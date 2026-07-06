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Nashik Rain Devendra Fadnavis : उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

Nashik Rain Devendra Fadnavis News : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात उद्या अतिवृष्टीसह ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत इशारा देत जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा हाय अलर्टवर ठेवण्यात आली आहे.

उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस? 300 मिमी पावसाचा अंदाज, प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

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विस्तार
  • उद्या नाशिकसाठी धोक्याचा दिवस?
  • 300 मिमी पावसाचा अंदाज
  • प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये
Nashik Rain Devendra Fadnavis News Marathi : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईतील परिस्थिती विशेषतः गंभीर आहे. मुंबईत मुसळधार पावसासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नाशिक आणि पुण्यालाही इशारा देण्यात आला आहे. याचदरम्यान नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर भागांसाठी अत्यंत गंभीर हवामान इशारा जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे की, बुधवारी या भागात ढगफुटीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हवामानाच्या माहितीनुसार, एका दिवसात ३०० मिमी पर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्हा प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “उद्या सर्वात महत्त्वाचा इशारा नाशिकसाठी आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर दरम्यानच्या परिसरात ढगफुटी होण्याची शक्यता आहे. आम्हाला या संदर्भात स्पष्ट माहिती मिळाली आहे. अंदाजे ३०० मिमी पाऊस पडण्याची शक्यता असून, जिल्ह्याच्या अनेक भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक तयारी केली असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.”

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स्थानिक प्रशासन उच्च सतर्कतेवर

अपेक्षित मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले आहे. घाटमाठा परिसरात मुसळधार पावसाच्या इशाऱ्यानंतर अनेक खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील हवामानाच्या परिस्थितीनुसार, गरज भासल्यास शाळा बंद ठेवल्या जाऊ शकतात, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी दिले आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांना २४ तास सतर्क राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

नदीकिनारी वसलेल्या गावांमध्ये आणि भूस्खलनाची शक्यता असलेल्या भागांमध्ये विशेष दक्षता ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. कोणताही पूर, भूस्खलन किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, त्याची तात्काळ माहिती जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि केवळ अधिकृत हवामान व प्रशासकीय माहितीवरच अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे.

नाशिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (डीडीएमए) मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. मुसळधार पाऊस, पूर, वीज कोसळणे आणि इतर नैसर्गिक आपत्त्यांच्या संभाव्य धोक्यांविषयी वेळेवर माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत हवामान ॲप्सचा वापर करण्याचा सल्ला प्रशासनाने नागरिकांना दिला आहे.

दरम्यान, पुण्यातील मावळ तालुक्यात पाटण गावात सोमवारी सकाळी एक घर कोसळले असून, ढिगाऱ्याखाली सर्वजण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (डीडीएमओ) यांच्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून, बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.

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Web Title: Nashik rain devendra fadnavis warns of possible cloudburst between nashik and trimbakeshwar weather update

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:46 PM

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