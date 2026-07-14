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Ratnagiri News: रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:14 PM IST
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सारांश

रत्नागिरी नगरपरिषद क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ७ कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि प्रशासकीय इमारतीच्या सुधारणांसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली .

रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

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विस्तार
  • उदय सामंतांच्या पाठपुराव्याला यश
  • रत्नागिरीसाठी कोट्यवधींचा विकासनिधी
  • शहराला नवे रूप
Ratnagiri News Marathi : रत्नागिरी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून नगर विकास विभागामार्फत विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार असून रत्नागिरीच्या विकासाला नवे बळ मिळणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, नगरपरिषद क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला आहे.

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७ कोटींचे अत्याधुनिक शॉपिंग सेंटर

या विकास आराखड्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे रत्नागिरी शहरात उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक शॉपिंग सेंटर. या प्रकल्पासाठी ७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या शॉपिंग सेंटरमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना आधुनिक सुविधा असलेली कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. तसेच नगरपरिषदेच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी १४.३० कोटी

शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक सुविधा, सार्वजनिक सोयी आणि सांस्कृतिक विकासासाठी १४ कोटी ३० लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांमुळे नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध होणार असून शहराचा विकास अधिक वेगाने होणार आहे.

नगरपरिषद इमारतीचे आधुनिकीकरण

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती, आधुनिकीकरण आणि आवश्यक विकासकामांसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या मदतीने पालिकेचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होणार आहे.

शहराच्या विकासाला नवी दिशा

शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि प्रशासकीय आधुनिकीकरण अशा विविध प्रकल्पांमुळे रत्नागिरी शहराचा सर्वांगीण विकास होणार आहे. स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याबरोबरच व्यापार, रोजगार आणि नागरी सेवांनाही मोठी चालना मिळणार असल्याने हा निधी रत्नागिरीच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

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Web Title: Ratnagiri development fund approved shopping center uday samant kiran samant

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:14 PM

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