साधा सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करताय? डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची सुरुवातीची ‘ही’ 5 लक्षणे ओळखा

Stress Eating: मूड खराब होताच भूक लागते? ‘स्ट्रेस ईटिंग’ची ही लक्षणे अजिबात दुर्लक्षित करू नका
घशात वेदना किंवा खवखव सामान्य औषधे घेतल्यानंतरही दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ कायम राहिल्यास, त्याकडे केवळ संसर्ग समजून दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. हे घसा किंवा स्वरयंत्राच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.
जर तुमचा आवाज सतत जड, बसलेला किंवा बदललेला वाटत असेल आणि ही स्थिती दोन ते तीन आठवडे कायम राहिली, तर तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. हे स्वरयंत्राच्या (Voice Box)कर्करोगाचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.
तोंडात पांढरे किंवा लाल चट्टे, वारंवार होणारे अल्सर किंवा अशी जखम जी तीन आठवड्यांनंतरही बरी होत नाही, हे गंभीर संकेत असू शकतात. विशेषतः तंबाखू किंवा सुपारीचे सेवन करणाऱ्यांनी याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.
अन्न किंवा पाणी गिळताना वेदना होणे, वारंवार अन्न अडकल्यासारखे वाटणे किंवा गिळण्यास सतत अडचण येणे, हे घसा किंवा अन्ननलिकेच्या वरच्या भागातील कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.
मानेमध्ये वेदनारहित गाठ सतत राहणे किंवा हळूहळू वाढत जाणे, याकडे साधी सूज समजून दुर्लक्ष करू नका. अनेकदा हे डोके आणि मानेच्या कर्करोगाचे पहिले लक्षण असते.
तंबाखूचे सेवन, धूम्रपान, अतिप्रमाणात मद्यपान आणि काही प्रकरणांमध्ये एचपीव्ही (HPV) संसर्ग हे डोके आणि मानेच्या कर्करोगाचे प्रमुख जोखीम घटक आहेत. यापासून बचाव करणे, निरोगी जीवनशैली अंगीकारणे आणि कोणतेही असामान्य लक्षण दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकून राहिल्यास त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आज आधुनिक शस्त्रक्रिया, रोबोटिक तंत्रज्ञान, रेडिएशन आणि औषधोपचारातील प्रगतीमुळे डोके आणि मानेच्या कर्करोगावर प्रभावी उपचार शक्य झाले आहेत, विशेषतः आजाराचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात झाल्यास लक्षात ठेवा, वेळेवर तपासणी हाच जीव वाचवण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे.
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