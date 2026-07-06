Nashik Rain Devendra Fadnavis : उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “उद्या सर्वात महत्त्वाचा इशारा नाशिकसाठी आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर दरम्यानच्या परिसरात ढगफुटी होण्याची शक्यता आहे. आम्हाला या संदर्भात स्पष्ट माहिती मिळाली आहे. अंदाजे ३०० मिमी पाऊस पडण्याची शक्यता असून, जिल्ह्याच्या अनेक भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक तयारी केली असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.”
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अपेक्षित मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले आहे. घाटमाठा परिसरात मुसळधार पावसाच्या इशाऱ्यानंतर अनेक खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील हवामानाच्या परिस्थितीनुसार, गरज भासल्यास शाळा बंद ठेवल्या जाऊ शकतात, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी दिले आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांना २४ तास सतर्क राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
नदीकिनारी वसलेल्या गावांमध्ये आणि भूस्खलनाची शक्यता असलेल्या भागांमध्ये विशेष दक्षता ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. कोणताही पूर, भूस्खलन किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, त्याची तात्काळ माहिती जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि केवळ अधिकृत हवामान व प्रशासकीय माहितीवरच अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे.
नाशिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (डीडीएमए) मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. मुसळधार पाऊस, पूर, वीज कोसळणे आणि इतर नैसर्गिक आपत्त्यांच्या संभाव्य धोक्यांविषयी वेळेवर माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत हवामान ॲप्सचा वापर करण्याचा सल्ला प्रशासनाने नागरिकांना दिला आहे.
दरम्यान, पुण्यातील मावळ तालुक्यात पाटण गावात सोमवारी सकाळी एक घर कोसळले असून, ढिगाऱ्याखाली सर्वजण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (डीडीएमओ) यांच्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून, बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
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