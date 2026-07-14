Ratnagiri News: रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, नगरपरिषद क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला आहे.
Ratnagiri News : कुशिवडे शिगवणवाडी शाळेचा मानाचा तुरा; आदर्श शाळा पुरस्काराने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते गौरव
या विकास आराखड्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे रत्नागिरी शहरात उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक शॉपिंग सेंटर. या प्रकल्पासाठी ७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या शॉपिंग सेंटरमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना आधुनिक सुविधा असलेली कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. तसेच नगरपरिषदेच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक सुविधा, सार्वजनिक सोयी आणि सांस्कृतिक विकासासाठी १४ कोटी ३० लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांमुळे नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध होणार असून शहराचा विकास अधिक वेगाने होणार आहे.
रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती, आधुनिकीकरण आणि आवश्यक विकासकामांसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या मदतीने पालिकेचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होणार आहे.
शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि प्रशासकीय आधुनिकीकरण अशा विविध प्रकल्पांमुळे रत्नागिरी शहराचा सर्वांगीण विकास होणार आहे. स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याबरोबरच व्यापार, रोजगार आणि नागरी सेवांनाही मोठी चालना मिळणार असल्याने हा निधी रत्नागिरीच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
Monsoon Tourism : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद; पर्यटकांना नो-एंट्री