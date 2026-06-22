History Of Clothes Size: कपड्यांची M, L, XL साईज नक्की कधी सुरू झाली, मनोरंजक इतिहास

सुमारे २०० वर्षांपूर्वीपर्यंत रेडीमेड कपडे अशी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नव्हती. त्या काळात, जर कोणाला कपड्यांची गरज असेल, तर त्यासाठी फक्त दोनच मार्ग होते. श्रीमंत लोक थेट शिंप्याकडे जात असत. शिंपी त्यांच्या शरीराचा प्रत्येक इंच मोजायचा आणि मग त्यांना अगदी व्यवस्थित बसणारे कपडे शिवायचा. दुसरीकडे, मध्यमवर्गीय वा गरीब लोकांच्या घरांमध्ये, स्त्रिया स्वतःचे कपडे स्वतःच शिवत असत. लहान मुलांचे कपडे जुने कपडे किंवा सैल कपड्यांमधून कापून बनवले जात असत. याचा अर्थ असा की, कपडे श्रीमंतांचे असोत वा गरिबांचे, ते व्यक्तीच्या शरीरानुसारच बनवले जात असत. त्या वेळी साईज नावाची कोणतीही गोष्ट नव्हती, फक्त फिटिंग होती.
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साईज पद्धतीचा उगम नक्की कसा झाला?
आता मग प्रश्न उद्भवतो की, कपड्यांच्या साईजिंग पद्धतीचा उगम कसा आणि केव्हा झाला? कपड्यांवरील S, M, आणि L साईजचा उगम एखाद्या फॅशन शोमध्ये किंवा मोठ्या ब्रँडमध्ये नव्हे, तर रणांगणावर झाला. १८०० च्या दशकात, जेव्हा नेपोलियनची युद्धे आणि अमेरिकन गृहयुद्ध यांसारखी मोठी युद्धे सुरू झाली, तेव्हा सरकारांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले.
लाखो सैनिकांसाठी अचानक एकसारखे गणवेश कसे तयार करायचे? प्रत्येक सैनिकाला शिंप्याकडे पाठवून त्याचे माप घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, कपडे उत्पादकांनी हजारो सैनिकांच्या शरीराचे माप घेतले. त्यांच्या लक्षात आले की बहुतेक पुरुषांच्या छातीच्या घेराचा एक विशिष्ट नमुना असतो. याच्या आधारावर, त्यांनी प्रथम पुरुषांच्या गणवेशाची लहान (small), मध्यम (medium) आणि मोठा (large) अशा निश्चित आकारात विभागणी केली. ही पद्धत यशस्वी ठरली आणि यातूनच तयार कपड्यांचा पाया घातला गेला.
मग महिलांच्या कपड्यांचे आकार कसे काय आले?
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१९३९ मध्ये, अमेरिकन सरकारने एक मोठे सर्वेक्षण केले. या संशोधनात, सुमारे १५,००० महिलांच्या शरीराच्या ५९ वेगवेगळ्या भागांची मापे घेण्यात आली. या माहितीच्या आधारे, हळूहळू एक प्रमाणित आकार तक्ता विकसित केला गेला, जो आज आपण S, M, L आणि XL म्हणून ओळखतो.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, जेव्हा कारखान्यांनी अधिक वेगाने कपड्यांचे उत्पादन सुरू केले, तेव्हा ही प्रणाली जगभर स्वीकारण्यात आली, जेणेकरून लोक कोणत्याही गोंधळाशिवाय आपल्या आवडीचे कपडे पटकन खरेदी करू शकतील. बोल्ड मेट्रिक्स रिसर्च ब्लॉगवरील एका लेखात स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन यादवी युद्धादरम्यान सैनिकांच्या गणवेशासाठी स्मॉल, मीडियम आणि लार्ज या श्रेणी सर्वप्रथम कशा तयार केल्या गेल्या.
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