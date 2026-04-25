Noida International Airport: कोण आहेत Nitu Samra ? नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टची धुरा आता प्रभावशाली व्यक्तिमत्वाच्या हाती?

हा बदल होणे आवश्यक बनले होते; कारण परदेशी व्यक्ती CEO पदी असल्यामुळे विमानतळाशी संबंधित काही विशिष्ट परवानग्या मिळवण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. कॉर्पोरेट वित्त क्षेत्रातील नीतू समरा हे एक सुप्रसिद्ध नाव आहे.
या बदलानंतर, नोएडा विमानतळाला आता पुढील १० दिवसांच्या आत ‘ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी’कडून त्यांच्या सुरक्षा कार्यक्रमासाठी मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे; ही मंजुरी म्हणजे अंतिम ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) ठरेल. हा निर्णय ‘ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी’ने (BCAS) जारी केलेल्या एका निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे, ज्यानुसार भारतातील विमानतळांचे प्रमुखपद हे केवळ भारतीय नागरिकाकडेच असणे अनिवार्य आहे.