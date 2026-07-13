Ratnagiri News : कुशिवडे शिगवणवाडी शाळेचा मानाचा तुरा; आदर्श शाळा पुरस्काराने पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते गौरव

हा कार्यक्रम रत्नागिरी येथील स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृहात झाला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती महेश नाटेकर, समाज कल्याण सभापती सुयोग कांबळे, महिला व बाल विकास सभापती मयूरी शिर्के, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सभापती आणि शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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यापूर्वी या शाळेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ हा देखील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आता दुसऱ्या पुरस्काराची देखील आणखी भर पडली आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक प्रवीण शिवडे तसेच सतीश सावर्डेकर यांनी अतिशय मेहनत घेऊन शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक पालक संघ, माता पालक संघ यांच्या सहकार्याने शाळेत विविध उपक्रम राबवून या शाळेला आदर्श शाळा म्हणून ओळख मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. आता जिल्हा परिषदेतर्फे कुशिवडे शिगवणवाडी मराठी शाळेला आदर्श शाळा पुरस्काराने सन्मानित केले गेल्याने शिक्षक वर्ग विद्यार्थी तसेच पालक वर्गाच्या मेहनतीला यश मिळाले आहे. या पुरस्काराने शाळेचे तसेच गावाचे देखील नाव उंचावले असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
यावेळी गट शिक्षण अधिकारी दादासाहेब इरनाक, शिक्षण विस्तार अधिकारी राज अहमद देसाई, मुख्याध्यापक प्रवीण शिवडे तसेच सतीश सावर्डेकर, उपसरपंच गुणाजी डिके, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा अपूर्वा शिगवण, शाळा उत्कर्ष समिती अध्यक्ष शशिकांत शिगवण उपाध्यक्ष सुनिल शिगवण, सचिव संजय शिगवण , सदस्य एकनाथ डिके, संदेश वनगे, रविंद्र बाटे, तेजस शिगवण, सुधीर डीके, संजय घाग, अजय उपरे, मनोज घाग, चंद्रशेखर राऊत, दशरथ बांबाडे आदी उपस्थित होते.
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