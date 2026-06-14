Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल ‘रूपे कार्ड’; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

Updated On: Jun 14, 2026 | 12:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

अंमलबजावणी, देखभाल आणि कार्ड वितरणाचे काम इक्विबस टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येत असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.

आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल 'रूपे कार्ड'; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल 'रूपे कार्ड'; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

गुहागर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने विद्यार्थ्यांसह विविध सवलतधारक प्रवाशांसाठी ‘रुपे ऑन द गो’ ही एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) प्रणालीवर आधारित नवीन कार्ड योजना सुरू केली आहे. लवकरच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी या कार्डच्या नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या धोरणानुसार राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासासाठी स्वतंत्र पासऐवजी आधुनिक, सुरक्षित आणि डिजिटल कार्डचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी, देखभाल आणि कार्ड वितरणाचे काम इक्विबस टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येत असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे. यापूर्वी १६ फेब्रुवारीपासून अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांच्या कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात शालेय तसेच तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या कार्डचा लाभ देण्यात येणार आहे.

ST workers DA : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ! महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ताही वाढवणार; प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलतीच्या मासिक पाससाठी हे कार्ड आवश्यक राहणार असून, विद्यार्थ्यांनी सरळ अथवा अपार क्रमांक व त्यास जोडलेला शासकीय ओळख क्रमांक उपलब्ध व करून देणे बंधनकारक राहील. या माहितीच्या आधारे विद्यार्थ्यांची पात्रता तपासून कार्ड नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती एसटी प्रशासनाने दिली आहे.

वाहतूक नियंत्रकाकडून पडताळणी

आगारातील किंवा बसस्थानकावरील वाहतूक नियंत्रक अथवा अधिकृत प्रतिनिधींकडून त्याची पडताळणी करण्यात येईल. या नोंदणीसाठी विद्यार्थी अथवा पालकांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक देणेही अनिवार्य असणार आहे. आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पावती देण्यात येईल. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर साधारणपणे ३० दिवसांच्या आत कार्ड छापून संबंधित आगारात उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यानंतर पॉस मशीनद्वारे कार्ड सक्रिय करून ते विद्यार्थ्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.

लाभ अधिक सुलभ पद्धतीने मिळणार

या डिजिटल कार्डमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवास सवलतींचा लाभ अधिक सुलभ पद्धतीने मिळणार असून, भविष्यात विविध सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्येही त्याचा वापर शक्य होणार असल्याचा विश्वास एसटी प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मिरज आगाराने विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन केले आहे.

Web Title: Students will now receive the sts digital rupay card

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 12:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एसटी वाचविण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज; नेतृत्त्व प्रताप सरनाईक यांनीच करावे : श्रीरंग बरगे
1

एसटी वाचविण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज; नेतृत्त्व प्रताप सरनाईक यांनीच करावे : श्रीरंग बरगे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा मोठा राडा VIDEO व्हायरल

Mumbai T20 League: मराठा रॉयल्स vs आर्क्स अंधेरी फायनलमध्ये तुफान ड्रामा; मैदानातच खेळाडूंचा मोठा राडा VIDEO व्हायरल

Jun 14, 2026 | 01:09 PM
Pranit More Controversy : FIR नंतर डॉ. सेजलच्या अडचणी वाढल्या, मेडिकल कॉलेजचाही मोठा निर्णय

Pranit More Controversy : FIR नंतर डॉ. सेजलच्या अडचणी वाढल्या, मेडिकल कॉलेजचाही मोठा निर्णय

Jun 14, 2026 | 01:06 PM
आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल ‘रूपे कार्ड’; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

आता विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचे डिजिटल ‘रूपे कार्ड’; सवलतीच्या दरात तिकीट मिळणार

Jun 14, 2026 | 12:43 PM
Jobs Without Degree 2026: १२ वी नंतर कॉलेजला ‘बाय-बाय’ करून ‘या’ ३ क्षेत्रांत करा लाखोंची कमाई…

Jobs Without Degree 2026: १२ वी नंतर कॉलेजला ‘बाय-बाय’ करून ‘या’ ३ क्षेत्रांत करा लाखोंची कमाई…

Jun 14, 2026 | 12:43 PM
भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना

भरधाव ट्रकने स्कुटीला चिरडले, तिघांचा मृत्यू; संभाजीनगर- गंगापूर रोडवरील धक्कादायक घटना

Jun 14, 2026 | 12:38 PM
मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

Jun 14, 2026 | 12:31 PM
Vat Purnima Ukhane 2026: सात जन्मांची साथ….! यंदाच्या पहिल्या वटपौर्णिमेला घ्या ‘हे’ खास पारंपरिक उखाणे, नात्यात वाढेल गोडवा

Vat Purnima Ukhane 2026: सात जन्मांची साथ….! यंदाच्या पहिल्या वटपौर्णिमेला घ्या ‘हे’ खास पारंपरिक उखाणे, नात्यात वाढेल गोडवा

Jun 14, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा