हजार ७९४ ज्येष्ठ नागरिक, ४ हजार ९२३ अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि ५०८ इतर प्रवाशांचा समावेश आहे. यावरून अद्याप २७ हजार ४८१ नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना कार्ड मिळणे बाकी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यात कार्ड वितरण केंद्रांवरील गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य स्तरावर पाहता, सुमारे ५१ लाख नागरिकांनी एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी – केली असून त्यापैकी २५ लाख कार्ड कार्यान्वित करण्यात आली. उर्वरित लाभार्थ्यांची कार्डही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहेत. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक एनसीएमसी कार्ड वितरण केंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सहजपणे कार्ड उपलब्ध व्हावे यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, एनसीएमसी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नसल्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. जादा रक्कम आकारून कार्ड देणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित केंद्रांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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एसटीच्या सवलतीच्या योजनांचा लाभ सुरळीतपणे मिळण्यासाठी, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला डिजीटल स्वरूप देण्यासाठी एनसीएमसी प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकानी १ ऑगस्टपूर्वी आपले स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे. – छगन दिवसे, विभागीय नियंत्रक, चंद्रपूर

Web Title: Ncmc smart card mandatory for st travel concessions from august 1 rush increases at chandrapur depots

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Published On: Jun 22, 2026 | 03:16 PM

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