Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Shiv Sena Mp Dr Shrikant Shinde Has Been Conferred With The Sansad Ratna Award For The Second Time

Sansad Ratna Award : शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना दुसऱ्यांदा ‘संसद रत्न पुरस्कार’ जाहीर

Updated On: May 24, 2026 | 02:25 PM IST
सारांश

देशातील संसदेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा “संसद रत्न पुरस्कार २०२६” यंदा खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांना जाहीर झाला आहे.

शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना दुसऱ्यांदा ‘संसद रत्न पुरस्कार’ जाहीर

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : देशातील संसदेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा “संसद रत्न पुरस्कार २०२६” यंदा खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांना जाहीर झाला आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्यांदा त्यांना हा सन्मान प्राप्त होत असून, २०२४ नंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या संसदीय कामगिरीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. संसदेत नागरिकांच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणे, देशहिताच्या विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे, विकास, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, युवक, रोजगार, शहरी प्रश्न प्रभावीपणे मांडणे. याचबरोबर त्यांनी एक वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी मांडलेल्या सहा महत्त्वाच्या खासगी विधेयकांच्या अनुषंगाने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.

 

संसद रत्न पुरस्कार समितीच्या घोषणेनुसार, यंदा देशभरातील १० लोकसभा खासदार, २ राज्यसभा खासदार आणि ४ संसदीय समित्यांमधील खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. या निवड प्रक्रियेमध्ये खासदारांची संसदेतील उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग, विचारलेल्या प्रश्नांची गुणवत्ता, जनहिताच्या मुद्द्यांवरील सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, खासगी विधेयक आणि संसदीय योगदानाचा व्यापक आढावा घेतला जातो.

संसद रत्न पुरस्काराची स्थापना २०१० साली ‘प्राईम पॉईंट फाऊंडेशन’ या संस्थेमार्फत करण्यात आली होती. भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या सूचनेनंतर या पुरस्काराला सुरुवात झाली. संसदीय लोकशाही अधिक सक्षम व्हावी, लोकप्रतिनिधींनी संसदेमध्ये प्रभावीपणे जनतेचे प्रश्न मांडावेत आणि सकारात्मक संसदीय परंपरांना प्रोत्साहन मिळावे हा या पुरस्कारामागील मुख्य उद्देश आहे.

या पुरस्कारासाठी निवड करताना संसदेतील अधिकृत आकडेवारी, पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च, लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयातील माहितीचा आधार घेतला जातो. ज्युरीमध्ये माजी संसदीय अधिकारी, घटनातज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश असतो. त्यामुळे संसद रत्न पुरस्कार हा संसदीय क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा आणि विश्वासार्ह सन्मान मानला जातो.

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी गेल्या काही वर्षांत संसदेत सातत्याने सक्रिय भूमिका बजावत महाराष्ट्र आणि विशेषतः कल्याण लोकसभा मतदारसंघाशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. रेल्वे, वाहतूक, आरोग्य सुविधा, शहरी विकास, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, युवकांचे प्रश्न, पर्यावरण तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्द्यांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला.

देशाच्या विकासाला गती देणाऱ्या विविध धोरणांवर सकारात्मक चर्चा करताना जनतेच्या अडचणी देखील ठामपणे मांडण्याची त्यांची शैली संसदेत विशेष लक्षवेधी ठरली. अभ्यासपूर्ण मांडणी, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यामुळे दुसऱ्यांदा हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रासाठी देखील ही अभिमानाची बाब असून, यंदाच्या संसद रत्न पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच मान्यवरांना स्थान मिळाले आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना जाहीर झालेल्या या सन्मानाबद्दल विविध स्तरांतून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. त्यांच्या संसदीय कार्याची ही राष्ट्रीय पातळीवरील पोचपावती आहे.

संसदेत जनहिताच्या ६ महत्त्वपूर्ण खासगी विधेयकांची मांडणी

खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या एका वर्षात संसदेमध्ये विविध सामाजिक, शैक्षणिक, तांत्रिक, कायदेशीर आणि जनकल्याणाशी संबंधित ६ महत्त्वपूर्ण खासगी विधेयके मांडत अभ्यासपूर्ण आणि लोकाभिमुख भूमिका अधोरेखित केली. संसद रत्न पुरस्कार २०२६ साठी त्यांच्या निवडीमध्ये या प्रभावी संसदीय कामगिरीची विशेष दखल घेण्यात आली आहे. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेत डीपफेकसारख्या आधुनिक तांत्रिक धोक्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी “डीपफेक नियमन विधेयक”, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांच्या मदत व पुनर्वसनासाठी “राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंध व आपत्तीग्रस्त कल्याण मंडळ विधेयक”, गोसंवर्धन आणि संरक्षणासाठी “गोसंवर्धन व संरक्षण विधेयक”, अनाथ मुलांच्या कल्याण आणि विकासासाठी “अनाथ बालक कल्याण व विकास विधेयक”, शिक्षण व्यवस्थेतील आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी “मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क सुधारणा विधेयक” तसेच कायदा व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी “अधिवक्ता सुधारणा विधेयक” संसदेत सादर केले.

हे सुद्धा वाचा : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची भूमिका प्रभावीपणे मांडली

ऑपरेशन सिंदूरनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर मांडण्यासाठी भारत सरकारने विविध देशांमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवली होती. त्यापैकी एका महत्त्वाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी केले. संयुक्त अरब अमिराती (UAE), लायबेरिया, सिएरा लिओन आणि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या देशांच्या दौऱ्यावर जाऊन त्यांनी भारताची दहशतवादाविरोधातील ठाम भूमिका प्रभावीपणे मांडली. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताची ‘झिरो टॉलरन्स टू टेररिझम’ ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संसदेतील प्रभावी कामगिरीबरोबरच जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करत देशहिताची भूमिका ठामपणे मांडणे, ही खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या संसदीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वपूर्ण आणि उल्लेखनीय कामगिरी आहे

Web Title: Shiv sena mp dr shrikant shinde has been conferred with the sansad ratna award for the second time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 01:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

24 तासांत निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त एकनाथ शिंदेंकडेच : डॉ. श्रीकांत शिंदे
1

24 तासांत निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त एकनाथ शिंदेंकडेच : डॉ. श्रीकांत शिंदे

विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु
2

विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा, आता प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर
3

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा, आता प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांचे अध्यापन संस्थांमध्ये रूपांतर

Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर
4

Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

May 24, 2026 | 02:48 PM
आजीच्या वाढदिवसाचा केक वेळेवर न पोहोचवणं बेकरीला पडलं महाग! Consumer Court ने ठोठावला मोठा दंड; नेमकं काय प्रकरण?

आजीच्या वाढदिवसाचा केक वेळेवर न पोहोचवणं बेकरीला पडलं महाग! Consumer Court ने ठोठावला मोठा दंड; नेमकं काय प्रकरण?

May 24, 2026 | 02:45 PM
Karnatak Crime: बेंगळुरूमध्ये अल्पवयीन बॉक्सरचा लैंगिक छळ; प्रशिक्षकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

Karnatak Crime: बेंगळुरूमध्ये अल्पवयीन बॉक्सरचा लैंगिक छळ; प्रशिक्षकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

May 24, 2026 | 02:45 PM
Vishnu Purana: अठरा महापुराणांतील विष्णू पुराण : विश्वरचना, धर्म आणि भक्तीचा कालातीत ग्रंथ

Vishnu Purana: अठरा महापुराणांतील विष्णू पुराण : विश्वरचना, धर्म आणि भक्तीचा कालातीत ग्रंथ

May 24, 2026 | 02:40 PM
पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत सफाई कामगाराचा मृत्यू, संघटना आक्रमक; 10 लाख रुपये भरपाईची मागणी

May 24, 2026 | 02:38 PM
काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

काय म्हणावं याला…! पोस्टरवरही मुली सुरक्षित नाहीत, वृद्धाचा अश्लिल Video Viral, पाहून यूजर्स संतापले

May 24, 2026 | 02:31 PM
IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

May 24, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM