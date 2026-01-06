Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sangali News : वारणा खोऱ्याच्या सुपीक पट्टयात चंदनाची शेती; शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयत्न यशस्वी

वारणा काठच्या सुपिक साखर पट्टयात चंदन शेतीचा सुगंध दरवळतोय. भादोले (ता. हातकणंगले) येथील प्रयोगशिल शेतकरी धोंडीराम दादासो पाटील यांनी आपल्या कुशाजी पाटील मळा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 40 गुंठे क्षेत्रात चंदन शेती केली आहे.

Jan 06, 2026 | 06:49 PM
Sangali News : वारणा खोऱ्याच्या सुपीक पट्टयात चंदनाची शेती; शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयत्न यशस्वी
  • वारणा खोऱ्याच्या सुपीक पट्टयात चंदनाची शेती
  • शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयत्न यशस्वी
 वारणा/शांतीकुमार पाटील : वारणा काठच्या सुपिक साखर पट्टयात चंदन शेतीचा सुगंध दरवळतोय. भादोले (ता. हातकणंगले) येथील प्रयोगशिल शेतकरी धोंडीराम दादासो पाटील यांनी आपल्या कुशाजी पाटील मळा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 40 गुंठे क्षेत्रात चंदन शेती केली आहे. सुगंधी गर व लवकर परिपक्व होणारी पांढऱ्या चंदनाची लागवड केली आहे. 8 बाय 10 फूट अंतरावर एक झाड या प्रमाणे सरासरी 400 झाडांची लागण केली आहे. तर चंदनाच्या झाडांमध्ये कडूलिंबांची रोपे लावून छोटेसे कृत्रिम जंगल तयार केले आहे. कडूलिंब लावण्यामागे शास्त्रीय कारण असे सांगीतले चंदन हे झाड मूळात परावलंबी असून कडू लिंबाच्या मुळवाटे जमीनीतून शोषल्या जाणाऱ्या पाणी व अन्नद्रव्यावर याची वाढ होते.

PMC Election 2026: बाणेरमधील ‘विजयी संकल्प सभा’त भाजपला मोठा धक्का; सुस–म्हाळुंगेतील कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

15 ते 20 वर्षानंतर चंदनाचा बुंध्याचा घेर व त्यामधील तयार झालेला सुगंधी गर यावरती या झाडाची किंमत ठरते. तर उर्वरीत लाकडाला फर्निचरसाठी मोठी मागणी असते. पाटील म्हणाले, मोठ्या आर्थिक नफ्याच्या शेतीसाठी जोखीम ही मोठी असून सततच्या वाचनातून व शेतीविषयक माहिती देणाऱ्या कृषी विषयक मासिकामधून अभ्यास करून चंदन लागवडीचा प्रयोग केला आहे. या शेतीसाठी पत्नी उषा, पुतणे सचिन पाटील, कपिल व गौरव यांच्यासह कुटुंबियांच्या मदतीने चंदन शेतीचा नवा प्रयोग हाती घेतला आहे.

चंदन लागवडातून भरून निघणार अर्थिक उत्पन्नाएवढी जोखीम

चंदनाच्या शेतीबद्दल माहीती देताना घोडीराम पाटील म्हणाले, अत्यंत साधारण मुरमाड जमीनीत अत्यल्प पाणी व विना खत औषधाशिवाय नैसर्गिकरित्या वाढणारी झाडे 15 ते 20 वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक झाडामागे आजच्या बाजार भावात सरासरी 80 हजार ते 1 लाख रुपये उत्पन मिळते. चंदन लागवडीतून होणाऱ्या मोठ्या अर्थिक उत्पन्ना एवढी मोठी जोखीमही आहे. या लागवडीची नोंद महसूलव्या दप्तरी, वन विभागाकडे करावी लागते. त्याचा लेखा-जोखा अत्यंत काटेकोर ठेवावा लागतो. तर चंदन चौरापासून अत्यंत काळजी घ्यावी लागते.

Dagdusheth Halwai Ganapati : नववर्षातील पहिली अंगारकी चतुर्थी : दगडूशेठ’ गणपती मंदिरात भाविकांची पहाटेपासून अलोट गर्दी

 

Jan 06, 2026 | 06:49 PM

