Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Risk Of Waterborne And Epidemic Diseases During The Monsoon Health Authorities On Alert Special Focus On Riverside Villages

Yavatmal News: पावसाळ्यात जलजन्य, साथरोगाचा धोका! आरोग्य यंत्रणा झाली सतर्क; नदीकाठच्या गावांवर विशेष लक्ष

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

नदीकाठच्या अतिजोखीम गावांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून औषधसाठा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साथरोग नियंत्रण पथके आणि जनजागृती मोहिमेद्वारे संभाव्य आरोग्य संकटाला तोंड देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने डासांची उत्पत्ती वाढते.

पावसाळ्यात जलजन्य, साथरोगाचा धोका! आरोग्य यंत्रणा झाली सतर्क; नदीकाठच्या गावांवर विशेष लक्ष

पावसाळ्यात जलजन्य, साथरोगाचा धोका! आरोग्य यंत्रणा झाली सतर्क; नदीकाठच्या गावांवर विशेष लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पावसाळ्याच्या आगमनाबरोबर जलजन्य आणि कीटकजन्य आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने जिल्ह्यात व्यापक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. नदीकाठच्या अतिजोखीम गावांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून औषधसाठा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साथरोग नियंत्रण पथके आणि जनजागृती मोहिमेद्वारे संभाव्य आरोग्य संकटाला तोंड देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

Yavatmal News: शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी लगबग वाढली! कृषी विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा, पेरणीची घाई करू नये

पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने डासांची उत्पत्ती वाढते. त्यामुळे मलेरिया, डेंग्यू, चिकुनगुनिया यांसारख्या किटकजन्य आजारांसह अतिसार, गॅस्ट्रो, टायफॉइड यांसारख्या जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका असतो. यासाठी आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार ग्रामसभा, रॅली, शाळांमधील जनजागृती कार्यक्रम, प्रदर्शन, घोषवाक्य स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, रॅपिड फिव्हर सव्र्व्हे, बाजारपेठ आणि रेल्वे स्थानकांवर जनसंपर्क अभियान यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. डासांच्या प्रजननस्थळांवर गप्पी मासे सोडून नियंत्रणालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य साथरोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा सज्ज ठेवली असली, तरी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि स्वच्छतेबाबतची जागरूकता तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

अतिजोखीम गावांची पाहणी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नदीकाठच्या अतिजोखीम गावांना भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. ग्रामपंचायतींना संभाव्य आपत्तीच्या काळात पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच साथरोग प्रतिबंधासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. साथरोग नियंत्रणासाठी स्वतंत्र ‘साथरोग किट’ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये पॅरासिटामॉल, डॉक्सीसायक्लिन, क्लोरोक्वीन, प्रायमाक्वीन, ओआरएस पावडर, आयव्ही सेट, रिंगर लॅक्टेट, विविध प्रतिजैविक औषधे आणि आवश्यक निदान साहित्याचा नियंत्रणासाठी स्वतंत्र ‘साथरोग किट’ देखील तयार करण्यात आले आहे.

पाणी नमुन्यांची तपासणी: पुरस्थिती किंवा दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे साथीचे आजार फैलावू नयेत यासाठी जोखमीच्या गावांतील पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. जैविक आणि रासायनिक तपासणीच्या माध्यमातून पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यात येत आहे. दूषित स्रोतांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत.

प्रत्येक तालुकास्तरावर साथरोग नियंत्रण कक्ष केले स्थापन

आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य कें द्रव उपकें द्रत विशेष नियंत्र णकक्ष कार्याबित करण् यात येणार असून त्यामध्ये आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, औषध निर्माण अधिकारी, परिचारिका आणि वाहन चालक यांचा समावेश राहणार आहे. तसेच सर्व केंद्रांनी आवश्यक मनुष्यबळ, वाहने आणि औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

साथरोग प्रतिबंधक औषधांच्या किमान तीन किट्स तयार ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून त्यापैकी एक किट वैद्यकीय अधिकारी, दुसरी आरोग्य सहाय्यक आणि तिसरी केंद्रस्तरावर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. पावसाळ्यातील संभाव्य साथरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा तालुकास्तरावर साथरोग नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Yavatmal News: शेतकऱ्यांनो, तांत्रिक बाबी वापरा! कृषी विभागाने केले आवाहन; यंदा कमी पावसाच्या अंदाज

साथरोगाचा उद्रेक झाल्यास तातडीने प्रतिसाद देता यावा यासाठी सामुदायिक आरोग्य अधिकारी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू आणि आशा स्वयंसेविकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आवश्यक औषधे आणि साहित्याचा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला असून गावपातळीवरील देखरेख व्यवस्थाही मजबूत करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Risk of waterborne and epidemic diseases during the monsoon health authorities on alert special focus on riverside villages

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Yavatmal News: महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?
1

Yavatmal News: महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?

मान्सून लांबला… १५ जूनपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता कमी, हवामान खात्याची मोठी माहिती
2

मान्सून लांबला… १५ जूनपर्यंत राज्यात पावसाची शक्यता कमी, हवामान खात्याची मोठी माहिती

Yavatmal News: अवैध प्रवासी वाहनांचा बसस्थानकाला विळखा! परिवहन महामंडळ, पोलिस विभाग करणार संयुक्त कारवाई
3

Yavatmal News: अवैध प्रवासी वाहनांचा बसस्थानकाला विळखा! परिवहन महामंडळ, पोलिस विभाग करणार संयुक्त कारवाई

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…
4

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून दाखल; तळकोकणाला झोडपले; आता काही दिवसांतच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
G-7 Summit साठी पंतप्रधान मोदींचा युरोप दौरा; फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची घेणार भेट, ट्रम्प भेटीचीही शक्यता

G-7 Summit साठी पंतप्रधान मोदींचा युरोप दौरा; फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची घेणार भेट, ट्रम्प भेटीचीही शक्यता

Jun 10, 2026 | 03:44 PM
Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका

Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका

Jun 10, 2026 | 03:43 PM
Jalna Crime: संतापजनक! वडिलांच्या मित्राकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; चार महिन्यांची गर्भवती

Jalna Crime: संतापजनक! वडिलांच्या मित्राकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; चार महिन्यांची गर्भवती

Jun 10, 2026 | 03:40 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: ‘कचरा’ करणाऱ्यांची आता गय नाही! चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश

Chhatrapati Sambhajinagar: ‘कचरा’ करणाऱ्यांची आता गय नाही! चार प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश

Jun 10, 2026 | 03:40 PM
AM/NS इंडिया आणि IIT रुडकी यांच्यात सामंजस्य करार; उत्पादन आणि स्टील क्षेत्रातील संशोधन

AM/NS इंडिया आणि IIT रुडकी यांच्यात सामंजस्य करार; उत्पादन आणि स्टील क्षेत्रातील संशोधन

Jun 10, 2026 | 03:35 PM
भारतात कोणत्या देशांतून येतात महत्त्वाचे ऑटो पार्ट्स? भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाची परदेशी पुरवठा साखळी सविस्तरपणे समजून घ्या

भारतात कोणत्या देशांतून येतात महत्त्वाचे ऑटो पार्ट्स? भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाची परदेशी पुरवठा साखळी सविस्तरपणे समजून घ्या

Jun 10, 2026 | 03:33 PM
Yavatmal News: पावसाळ्यात जलजन्य, साथरोगाचा धोका! आरोग्य यंत्रणा झाली सतर्क; नदीकाठच्या गावांवर विशेष लक्ष

Yavatmal News: पावसाळ्यात जलजन्य, साथरोगाचा धोका! आरोग्य यंत्रणा झाली सतर्क; नदीकाठच्या गावांवर विशेष लक्ष

Jun 10, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें