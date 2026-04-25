Noida International Airport: कोण आहेत Nitu Samra ? नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टची धुरा आता प्रभावशाली व्यक्तिमत्वाच्या हाती?

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणजेच जेवर विमानतळाची सूत्रे आता नीतू समरा यांच्या हाती आली आहेत. त्यांची या विमानतळाच्या नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:45 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • विमानतळाची सूत्रे आता नीतू समरा यांच्या हाती
  • हा बदल का आवश्यक होता ?
  • २० वर्षांचा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभव
Noida International Airport: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणजेच जेवर विमानतळाची सूत्रे आता नीतू समरा यांच्या हाती आली आहेत. त्यांची या विमानतळाच्या नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी यापूर्वीचे परदेशी CEO, ख्रिस्तोफ श्नेलमन यांची जागा घेतली आहे. या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी, नीतू यांनी नोएडा विमानतळाच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते.

विशिष्ट परवानग्या मिळवण्यात अडचणी

हा बदल होणे आवश्यक बनले होते; कारण परदेशी व्यक्ती CEO पदी असल्यामुळे विमानतळाशी संबंधित काही विशिष्ट परवानग्या मिळवण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. कॉर्पोरेट वित्त क्षेत्रातील नीतू समरा हे एक सुप्रसिद्ध नाव आहे.

हा बदल का आवश्यक ?

या बदलानंतर, नोएडा विमानतळाला आता पुढील १० दिवसांच्या आत ‘ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी’कडून  त्यांच्या सुरक्षा कार्यक्रमासाठी मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे; ही मंजुरी म्हणजे अंतिम ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) ठरेल. हा निर्णय ‘ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी’ने (BCAS) जारी केलेल्या एका निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे, ज्यानुसार भारतातील विमानतळांचे प्रमुखपद हे केवळ भारतीय नागरिकाकडेच असणे अनिवार्य आहे.

२० वर्षांचा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभव

  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनण्यापूर्वी, नीतू समरा यांनी ऑक्टोबर २०२१ पासून ‘नोएडा एअरपोर्ट’च्या मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) म्हणून कार्यभार सांभाळला होता.
  • त्यांना कॉर्पोरेट वित्तीय नेतृत्वाचा दोन दशकांहून अधिक (२० वर्षे) अनुभव आहे.
  • नीतू समरा यांनी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’ ICAI मधून चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) म्हणून पात्रता प्राप्त केली आहे.
  • त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेतील पदवी संपादन केली आहे.
  • नोएडा एअरपोर्टमध्ये रुजू होण्यापूर्वी, त्यांनी LeasePlan India Pvt Ltd येथे ‘वित्त संचालक’ (Finance Director) यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली होती.

